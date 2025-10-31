Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
10/31萬聖節「3星座財運爆發」！TOP1人脈帶來財富，別錯過手氣最旺這幾天！
萬聖節即將到來，你的財富也正在靠近！星座專家小孟老師點名3星座，在萬聖節前後將會有良好財運，想增加收入的人千萬要把握！
第三名：天蠍座
這段時間的天蠍座偏財運相當不錯，投資眼光精準，懂得見好就收。若剛好有參與股票或基金，容易有不錯的回報。買刮刮樂、彩券等小額投資，也可能有意外收穫。萬聖節前後幾天特別走運，適合試試手氣，但記得量力而為。
第二名：天秤座
天秤座在萬聖節期間貴人運與偏財運都很順。可能會因朋友、伴侶或合作夥伴而出現新的賺錢機會。這段時間如果有人主動提供合作建議，不妨多聽聽看，說不定會帶來意外收穫。
第一名：金牛座
金牛座的偏財運主要來自人脈。親友、同事或認識的朋友，可能會介紹不錯的投資機會或副業管道。萬聖節前後幾天財運特別活躍，若有想嘗試的新計畫，可以多加了解、謹慎評估，有機會讓財務狀況更上一層樓。
