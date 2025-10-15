萬聖節2025 Cosplay大熱靈感清單：從《鬼滅之刃》、《Kpop獵魔女團》到《Wednesday》，《哈利波特》經典人氣角色依舊是熱門搜尋

今年萬聖節扮咩好？2025年的影視劇、動漫界以及網絡世界可謂是百花齊放，《鬼滅之刃無限城篇》電影再掀票房狂潮、《Kpop獵魔女團》橫掃全球話題榜，《Wednesday》第二季與《魷魚遊戲3》同樣引起網民熱議。無論是仙氣滿滿的夢幻風格，還是驚慄搞怪的路線，都絕對能從以下萬聖節Cosplay大熱靈感清單中找到最適合你的角色！

萬聖節2025 Cosplay大熱靈感清單：今年大熱角色Cosplay造型

萬聖節2025 Cosplay靈感：《鬼滅之刃》

《鬼滅之刃無限城篇》票房持續飆升，這部動漫今年絕對能穩坐年度話題王。首選，當然可以挑戰人氣主角炭治郎、禰豆子、善逸與伊之助的經典四人組造型。

圖片來源：官方圖

若想更霸氣，鬼殺隊的「柱」們如炎柱煉獄杏壽郎、水柱富岡義勇、蟲柱胡蝶忍以及戀柱甘露寺蜜璃等都是人氣極高的選擇。

圖片來源：官方圖

當然，充滿邪魅氣息的反派角色「上弦之鬼」以及大Boss無慘同樣極具吸引力，能輕鬆營造出強烈的視覺衝擊，成為最令人不寒而慄的存在。

圖片來源：官方圖

萬聖節2025 Cosplay靈感：《Kpop獵魔女團》

Netflix的原創黑馬動畫《Kpop獵魔女團》，一播出便引發全球性的模仿熱潮。主角HUNTR/X成員Rumi、Mira與Zoey以強烈舞台感和個性鮮明的服裝，成為粉絲們爭相模仿的對象。而男團Saja Boys的惡魔形象，更是帥氣與邪惡並存，以其致命的魅力和華麗的惡魔風格，同樣俘虜了大量粉絲的心，無疑是今年的Cosplay熱門選擇。

圖片來源：官方圖

圖片來源：官方圖

萬聖節2025 Cosplay靈感：《Wednesday》

第二季《Wednesday》再度掀起熱潮。除了第一季中已深入人心的Wednesday、Enid、Bianca等經典角色外，新角色如隱形女Agnes、殭屍兼科學天才Isaac Night，以及Lady Gaga飾演的學院傳奇教師Rosaline Rotwood，都勢必引發模仿熱潮。

圖片來源：官方圖

圖片來源：劇集截圖

圖片來源：劇集截圖

萬聖節2025 Cosplay靈感：《魷魚遊戲3》

提到引爆全球話題的劇集，《魷魚遊戲》系列無疑佔有一席之地。隨著今年第三季的播出，劇集的熱潮再度席捲而來。無論是身穿綠色運動服的參賽者們，還是以圓形、方形、三角形符號區分階級、充滿神秘感的粉紅制服管理者，都能輕易在網上找到還原度極高的服裝。當然，還有那巨大殺人機器公仔，其詭異的童真形象早已成為萬聖節的經典Cosplay造型之一，今季新增男版巨大公仔，非常適合一對情侶Cosplay。

圖片來源：官方圖

圖片來源：官方圖

萬聖節2025 Cosplay靈感：南京紅姐

今年網路瘋傳的「南京紅姐千人斬」，讓這位男扮女裝的大叔一夜成名。其造型極具衝擊力與記憶點，絕對是本年度最低成本卻最具幽默感的Cosplay選擇。只需一頂假髮，配上一條風格過時的長裙，再用慘白色的粉底液塗滿全臉，最後抹上誇張出界的烈焰紅唇，便能完美復刻其精髓。

圖片來源：影片截圖

萬聖節2025 Cosplay大熱靈感清單：經典萬聖節Cosplay造型

萬聖節2025 Cosplay靈感：《哈利波特》

在潮流瞬息萬變的同時，《哈利波特》的熱潮卻從未冷卻，影集版《哈利波特》更是已經正式開拍！只需經典的霍格華茲學院袍與魔杖，即化身為魔法學院的一名學生。除了哈利、榮恩與妙麗這個鐵三角組合，若想特別一點，還能選擇石內卜教授、佛地魔，甚至是可愛的小精靈多比或是恐怖的催狂魔。

圖片來源：官方圖

萬聖節2025 Cosplay靈感：《Suicide Squad》

說到情侶們最愛Cosplay的角色造型，絕對是這對瘋狂的小丑情侶。Joker的綠髮小丑經典造型，加上Harley Quinn叛逆俏皮的形象，兩個角色都擁有誇張卻充滿藝術感的妝容，這搭配永遠是萬聖節派對中最高辨識度的焦點。

圖片來源：官方圖

萬聖節2025 Cosplay靈感：Marvel英雄宇宙

《Marvel》電影宇宙經過多年佈局，塑造了無數深入人心的角色。《復仇者聯盟》系列帶來無數經典角色，從Iron Man、蜘蛛俠、雷神、美國隊長到黑寡婦等，每個角色都有標誌性服裝，一穿上即化身為拯救世界的超級英雄！

圖片來源：官方圖

萬聖節2025 Cosplay靈感：迪士尼公主

若想走甜美夢幻路線，迪士尼公主系列是最佳選擇。從經典的白雪公主、灰姑娘到近年大受歡迎的Elsa女王與Anna公主，每一位角色都能為打造出夢幻造型，可以根據自己的氣質與喜好選擇。

圖片來源：官方圖

萬聖節2025 Cosplay靈感：《Barbie》

2023年，《Barbie》全球票房收入超過10億美元，成為該年全球票房收入最高的電影之一，並創下多項紀錄。即便在真人版電影還沒上映前，Barbie及Ken早已是萬聖節「常客」。Barbie的夢幻粉紅禮服以及Ken的沙灘短褲，更是情侶萬聖節裝首選。

圖片來源：官方圖

萬聖節2025 Cosplay大熱靈感清單：大熱IP造型

萬聖節2025 Cosplay靈感：Chiikawa

可愛療癒的Chiikawa風潮席捲全球，以其簡單的形象和引人共鳴的日常故事，俘獲了無數人的心，即使在萬聖節，這些軟萌的角色也佔有一席之地。扮演Chiikawa的角色無需複雜的妝容，重點在於抓住其圓潤的輪廓與呆萌的表情，一套舒適的連體睡衣，配上角色頭套，便能輕鬆化身為這群可愛的小動物。

圖片來源：官方圖

萬聖節2025 Cosplay靈感：Labubu

另一個在潮流界掀起巨浪的IP，非Labubu莫屬。Labubu的魅力在於其百變的造型，每一個系列都有獨特的設計。想要Cosplay Labubu也不難，可以選擇復刻Lisa那身融合了可愛與帥氣的粉色Labubu演唱會造型，也可以從Labubu的盲盒系列中尋找靈感，將自己打扮成一個充滿藝術感與潮流氣息的Labubu。

圖片來源：Instagram@lalalalisa_m

圖片來源：Instagram@lalalalisa_m

萬聖節2025 Cosplay靈感：Super Mario

成為不少人童年回憶的Super Mario，Mario與Luigi紅綠配色工人服大受歡迎，想更搞怪的可以扮成碧姬公主、奇諾比奧或是反派庫巴，絕對是充滿創意。

圖片來源：官方圖

萬聖節2025 Cosplay靈感：《One Piece》

Netflix《航海王2》將於2026年回歸，海賊團角色人氣只會有升不減。魯夫的草帽與紅馬甲、索隆的三刀流、娜美的性感比基尼造型，都是動漫迷派對最愛。

圖片來源：官方圖

萬聖節2025 Cosplay靈感：《咒術迴戰》

另一部近年爆紅的日本動畫，五條悟的白髮黑眼罩造型、宿儺的咒紋妝容、虎杖悠仁等主角團的制服，全都是熱門選擇。

圖片來源：官方圖

