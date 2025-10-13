張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！軒公+MC現身音樂嘉年華/青年旅舍變恐怖鬼屋
一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了5大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋，要可愛一點則有來KUROMI首間怪異影院，要Chill下還有《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華，可以聽到軒公及MC演唱， 部份活動現正提供早鳥優惠，本文將持續更新，立即往下睇睇！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
萬聖節好去處港島區1. 《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華
Live Nation Electronic Asia首次在香港舉辦《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華，從10月24日起連續兩個星期五六日，將灣仔海濱活動空間逾十萬呎變成奇幻樂園！主舞台迎來超過20組本地及國際音樂人輪番登場，包括張敬軒、MC張天賦、人氣女團Lolly Talk，以及電音巨星Zedd、Steve Aoki、R3HAB等，打造一場橫跨EDM與Hip-hop的音樂盛宴。同場亦有「詭趣市集嘉年華」，帶來6米高巨型魔法女巫、萬聖節主題市集、萬聖節主題美食與特調飲品、攤位遊戲「幻象迴廊迷宮」、打卡位「獵巫火堆舞台」等，能感受驚悚與刺激並存的探索旅程。
《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華
嘉年華A＋B區及主舞台C區｜HK$680 /日（全企位），另加$12平台費及$38手續費，共$730
嘉年華A＋B區｜HK$100（18歲或以上）/ HK$50（6歲至17歲）/ 6歲以下免費入場
《SPOOKY Halloween》
地址：灣仔海濱活動空間（地圖按此）
日期：10月24日至10月26日、10月31日至11月2日
相關文章：灣仔海濱Halloween音樂嘉年華！張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki等流輪表演 設萬聖攤位、市集
萬聖節好去處九龍區2. KUROMI首間怪異影院《The Show Must Go Wrong??》
想過一個可愛的萬聖節，朗豪坊帶來KUROMI首間怪異影院《The Show Must Go Wrong??》，以黑色、紫色跟Shocking Pink作主題色，配上版骷髗圖案，打造又Cute又暗黑的獨特氛圍， 特設3米高KUROMI以萌爆造型衝破電影海報，而戲院由售票處到影院內部，每個角落都找到沉浸式詭萌佈置，KUROMI更以CUTE爆造型演繹多套經典電影海報，能沉浸於KUROMI暗黑世界。
同場設有期間限定店，售賣逾300款KUROMI精品及獨家產品，5大主題系列產品包括KUROMI x Sanrio characters 百變舞台變裝造型系列、KUROMI影院系列、KUROMI 20周年紀念系列等；商場更特別為20周年聯乘別注版紀念品：玻璃彩繪LED發光傘，雨傘印有KUROMI和他的小精靈攝影師及小蜘蛛，配合LED發光功能，就像帶住一個萬花筒外出一樣，每把只需$288，LP CLUB會員可額外獲贈朗豪坊商場$100電子優惠券一張，於場內逾120間店舖消費滿$400即可使用。
朗豪坊x KUROMI怪異影院別注版 — 玻璃彩繪LED發光傘發售詳情
發售日期：2025年9月30日至11月2日
價錢 ：$288
朗豪坊x KUROMI怪異影院《The Show Must Go Wrong??》
日期： 2025年9月30日至11月2日
時間： 10:30am-10pm
地點： 朗豪坊4樓通天廣場（地圖按此）
相關文章：Halloween好去處｜KUROMI首間怪異影院驚喜登場！3米高KUROMI+逾300款限定精品+玻璃彩繪發光傘早鳥優惠
萬聖節好去處新界區3. 香港海洋公園「哈囉喂全園祭2025」
今年香港海洋公園「哈囉喂全園祭2025」全面進入驚嚇模式，從詛咒盲盒到食人族部落，特設6大驚嚇體驗，包括「怨靈盲盒」重現血跡斑斑的工房場景、「港詭奇案」回到香港最駭人的案發現場、「H25.墓地」來一場瘋狂科學家的黑暗試驗、「詭宅獻祭」進行抽出通靈卡牌窺探命運安排、「喰人之森」藏有食人族部落、「噬魂墓地」亡靈派對聚集地，進行一場又一場膽量與感官的極限挑戰。另還有10個毛骨悚然的表演，包括「怨靈盲盒開箱直播」、「亡靈樂隊」、「骷髏極樂天團」及「亡靈狂歡慶典」等，將在不同地點上演靈異魅力，邀請你一同向亡魂致敬。
門票將分成3種，包括任玩海洋公園所有遊樂設施及6大鬼屋的「門票+哈囉餵項目票」；只限玩「怨靈盲盒」、「詭宅獻祭」和「喰人之森」的「邪靈三煞:盲盒.詭宅.喰森」；限玩「港詭奇案」、「H25.墓地」和「噬魂墓地」的「亡魂三劫:奇案.H25.墓地」。另留意鬼屋只在指定日期開放，分別是10月10、11、12、17、18、19、24、25、26、29、31日及11月1、2日。
門票+哈囉餵項目票（6間鬼屋）
價錢：成人$896起、小童$672起
門票+哈囉餵「邪靈三煞：盲盒‧詭宅‧喰森」（成人）
價錢：成人$661.8起，小童$437.8起
門票+哈囉餵「亡魂三劫: 奇案·H25·墓地」
價錢：成人$682.2起，小童$458.2起
哈囉喂「邪靈三煞」： 盲盒・館宅・噬森」／哈囉喂「亡魂三劫」： 奇案・H25・墓地」門票
價錢：$238起
香港海洋公園哈囉喂
開放日子：2025年9月6日至11月2日
開放時間：10am-7pm
日連夜驚嚇體驗（鬼屋開放日期）
日期：2025年10月10至12日、17至19日、24至26日、29日、31日及11月1-2日
時間：10am-11pm
海洋公園
地址：香港仔黃竹坑道180號（地圖按此）
交通：於搭港鐵海洋公園站即可直達海洋公園正門入口
開放時間：10am-7pm；10月27至29日及31日日特別開放至10am-11pm
萬聖節好去處新界區4. 迪士尼萬聖節活動「Disney Halloween Time 2025」
一年一度的迪士尼萬聖節活動由即日起至11月2日期間回歸，迪士尼奸角們如庫伊拉Cruella、Cruella將在園區每個角落同大家互動，一定要打醒十二分精神睇實～；活動帶來全新「惡人反轉大街派對」，由《睡公主》的黑魔后聯同一眾迪士尼惡人和手下，大搖大擺走入美國小鎮大街狂歡；得獎歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」，以最具份量的迪士尼惡人們為班底，包括《睡公主》的奸角黑魔后、《小魚仙》的海女巫烏蘇拉、《公主與青蛙》的巫師霍博士等，呈獻氣勢十足的歌舞表演；「萬聖版森林河流之旅」登上探險船，深入古代文明的遺址，進入一片充滿詭異氣氛的漆黑叢林中探險；「萬」遊Trick-or-Treat 挑戰任務後就可以帶走糖果；當然大家可入手超過150款萬聖節主題商品，又或到Halloween詭趣花園內體驗迪士尼萬聖彩蛋樂；最後別忘了在迪士尼河景餐廳品嚐阿Jack怪誕大餐，包括四道菜晚餐套餐、無限量添飲迎賓飲品、現場娛樂表演、與角色見面互動，以及紀念卡1張，更有機會近距離見到阿Jack、莎莉及Oogie Boogie，大家切勿錯過。
1日票(贈20週年迷你派對帽)（提供多個選項）
價錢：$610
（原價$728起）
按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂
1日票+迪士尼肩膀毛公仔（提供多個選項）
價錢：$700起
（原價$798起）
1日票+20週年奇妙派對達菲與好友毛公仔掛袋飾物（提供多個選項）
價錢：$769起
（原價$888起）
三人同行1日票(贈20週年迷你派對帽)（提供多個選項）
價錢：$1,619起
（原價$2,014起），人均$539.7起
香港迪士尼樂園1日門票+20周年LinaBell特別版毛公仔＋Godiva朱古力禮盒
價錢：$1,009起
（原價$1,021起）
預購日期：即日起至2025年9月11日
公開發售日子：2025年9月12日至2026年2月27日
換領日期：2025年9月12日至2026年2月28日
【迪士尼萬聖節限定】阿Jack怪誕大餐
價錢：$493起
Disney Halloween Time 2025
日期：2025年9月19日至2025年11月2日
地址：大嶼山香港迪士尼樂園（地圖按此）
相關文章：直擊迪士尼Halloween！因颱風米娜撲空全新「惡人反轉大街派對」、「森林河流之旅」 秋裝Duffy與好友可愛度爆燈｜萬聖節2025
萬聖節好去處新界區5. 大帽山屍樂園沉浸式鬼屋劇場殺
嫌大型樂園Halloween活動不夠刺激？「大帽山屍樂園沉浸式鬼屋劇場殺」將荃灣大帽山施樂園青年旅舍變成恐怖鬼屋，玩家可自由遊走於過萬呎真實場地，不但要躲避鬼怪及殭屍追擊，更要與邪教角色、NPC 演員互動，獲取隱藏信息，在黑暗中尋找散落的線索，運用推理邏輯拼湊出「教主死亡真相」並為自己「保命」，夠晒刺激。由即日起Klook推出早鳥優惠，每人$350起，玩足150分鐘，還包專車接送直達「鬼屋」。
【早鳥優惠減高達 $60】150分鐘 沉浸式鬼屋劇場殺 | 單人入場門票 (連專車接送)
價錢：$350起
（原價$480）
PayMe優惠碼【PAYME2H15】，折後價$335起
費用包含：
景點入場 1張
150分鐘體驗門票 (時間包括車程)
每張門票已包含專車接送
大帽山屍樂園沉浸式鬼屋劇場殺
地址：大帽山施樂園青年旅舍（地圖按此）
開放時間：星期五 5:30pm - 10:30pm；星期六、日 1:30pm - 11pm
相關文章：Halloween好去處｜大帽山屍樂園沉浸式鬼屋劇場殺！過萬呎真實旅舍探險、殭屍邪教主題玩足150分鐘 門票價錢包專車接送
更多相關文章：
萬聖節2025｜香港JOYPOLIS SPORTS推萬聖節歷險記！挑戰三大關卡/彩繪體驗/DJ派對/門票優惠買1送1
萬聖節好去處｜澳門新濠影滙鬼屋買1送1、人均$69.5！「心寒影滙2」7部恐怖電影為題 網民大讚刺激、裝修夠逼真
香港好去處｜「進擊的巨人展FINAL」啟德開催！設8大專區：9米巨型螢幕巨人大戰、近200幅原畫
Chiikawa萬聖節公仔登陸香港！與日本同步登場 即睇官方限定店預約入場方法
「維港海上大巡遊」飛上昂坪360水晶纜車！4米高打卡裝置+限定相框 集郵多啦A夢、KAWS Elmo、LABUBU、橡皮鴨
巨型Labubu、多啦A夢、KAWS Elmo、滑嘟嘟維港海上大巡遊！海傍設市集雲集多個國際IP 即睇購票詳情
維港海上大巡遊60分鐘遊艇之旅限時半價優惠！只需$98起 遊艇頂層360度睇巨型充氣雕塑、無限量免費啤酒飲品
海洋公園哈囉喂2025登場！設驚嚇結界、6大驚嚇體驗 走入駭人案發現場/拆詛咒盲盒
全民運動嘉年華樂富廣場開催！暢玩9大爆汗刺激體驗區 即睇預約方法+入場要求｜香港好去處
香港好去處｜動漫聯動祭空降銅鑼灣！集結《鬼滅之刃》《怪獸8號》《DAN DA DAN膽大黨》等過千款產品
香港機場餐廳地圖｜一文睇清新店/通宵營業餐廳/清晨開業早餐店/人氣餐飲 附地址及營業時間
其他人也在看
美國政府關門第十天 特朗普政府首度啟動大規模裁員
綜合外媒報導，美國政府關門進入第 10 天，白宮周五 (10 日) 宣布啟動「大規模裁員」(Reduction in Force, RIF)，成為現代歷次停擺中首次越過無薪假 (Furlough)，直接解雇聯邦員工。白宮管理與預算局（OMB）局長伏特(Russell Vought) 在社群平台發文表示：「裁員已經開始。」官員證實，裁員規模龐大，雖然確切人數尚未公開，但已有數千名員工受到影響。鉅亨網 ・ 2 天前
香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家
近年越來越多餐廳都會提供「畫碟甜品」服務，但大多以簡單線條為主。近日有數間餐廳就因為畫功太強而在社交平台爆紅，更被網民笑稱是「被甜品耽誤的畫家」！各位畫師以驚人技巧在甜品碟上神還原卡通人物、動畫角色甚至人像，打卡一流。除了甜品的外觀滿分，餐廳本身的料理亦相當高質，絕對是慶生、拍拖或紀念日必去。以下為你精選4間人氣「畫碟甜品」餐廳，無論想打卡或製造驚喜，都值得收藏！Yahoo Food ・ 8 小時前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 6 小時前
有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸
近年來，隨著科技的進步，無線耳機一度成為市場主流，但令人意外的是，傳統的有線耳機卻悄悄在日本年輕人間重新流行起來。究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
美國民調公司：中國是世界上最安全國家之一、超越美國
蓋洛普最新《2025 年全球安全報告》顯示，中國是全球最安全國家之一，居民安全感位列第三，法律與秩序指數名列第四；美國居民安全感落後，性別差距明顯。鉅亨網 ・ 1 天前
供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要
在全球半導體業競逐更先進製程、更高效能的浪潮中，一種被稱為「工業維生素」的關鍵材料正悄悄支撐著技術突破的每一步，就是稀土。從奈米級精度的光刻機運轉，到晶片製造中材料拋光的細膩操作，再到前沿過程的介質優化，稀土以其獨特的物理化學特性，深度嵌入半導體產業鏈的每一個環節，成為驅動產業升級的隱形引擎。鉅亨網 ・ 1 天前
陳奕迅同媽咪哥哥睇林子祥葉蒨文演唱會 獲邀上台合唱《數字人生》佩服前輩「你地係點做到」｜有片
一連五場的林子祥x 葉蒨文《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會– 香港站》今晚舉行尾場，而喺尋晚嘅一場，陳奕迅帶同媽咪以及哥哥陳澤迅一齊捧場。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
日本世博爆紅「未來洗澡機」宣布量產 能否打破林超英慳水哲學引起熱潮？
日本大阪世博將於明天閉幕，官方宣布營運利潤料達230億至280億日元（最多14.3億港元），成功由虧轉盈，門票收入以外的週邊商品銷售金額突破800億日圓（約41億港元）。除了官方吉祥物「脈脈」高人氣，原來還有一樣試驗產品爆紅，就是世博展出的「未來人類洗澡機」，日前研發商已宣布量產，會否為浴室設備領域帶來類似OSIM天王椅那般的市場潮流Yahoo財經 ・ 1 天前
MIRROR 9子現身曾樂彤徐浩婚宴 網民笑「齊人過去叱咤」
音樂人徐浩同藝人曾樂彤尋日喺尖沙咀舉行婚宴，唔少圈中人都有出席，包括曾樂彤好姊妹阿Sa蔡卓妍，張繼聰謝安琪夫婦、陳柏宇、周柏豪、陳蕾、張天賦、Jeffrey魏浚笙等。徐浩曾為MIRROR製作歌曲Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
聖誕倒數月曆2025｜DIPTYQUE Advent Calendar「書店貓咪」造型曝光！必搶25款小禮物、一系列驚喜冬日香氛
鏟屎官留意！DIPTYQUE今年聖誕倒數月曆以小貓為主角，譜寫一本主題為「A Night of Wax and Gold」的書，充滿魅力，彷彿置身於魔法世界！這次的倒數月曆禮盒不僅充滿奇妙元素，還收納了25款DIPTYQUE獨特精品，涵蓋個人香氛、家居香氛與精緻裝飾品，讓倒數的每一天都有全新驚喜，爲大家帶來暖意濃厚的冬日體驗！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
【新聞點評】中美互掐脖子 攬炒世界經濟
中美經貿關係再度惡化，那邊廂美國在船舶、半導體出口領域加強打擊中國，這邊廂中國祭出「稀土轉口管制」作反擊，美國總統特朗普隨即宣布對中國加徵100%關稅，似乎象徵着關稅戰重燃戰火。但實際上，中美經貿戰打到現今回合，最大關鍵已不在於關稅率高低，卻更關乎雙方「互掐脖子」，例如各自在晶片和稀土範疇掐緊供應，看哪一方會先「斷氣」求饒；在這過程中，環球經濟體系恐怕難免被「攬炒」遭殃。信報財經新聞 ・ 10 小時前
當「交易藝術」遭遇現實 中國防守反擊恐令特朗普外交魔法失靈
【彭博】— 美國總統特朗普偏愛與盟友及對手進行一對一交易的做法，一直是他自詡的「交易藝術」的標志性體現。但隨著中美貿易休戰協議看似搖搖欲墜，這種策略的脆弱性已暴露無遺。Bloomberg ・ 1 天前
中美關係緊張累港股 恒指半日挫逾900點跌穿26000關
美國總統特朗普要脅對中國貨品加徵100%關稅引發美股動盪，納斯達克中國金龍指數上周五（10日）跌6.1%。中國商務部指稀土出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可。特朗普其後貼文安撫市場情緒，美股期貨反彈。港股早市低開，恒生指數 (^HSI) 低開656點或2.5%報25634點，中午收市跌916點報25373點，國企指數 中午收跌326點報9032點，恒生科技指數 (HSTECH.HK) 跌284點報5975點。Yahoo財經 ・ 3 小時前
張繼聰愛犬為保護家人被咬數個血洞 剃毛變可憐樣
【on.cc東網專訊】藝人張繼聰一家對毛孩情有獨鍾，收養了多隻「小可愛」，令家中洋溢溫情。而月前才領回家的Sparky日前發生意外，傭人姐姐拖牠外出散步期間，突有惡犬衝出來襲擊，懂性的Sparky為了保護姐姐奮力抵抗，最終被咬到身上出現數個血洞，阿聰見狀自然心痛東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
周奕瑋衝出香港登越南新聞 翻譯內容後爆笑 網民：贏咗99%越南人
日本旅遊達人周奕瑋（Jarvis）以「日本通」身份主持日本旅遊節目《周遊》系列，為觀眾介紹抵食好玩攻略而大受歡迎；日前，周奕瑋於個人YouTube頻道「周奕瑋JARvelogue」上載【JM Go@Vietnam】預告篇，與麥美恩及「飛行嘉賓」駱胤鳴遊覽越南胡志明市和富國島，又喺Threads轉發一段越南新聞，留言指發現自己登上越南媒體，不過其報道內容就令一班圈中好友及網民爆笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
佐敦恆豐酒店自助餐限時51折起！人均$268起豪食時令生蠔/鐵板即燒M7和牛西冷/榴槤海綿蛋糕
恆豐酒店的紅煙窗餐廳突發推出快閃優惠，海鮮狂熱盛宴自助午餐、夏日榴槤祭「和牛．生蠔．龍蝦」海陸滋味自助晚餐，最平只是44折，人均才$268起，絕對不能錯過！美食主打泰式和牛木爪沙律、阿拉斯加蟹肉拌番石榴沙律、鐵板即燒M7和牛西冷、板燒日式鰻魚；自助晚餐更有各種榴槤美食，每人送蒜蓉粉絲蒸龍蝦尾！不少網友大讚紅煙窗餐廳自助餐高質素，你也心動想嚐嚐嗎？立即上KKday入手優惠！Yahoo Food ・ 1 天前
田蕊妮爆堂家姐誤信假新聞指「杜汶澤四肢癱瘓兼偷食」：反白眼反到去後腦
田蕊妮去年底自揭患肺腺癌，表示自己喺身體檢查嗰陣被驗出肺部有陰影，屬非常初期嘅肺腺癌，只須做手術切除即可。田蕊妮老公杜汶澤亦於社交平台發文感謝醫護人員，指田蕊妮現時肺部已100%冇癌細胞，唔會復發，叫粉絲們放心。不過，田蕊妮於昨日（12日）發文分享指，堂家姐對佢嘅身體狀況及杜汶澤經濟情況感到擔憂；田蕊妮公開與堂家姐對話，直言：「反白眼反到去後腦」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
MIRROR親證將不參與叱咤頒獎禮：有工作安排
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮是每年樂壇盛事，而男團MIRROR由出道起都有參與，更年年橫掃各大獎項。然而早前有傳MIRROR今屆將不會參加叱咤，成為熱話。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
40歲男士靠「青瓜減重法」60天成功逆轉脂肪肝＋瘦身22磅！必知3大「脂肪肝救星」食物
一名40歲的電子工程師因超重導致脂肪肝，卻靠著簡單的飲食調整，成功在短短兩個月內減重10kg，並大幅改善肝功能指數。馬上參考一下他的「青瓜減重法」，輕鬆逆轉脂肪肝！Yahoo Style HK ・ 1 天前
5大偽健康食物曝光，9成人常吃「它」當早餐！小心這些高熱量、升糖指數高的「健康陷阱」愈吃愈累還傷身
許多看似健康的選擇，其實暗藏危機，不僅無法幫助控制體重，甚至可能導致血糖失控、增加身體負擔。以下將揭開5大最常見的「偽健康食物」，幫助大家避開這些飲食陷阱！Yahoo Style HK ・ 1 天前