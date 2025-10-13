萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！軒公+MC現身音樂嘉年華/青年旅舍變恐怖鬼屋

焦點

張宇人、陳健波不競逐連任立法會　過去爭議一覽

一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了5大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋，要可愛一點則有來KUROMI首間怪異影院，要Chill下還有《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華，可以聽到軒公及MC演唱， 部份活動現正提供早鳥優惠，本文將持續更新，立即往下睇睇！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

AgodaExpediaTrip.comKayak

酒店住宿優惠格價平台：

AgodaBooking.comTrip.com

行程及飲食優惠平台：

KKdayKlook

萬聖節好去處港島區1. 《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華

Live Nation Electronic Asia首次在香港舉辦《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華，從10月24日起連續兩個星期五六日，將灣仔海濱活動空間逾十萬呎變成奇幻樂園！主舞台迎來超過20組本地及國際音樂人輪番登場，包括張敬軒、MC張天賦、人氣女團Lolly Talk，以及電音巨星Zedd、Steve Aoki、R3HAB等，打造一場橫跨EDM與Hip-hop的音樂盛宴。同場亦有「詭趣市集嘉年華」，帶來6米高巨型魔法女巫、萬聖節主題市集、萬聖節主題美食與特調飲品、攤位遊戲「幻象迴廊迷宮」、打卡位「獵巫火堆舞台」等，能感受驚悚與刺激並存的探索旅程。

《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華

  • 嘉年華A＋B區及主舞台C區｜HK$680 /日（全企位），另加$12平台費及$38手續費，共$730

  • 嘉年華A＋B區｜HK$100（18歲或以上）/ HK$50（6歲至17歲）/ 6歲以下免費入場

按此經Klook預訂

Live Nation Electronic Asia首次在香港舉辦《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華。（相片來源：官方圖片）
Live Nation Electronic Asia首次在香港舉辦《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華。（相片來源：官方圖片）
主舞台迎來超過20組本地及國際音樂人輪番登場，包括張敬軒。（相片來源：官方圖片）
主舞台迎來超過20組本地及國際音樂人輪番登場，包括張敬軒。（相片來源：官方圖片）
南瓜燈點綴四周，營造出濃濃節日氣氛。（相片來源：官方圖片）
南瓜燈點綴四周，營造出濃濃節日氣氛。（相片來源：官方圖片）
虛實交錯的奇幻空間之「怪奇藝術區」，每個角落都是觸目驚心的打卡熱點。（相片來源：官方圖片）
虛實交錯的奇幻空間之「怪奇藝術區」，每個角落都是觸目驚心的打卡熱點。（相片來源：官方圖片）
橙紅交織的光芒營造出煉獄般氛圍感的「獵巫火堆舞台」。（相片來源：官方圖片）
橙紅交織的光芒營造出煉獄般氛圍感的「獵巫火堆舞台」。（相片來源：官方圖片）

《SPOOKY Halloween》

地址：灣仔海濱活動空間（地圖按此

日期：10月24日至10月26日、10月31日至11月2日

相關文章：灣仔海濱Halloween音樂嘉年華！張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki等流輪表演 設萬聖攤位、市集

萬聖節好去處九龍區2. KUROMI首間怪異影院《The Show Must Go Wrong??》

想過一個可愛的萬聖節，朗豪坊帶來KUROMI首間怪異影院《The Show Must Go Wrong??》，以黑色、紫色跟Shocking Pink作主題色，配上版骷髗圖案，打造又Cute又暗黑的獨特氛圍， 特設3米高KUROMI以萌爆造型衝破電影海報，而戲院由售票處到影院內部，每個角落都找到沉浸式詭萌佈置，KUROMI更以CUTE爆造型演繹多套經典電影海報，能沉浸於KUROMI暗黑世界。

同場設有期間限定店，售賣逾300款KUROMI精品及獨家產品，5大主題系列產品包括KUROMI x Sanrio characters 百變舞台變裝造型系列、KUROMI影院系列、KUROMI 20周年紀念系列等；商場更特別為20周年聯乘別注版紀念品：玻璃彩繪LED發光傘，雨傘印有KUROMI和他的小精靈攝影師及小蜘蛛，配合LED發光功能，就像帶住一個萬花筒外出一樣，每把只需$288，LP CLUB會員可額外獲贈朗豪坊商場$100電子優惠券一張，於場內逾120間店舖消費滿$400即可使用。

朗豪坊x KUROMI怪異影院別注版 — 玻璃彩繪LED發光傘發售詳情

發售日期：2025年9月30日至11月2日

價錢 ：$288

按此經KKday預訂

KUROMI首間怪異影院《The Show Must Go Wrong??》，以黑色、紫色跟Shocking Pink作主題色，配上版骷髗圖案，打造又Cute又暗黑的獨特氛圍。（相片來源：官方圖片）
KUROMI首間怪異影院《The Show Must Go Wrong??》，以黑色、紫色跟Shocking Pink作主題色，配上版骷髗圖案，打造又Cute又暗黑的獨特氛圍。（相片來源：官方圖片）
3米高KUROMI以萌爆造型衝破電影海報。（相片來源：官方圖片）
3米高KUROMI以萌爆造型衝破電影海報。（相片來源：官方圖片）
戲院由售票處到影院內部，每個角落都找到沉浸式詭萌佈置。（相片來源：官方圖片）
戲院由售票處到影院內部，每個角落都找到沉浸式詭萌佈置。（相片來源：官方圖片）
玻璃彩繪LED發光傘印有KUROMI和他的小精靈攝影師及小蜘蛛，配合LED發光功能，就像帶住一個萬花筒外出一樣。（相片來源：官方圖片）
玻璃彩繪LED發光傘印有KUROMI和他的小精靈攝影師及小蜘蛛，配合LED發光功能，就像帶住一個萬花筒外出一樣。（相片來源：官方圖片）

朗豪坊x KUROMI怪異影院《The Show Must Go Wrong??》

日期： 2025年9月30日至11月2日

時間： 10:30am-10pm

地點： 朗豪坊4樓通天廣場（地圖按此

相關文章：Halloween好去處｜KUROMI首間怪異影院驚喜登場！3米高KUROMI+逾300款限定精品+玻璃彩繪發光傘早鳥優惠

萬聖節好去處新界區3. 香港海洋公園「哈囉喂全園祭2025」

今年香港海洋公園「哈囉喂全園祭2025」全面進入驚嚇模式，從詛咒盲盒到食人族部落，特設6大驚嚇體驗，包括「怨靈盲盒」重現血跡斑斑的工房場景、「港詭奇案」回到香港最駭人的案發現場、「H25.墓地」來一場瘋狂科學家的黑暗試驗、「詭宅獻祭」進行抽出通靈卡牌窺探命運安排、「喰人之森」藏有食人族部落、「噬魂墓地」亡靈派對聚集地，進行一場又一場膽量與感官的極限挑戰。另還有10個毛骨悚然的表演，包括「怨靈盲盒開箱直播」、「亡靈樂隊」、「骷髏極樂天團」及「亡靈狂歡慶典」等，將在不同地點上演靈異魅力，邀請你一同向亡魂致敬。

門票將分成3種，包括任玩海洋公園所有遊樂設施及6大鬼屋的「門票+哈囉餵項目票」；只限玩「怨靈盲盒」、「詭宅獻祭」和「喰人之森」的「邪靈三煞:盲盒.詭宅.喰森」；限玩「港詭奇案」、「H25.墓地」和「噬魂墓地」的「亡魂三劫:奇案.H25.墓地」。另留意鬼屋只在指定日期開放，分別是10月10、11、12、17、18、19、24、25、26、29、31日及11月1、2日。

門票+哈囉餵項目票（6間鬼屋）

價錢：成人$896起、小童$672起

按此經Trip.com預訂

按此經Klook預訂

門票+哈囉餵「邪靈三煞：盲盒‧詭宅‧喰森」（成人）

價錢：成人$661.8起，小童$437.8起

按此經Trip.com預訂

按此經Klook預訂

門票+哈囉餵「亡魂三劫: 奇案·H25·墓地」

價錢：成人$682.2起，小童$458.2起

按此經Trip.com預訂

按此經Klook預訂

哈囉喂「邪靈三煞」： 盲盒・館宅・噬森」／哈囉喂「亡魂三劫」： 奇案・H25・墓地」門票

價錢：$238起

按此經Trip.com預訂

按此經Klook預訂

按此經KKday預訂

「怨靈盲盒」重現血跡斑斑的工房場景，參加者抽出與命案相關的詛咒玩具，還要提防潛伏在暗處的復仇玩偶。（相片來源：官方圖片）
「怨靈盲盒」重現血跡斑斑的工房場景，參加者抽出與命案相關的詛咒玩具，還要提防潛伏在暗處的復仇玩偶。（相片來源：官方圖片）
「詭宅獻祭」進入大宅後可以抽取靈異塔羅牌。（相片來源：官方圖片）
「詭宅獻祭」進入大宅後可以抽取靈異塔羅牌。（相片來源：官方圖片）
「噬魂墓地」上演墨西哥亡靈節儀式。（相片來源：官方圖片）
「噬魂墓地」上演墨西哥亡靈節儀式。（相片來源：官方圖片）
由韓國魔鬼男神領隊的「華麗地獄OPPA Show」。（相片來源：官方圖片）
由韓國魔鬼男神領隊的「華麗地獄OPPA Show」。（相片來源：官方圖片）

香港海洋公園哈囉喂

開放日子：2025年9月6日至11月2日

開放時間：10am-7pm

日連夜驚嚇體驗（鬼屋開放日期）

日期：2025年10月10至12日、17至19日、24至26日、29日、31日及11月1-2日

時間：10am-11pm

海洋公園

地址：香港仔黃竹坑道180號（地圖按此

交通：於搭港鐵海洋公園站即可直達海洋公園正門入口

開放時間：10am-7pm；10月27至29日及31日日特別開放至10am-11pm

相關文章：海洋公園哈囉喂2025登場！設驚嚇結界、6大驚嚇體驗 走入駭人案發現場/拆詛咒盲盒

萬聖節好去處新界區4. 迪士尼萬聖節活動「Disney Halloween Time 2025」

一年一度的迪士尼萬聖節活動由即日起至11月2日期間回歸，迪士尼奸角們如庫伊拉Cruella、Cruella將在園區每個角落同大家互動，一定要打醒十二分精神睇實～；活動帶來全新「惡人反轉大街派對」，由《睡公主》的黑魔后聯同一眾迪士尼惡人和手下，大搖大擺走入美國小鎮大街狂歡；得獎歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」，以最具份量的迪士尼惡人們為班底，包括《睡公主》的奸角黑魔后、《小魚仙》的海女巫烏蘇拉、《公主與青蛙》的巫師霍博士等，呈獻氣勢十足的歌舞表演；「萬聖版森林河流之旅」登上探險船，深入古代文明的遺址，進入一片充滿詭異氣氛的漆黑叢林中探險；「萬」遊Trick-or-Treat 挑戰任務後就可以帶走糖果；當然大家可入手超過150款萬聖節主題商品，又或到Halloween詭趣花園內體驗迪士尼萬聖彩蛋樂；最後別忘了在迪士尼河景餐廳品嚐阿Jack怪誕大餐，包括四道菜晚餐套餐、無限量添飲迎賓飲品、現場娛樂表演、與角色見面互動，以及紀念卡1張，更有機會近距離見到阿Jack、莎莉及Oogie Boogie，大家切勿錯過。

1日票(贈20週年迷你派對帽)（提供多個選項）

價錢：$610（原價$728起）

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

1日票+迪士尼肩膀毛公仔（提供多個選項）

價錢：$700起（原價$798起）

按此經Trip.com預訂

1日票+20週年奇妙派對達菲與好友毛公仔掛袋飾物（提供多個選項）

價錢：$769起（原價$888起）

按此經Trip.com預訂

三人同行1日票(贈20週年迷你派對帽)（提供多個選項）

價錢：$1,619起（原價$2,014起），人均$539.7起

按此經Trip.com預訂

香港迪士尼樂園1日門票+20周年LinaBell特別版毛公仔＋Godiva朱古力禮盒

價錢：$1,009起（原價$1,021起）

預購日期：即日起至2025年9月11日

公開發售日子：2025年9月12日至2026年2月27日

換領日期：2025年9月12日至2026年2月28日

按此經Klook預訂

【迪士尼萬聖節限定】阿Jack怪誕大餐

價錢：$493起

按此經KKday預訂

按此經Klook預訂

換上萬聖節服裝的迪士尼角色們，會不定期出現跟大家影相留念！（相片來源：官方圖片）
換上萬聖節服裝的迪士尼角色們，會不定期出現跟大家影相留念！（相片來源：官方圖片）
得獎歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」絕對是必看項目之一！（相片來源：官方圖片）
得獎歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」絕對是必看項目之一！（相片來源：官方圖片）
記得到Duffy與好友遊玩屋啊！全新萬聖節造型的Duffy and Friends等大家打卡合照～（相片來源：官方圖片）
記得到Duffy與好友遊玩屋啊！全新萬聖節造型的Duffy and Friends等大家打卡合照～（相片來源：官方圖片）
編輯看過實物，覺得Duffy and Friends今年的秋裝最有心思！
編輯看過實物，覺得Duffy and Friends今年的秋裝最有心思！
今年美國小鎮大街帶來全新「惡人反轉大街派對」，成群結隊惡霸大街狂歡！（相片來源：官方圖片）
今年美國小鎮大街帶來全新「惡人反轉大街派對」，成群結隊惡霸大街狂歡！（相片來源：官方圖片）

Disney Halloween Time 2025

日期：2025年9月19日至2025年11月2日

地址：大嶼山香港迪士尼樂園（地圖按此

相關文章：直擊迪士尼Halloween！因颱風米娜撲空全新「惡人反轉大街派對」、「森林河流之旅」 秋裝Duffy與好友可愛度爆燈｜萬聖節2025

萬聖節好去處新界區5. 大帽山屍樂園沉浸式鬼屋劇場殺

嫌大型樂園Halloween活動不夠刺激？「大帽山屍樂園沉浸式鬼屋劇場殺」將荃灣大帽山施樂園青年旅舍變成恐怖鬼屋，玩家可自由遊走於過萬呎真實場地，不但要躲避鬼怪及殭屍追擊，更要與邪教角色、NPC 演員互動，獲取隱藏信息，在黑暗中尋找散落的線索，運用推理邏輯拼湊出「教主死亡真相」並為自己「保命」，夠晒刺激。由即日起Klook推出早鳥優惠，每人$350起，玩足150分鐘，還包專車接送直達「鬼屋」。

【早鳥優惠減高達 $60】150分鐘 沉浸式鬼屋劇場殺 | 單人入場門票 (連專車接送)

價錢：$350起（原價$480）

  • PayMe優惠碼【PAYME2H15】，折後價$335起

費用包含：

  • 景點入場 1張

  • 150分鐘體驗門票 (時間包括車程)

  • 每張門票已包含專車接送

按此經Klook預訂

Klook早前推出大帽山屍樂園沉浸式鬼屋劇場殺，早鳥優惠，$350起玩足150分鐘，還包專車接送直達「鬼屋」！（圖片來源：Klook）
Klook早前推出大帽山屍樂園沉浸式鬼屋劇場殺，早鳥優惠，$350起玩足150分鐘，還包專車接送直達「鬼屋」！（圖片來源：Klook）
大帽山屍樂園沉浸式鬼屋劇場殺將荃灣大帽山施樂園青年旅舍變成恐怖鬼屋，玩家可自由遊走於過萬呎真實場地。（圖片來源：Klook）
大帽山屍樂園沉浸式鬼屋劇場殺將荃灣大帽山施樂園青年旅舍變成恐怖鬼屋，玩家可自由遊走於過萬呎真實場地。（圖片來源：Klook）
玩家需要逃離現場殭屍及鬼怪追擊，還需運用推理邏輯為自己「保命」。（圖片來源：Klook）
玩家需要逃離現場殭屍及鬼怪追擊，還需運用推理邏輯為自己「保命」。（圖片來源：Klook）

大帽山屍樂園沉浸式鬼屋劇場殺

地址：大帽山施樂園青年旅舍（地圖按此

開放時間：星期五 5:30pm - 10:30pm；星期六、日 1:30pm - 11pm

相關文章：Halloween好去處｜大帽山屍樂園沉浸式鬼屋劇場殺！過萬呎真實旅舍探險、殭屍邪教主題玩足150分鐘 門票價錢包專車接送

