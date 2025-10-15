萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！冰上鬼馬南瓜哈囉喂/手工糖果工作坊/樂高小魔怪狂歡派對

專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了10大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；親子活動有香港樂高探索中心「小魔怪狂歡派對」、冰上鬼馬南瓜哈囉喂、萬聖節手工糖果工作坊；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋、伊藤潤二恐怖體驗展；部份活動現正提供早鳥優惠，本文將持續更新，立即往下睇睇！
萬聖節好去處港島區1. 太古城中心冰上皇宮「冰上鬼馬南瓜哈囉喂」
太古城中心冰上皇宮帶來萬聖節限定「冰上鬼馬南瓜哈囉喂」，屆時溜冰場變成南瓜村，設巨型南瓜、可愛裝飾與趣怪佈置，打卡之餘，亦有一連串萬聖節活動等大家一同參與，包括體驗變臉的面部彩繪、閃閃發光的萬聖節紋身貼紙、答對問題即可獲得萬聖節糖果的「Trick-or-treat 有問有答」小遊戲，大家記得扮鬼扮馬到場，皆因活動將舉辦「鬼鬼馬馬服飾比賽」，最有心思的5位參加者，有機會贏得MOVIE MOVIE Cityplaza換票證兩張及冰上皇宮環保袋一個。門票可透過Klook購買，每位$115即可大玩2小時，包免費租用溜冰鞋一對，立即化身「嘩鬼」一員吧！
太古城中心冰上皇宮萬聖節限定 – 冰上鬼馬南瓜哈囉喂
價錢：$115
太古城中心冰上皇宮萬聖節限定 – 冰上鬼馬南瓜哈囉喂
地點：太古城太古城道18號太古城中心 1/F冰上皇宮（地圖按此）
日期：10月25日及26日
時間：3pm-5pm
萬聖節好去處港島區2. PAPABUBBLE萬聖節手工糖果工作坊
西班牙糖果店PAPABUBBLE推出萬聖節主題手工糖果工作坊，由專業糖果導師教授，介紹西班牙手工糖的傳統之餘，一同製作南瓜、 骷髏骨、科學怪人、蜘蛛、眼珠等限定圖案糖果，過程中家長與小朋友亦可增加親子互動的機會，即使無經驗都保證零失敗。工作坊時長1小時，收費$680，供一位大人及一位3-12歲小童入場參與，建議參加者穿著不怕弄髒的衣服，以及防滑兼包覆腳趾的平底鞋，避免穿著高踭鞋，長髮者最好將頭髮綁起。
PAPABUBBLE萬聖節手工糖果工作坊
日期：10月18、19、25-31日
時間：10:30am-11:30am，4:45pm-5:45pm
地點：銅鑼灣銅鑼灣道34號（地圖按此）
網址：按這裡
萬聖節好去處港島區3. 《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華
Live Nation Electronic Asia首次在香港舉辦《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華，從10月24日起連續兩個星期五六日，將灣仔海濱活動空間逾十萬呎變成奇幻樂園！主舞台迎來超過20組本地及國際音樂人輪番登場，包括張敬軒、MC張天賦、人氣女團Lolly Talk，以及電音巨星Zedd、Steve Aoki、R3HAB等，打造一場橫跨EDM與Hip-hop的音樂盛宴。同場亦有「詭趣市集嘉年華」，帶來6米高巨型魔法女巫、萬聖節主題市集、萬聖節主題美食與特調飲品、攤位遊戲「幻象迴廊迷宮」、打卡位「獵巫火堆舞台」等，能感受驚悚與刺激並存的探索旅程。
《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華
嘉年華A＋B區及主舞台C區｜HK$680 /日（全企位），另加$12平台費及$38手續費，共$730
嘉年華A＋B區｜HK$100（18歲或以上）/ HK$50（6歲至17歲）/ 6歲以下免費入場
《SPOOKY Halloween》
地址：灣仔海濱活動空間（地圖按此）
日期：10月24日至10月26日、10月31日至11月2日
相關文章：灣仔海濱Halloween音樂嘉年華！張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki等流輪表演 設萬聖攤位、市集
萬聖節好去處九龍區4. 香港W酒店 WOOBAR「赤色魅影萬聖」派對
香港W酒店6樓酒吧WOOBAR於萬聖節當晚舉行只此一場「赤色魅影萬聖」派對，以「赤色魅影荷里活」為主題，現場將化身成充滿魔幻色彩的派對空間，提供黑暗神秘的雞尾酒、現場DJ表演，以驚悚節拍下開啟一場未知的魔幻夜晚。門票分成三大類，包括「Standing cocktail package」，折後每位$283包指定汽泡酒1杯及入場門券1張；「Table Package 」折後$2,059供最多4位用，包WOOBAR入埸門票4張、指定香檳1枝及水果拼盤一客；「PREMIUM Table Package 」折後$2,779供最多6位用，包WOOBAR入埸門票6張、歡迎特飲6杯、指定shooters6杯、指定香檳1枝及水果拼盤1客，記得約齊朋友們去狂歡。
香港W酒店 WOOBAR「赤色魅影萬聖」派對
價錢：每位$283起
香港W酒店 WOOBAR「赤色魅影萬聖」派對
日期： 2025年10月31日
時間：8:30pm-11:30pm
地點：九龍柯士甸道西1號香港W酒店6樓WOOBAR
萬聖節好去處九龍區5. 香港樂高探索中心「小魔怪狂歡派對」
香港樂高探索中心於即日起至11月2日舉行「小魔怪狂歡派對」，推出兩項特別萬聖節活動：4D動感體驗「小魔怪追逐戰」及萬聖節主題作品工作坊，更特設三大BRICK-OR-TREAT任務，包括「樂隊召集」尋找4隻小魔怪樂高人仔並用相機記錄其位置、「拼砌搖滾小魔怪」具創意的作品有機會被展出、「創作南瓜樂園」拼砌南瓜放在展覽車、標註 #香港小魔怪狂歡派對並分享至社交平台，凡完成三項任務即可兌換限量禮品，絕對是今秋最熱鬧的萬聖節派對之一！
香港樂高探索中心
門票價錢：$185起
按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂 按此經官網預訂
香港樂高探索中心「小魔怪狂歡派對」
營業時間：10月份11am-7pm（10月18-19、25-26日10am-7pm）
地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號（地圖按此）
日期：即日起至11月2日
萬聖節好去處九龍區6. 旺角INCUBASE Arena《伊藤潤二恐怖體驗展2》
日本當代恐怖漫畫大師伊藤潤二將於9月19日至11月9日期間舉行《伊藤潤二恐怖體驗展2》 ，展覽融合了沉浸式鬼屋體驗和原畫展示，呈現多部經典作品，從《隧道奇譚》到《閣樓的長髮》，特別設置的《漩渦》立體場景，展現漫畫中經典的場面。觀眾將以「救命繩」摸黑進入體驗空間，感受那種不寒而慄的刺激。在鬼屋體驗過後，可進入「神秘展區」近距離欣賞動畫的複製原稿、周邊商店選購多款獨家商品，又或在主題Cafe品嚐靈感來自伊藤潤二漫畫的「暗黑料理」，走進一個驚悚而又迷人的黑暗世界。
旺角INCUBASE Arena《伊藤潤二恐怖體驗展2》
門票：
展期單人票－$179/張
萬聖節單人票－$199/張（適用於10月11日至10月31日的場次，購票時需要先預定進場時段）
展期特典票A－$259/套（適用於9月19日至10月10日及11月1日至9日的場次，展期特典票A包含1張入場票及亞加力立牌）
展期特典票B－$399/套（適用於9月19日至10月10日及11月1日至9日的場次，展期特典票B包含1張入場票及1件展覽限定富江 T-shirt）
展期特典票C－$399/套（適用於9月19日至10月10日及11月1日至9日的場次，展期特典票C包含1張入場票及1件展覽限定雙一 T-shirt）
※所有購票入場人仕獲贈送面具一個（2種款式隨機送出）
網址：按這裡
旺角INCUBASE Arena《伊藤潤二恐怖體驗展2》
地址：旺角創興廣場 B2 層INCUBASE Arena（地圖按此）
日期：9月19日至11月9日
開放時間：星期一至五 5pm-11pm，星期六及日3pm-11pm；即日起至10月31日萬聖節期間 星期一至五 5pm-12mn，星期六及日3pm-12mn
萬聖節好去處九龍區7. KUROMI首間怪異影院《The Show Must Go Wrong??》
想過一個可愛的萬聖節，朗豪坊帶來KUROMI首間怪異影院《The Show Must Go Wrong??》，以黑色、紫色跟Shocking Pink作主題色，配上版骷髗圖案，打造又Cute又暗黑的獨特氛圍， 特設3米高KUROMI以萌爆造型衝破電影海報，而戲院由售票處到影院內部，每個角落都找到沉浸式詭萌佈置，KUROMI更以CUTE爆造型演繹多套經典電影海報，能沉浸於KUROMI暗黑世界。
同場設有期間限定店，售賣逾300款KUROMI精品及獨家產品，5大主題系列產品包括KUROMI x Sanrio characters 百變舞台變裝造型系列、KUROMI影院系列、KUROMI 20周年紀念系列等；商場更特別為20周年聯乘別注版紀念品：玻璃彩繪LED發光傘，雨傘印有KUROMI和他的小精靈攝影師及小蜘蛛，配合LED發光功能，就像帶住一個萬花筒外出一樣，每把只需$288，LP CLUB會員可額外獲贈朗豪坊商場$100電子優惠券一張，於場內逾120間店舖消費滿$400即可使用。
朗豪坊x KUROMI怪異影院別注版 — 玻璃彩繪LED發光傘發售詳情
發售日期：2025年9月30日至11月2日
價錢 ：$288
朗豪坊x KUROMI怪異影院《The Show Must Go Wrong??》
日期： 2025年9月30日至11月2日
時間： 10:30am-10pm
地點： 朗豪坊4樓通天廣場（地圖按此）
相關文章：Halloween好去處｜KUROMI首間怪異影院驚喜登場！3米高KUROMI+逾300款限定精品+玻璃彩繪發光傘早鳥優惠
萬聖節好去處新界區8. 香港海洋公園「哈囉喂全園祭2025」
今年香港海洋公園「哈囉喂全園祭2025」全面進入驚嚇模式，從詛咒盲盒到食人族部落，特設6大驚嚇體驗，包括「怨靈盲盒」重現血跡斑斑的工房場景、「港詭奇案」回到香港最駭人的案發現場、「H25.墓地」來一場瘋狂科學家的黑暗試驗、「詭宅獻祭」進行抽出通靈卡牌窺探命運安排、「喰人之森」藏有食人族部落、「噬魂墓地」亡靈派對聚集地，進行一場又一場膽量與感官的極限挑戰。另還有10個毛骨悚然的表演，包括「怨靈盲盒開箱直播」、「亡靈樂隊」、「骷髏極樂天團」及「亡靈狂歡慶典」等，將在不同地點上演靈異魅力，邀請你一同向亡魂致敬。
門票將分成3種，包括任玩海洋公園所有遊樂設施及6大鬼屋的「門票+哈囉餵項目票」；只限玩「怨靈盲盒」、「詭宅獻祭」和「喰人之森」的「邪靈三煞:盲盒.詭宅.喰森」；限玩「港詭奇案」、「H25.墓地」和「噬魂墓地」的「亡魂三劫:奇案.H25.墓地」。另留意鬼屋只在指定日期開放，分別是10月10、11、12、17、18、19、24、25、26、29、31日及11月1、2日。
門票+哈囉餵項目票（6間鬼屋）
價錢：成人$896起、小童$672起
門票+哈囉餵「邪靈三煞：盲盒‧詭宅‧喰森」（成人）
價錢：成人$661.8起，小童$437.8起
門票+哈囉餵「亡魂三劫: 奇案·H25·墓地」
價錢：成人$682.2起，小童$458.2起
哈囉喂「邪靈三煞」： 盲盒・館宅・噬森」／哈囉喂「亡魂三劫」： 奇案・H25・墓地」門票
價錢：$238起
香港海洋公園哈囉喂
開放日子：2025年9月6日至11月2日
開放時間：10am-7pm
日連夜驚嚇體驗（鬼屋開放日期）
日期：2025年10月10至12日、17至19日、24至26日、29日、31日及11月1-2日
時間：10am-11pm
海洋公園
地址：香港仔黃竹坑道180號（地圖按此）
交通：於搭港鐵海洋公園站即可直達海洋公園正門入口
開放時間：10am-7pm；10月27至29日及31日日特別開放至10am-11pm
萬聖節好去處新界區9. 迪士尼萬聖節活動「Disney Halloween Time 2025」
一年一度的迪士尼萬聖節活動由即日起至11月2日期間回歸，迪士尼奸角們如庫伊拉Cruella、Cruella將在園區每個角落同大家互動，一定要打醒十二分精神睇實～；活動帶來全新「惡人反轉大街派對」，由《睡公主》的黑魔后聯同一眾迪士尼惡人和手下，大搖大擺走入美國小鎮大街狂歡；得獎歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」，以最具份量的迪士尼惡人們為班底，包括《睡公主》的奸角黑魔后、《小魚仙》的海女巫烏蘇拉、《公主與青蛙》的巫師霍博士等，呈獻氣勢十足的歌舞表演；「萬聖版森林河流之旅」登上探險船，深入古代文明的遺址，進入一片充滿詭異氣氛的漆黑叢林中探險；「萬」遊Trick-or-Treat 挑戰任務後就可以帶走糖果；當然大家可入手超過150款萬聖節主題商品，又或到Halloween詭趣花園內體驗迪士尼萬聖彩蛋樂；最後別忘了在迪士尼河景餐廳品嚐阿Jack怪誕大餐，包括四道菜晚餐套餐、無限量添飲迎賓飲品、現場娛樂表演、與角色見面互動，以及紀念卡1張，更有機會近距離見到阿Jack、莎莉及Oogie Boogie，大家切勿錯過。
1日票(贈20週年迷你派對帽)（提供多個選項）
價錢：$610
（原價$728起）
按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂
1日票+迪士尼肩膀毛公仔（提供多個選項）
價錢：$700起
（原價$798起）
1日票+20週年奇妙派對達菲與好友毛公仔掛袋飾物（提供多個選項）
價錢：$769起
（原價$888起）
三人同行1日票(贈20週年迷你派對帽)（提供多個選項）
價錢：$1,619起
（原價$2,014起），人均$539.7起
香港迪士尼樂園1日門票+20周年LinaBell特別版毛公仔＋Godiva朱古力禮盒
價錢：$1,009起
（原價$1,021起）
預購日期：即日起至2025年9月11日
公開發售日子：2025年9月12日至2026年2月27日
換領日期：2025年9月12日至2026年2月28日
【迪士尼萬聖節限定】阿Jack怪誕大餐
價錢：$493起
Disney Halloween Time 2025
日期：2025年9月19日至2025年11月2日
地址：大嶼山香港迪士尼樂園（地圖按此）
相關文章：直擊迪士尼Halloween！因颱風米娜撲空全新「惡人反轉大街派對」、「森林河流之旅」 秋裝Duffy與好友可愛度爆燈｜萬聖節2025
萬聖節好去處新界區10. 大帽山屍樂園沉浸式鬼屋劇場殺（已售罄）
嫌大型樂園Halloween活動不夠刺激？「大帽山屍樂園沉浸式鬼屋劇場殺」將荃灣大帽山施樂園青年旅舍變成恐怖鬼屋，玩家可自由遊走於過萬呎真實場地，不但要躲避鬼怪及殭屍追擊，更要與邪教角色、NPC 演員互動，獲取隱藏信息，在黑暗中尋找散落的線索，運用推理邏輯拼湊出「教主死亡真相」並為自己「保命」，夠晒刺激。
【早鳥優惠減高達 $60】150分鐘 沉浸式鬼屋劇場殺 | 單人入場門票 (連專車接送)
價錢：$350起
（原價$480）
PayMe優惠碼【PAYME2H15】，折後價$335起
費用包含：
景點入場 1張
150分鐘體驗門票 (時間包括車程)
每張門票已包含專車接送
大帽山屍樂園沉浸式鬼屋劇場殺
地址：大帽山施樂園青年旅舍（地圖按此）
開放時間：星期五 5:30pm - 10:30pm；星期六、日 1:30pm - 11pm
相關文章：Halloween好去處｜大帽山屍樂園沉浸式鬼屋劇場殺！過萬呎真實旅舍探險、殭屍邪教主題玩足150分鐘 門票價錢包專車接送
