萬聖節2025｜香港JOYPOLIS SPORTS推萬聖節歷險記！挑戰三大關卡/彩繪體驗/DJ派對/門票優惠買1送1

一年一度萬聖節即將來臨，意味着一系列神秘又刺激的冒險活動將相繼登場！今年日本首間海外旗艦店JOYPOLIS SPORTS HONG KONG帶來「時空南瓜飛船：萬聖節歷險記」主題活動，召集全港大人細路化身時空守護者，穿梭古今未來三大時空，挑戰三大關卡，封印時空裂縫，並打印專屬照片留念，現經Klook預約可享買一送一優惠，即刻往下睇睇活動詳情！

設三大關卡 穿梭古今未來三大時空

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG的「時空南瓜飛船：萬聖節歷險記」將於9月29日至11月2日期間舉行，屆時挑戰者化身時空守護者穿梭古今未來三大時空，於逾3萬平方呎空間挑戰三大關卡拯救宇宙，包括過去時空的「忍者道場」變身見習小忍者，以敏捷身手挑戰「忍者任務：勇闖行動」，以專注力以及智慧破解任務；現在時空的「超音鼠競技場」將進入「音速田徑競技場」，依「時空巡邏員」的指引，以速度及協調力完成挑戰；未來時空的「太空冒險世界」則闖入未來星際領域，挑戰「世一馬王傳奇」任務，修補時空裂縫拯救宇宙。完成三大挑戰及收集「開心能量印章」後，即可封印時空裂縫，並登上「時空南瓜飛船」降落地——餓虎藏龍餐廳，在餐廳內的AI相機即時打印專屬照片留念，為冒險之旅留下難以忘懷的精彩瞬間！

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG的「時空南瓜飛船：萬聖節歷險記」將於9月29日至11月2日期間舉行。（相片來源：joypolis_sports_hk@IG）

挑戰者化身時空守護者穿梭古今未來三大時空，於逾3萬平方呎空間挑戰三大關卡拯救宇宙。（相片來源：joypolis_sports_hk@IG）

穿萬聖節服飾買飛享85折

為了增加節日氣氛，活動期間穿著萬聖節服飾於現場購票，更可以85折購買入場門票；指定日子更設有嘩鬼顏面彩繪體驗、DJ派對，以及小朋友特別版DJ派對，而4樓「餓虎藏龍餐廳」推出「萬聖時空冒險套餐」，出示手帶再有88折，讓大家全方位浸沉於萬聖節節日氣氛之中。

JP超動感全票買1送1、人均$160起

如今透過Klook預訂JP超動感全票可享買一送一優惠，折後每位只需$160，即可大玩G/F至3/F遊戲2小時！如與小朋友同行又想試埋「萬聖時空冒險套餐」，一大一細為$747，人均$373.5。

【買一送一】JP超動感全票（2小時）

價錢：$320/2人，人均$160

按此經Klook預訂

【1大1小】JP 超動感全票（2小時） + 萬聖時空冒險套餐

價錢：$747 （原價$878） ，人均$373.5

按此經Klook預訂

4樓「餓虎藏龍餐廳」推出「萬聖時空冒險套餐」，出示手帶再有88折。（相片來源：joypolis_sports_hk@IG）

「時空南瓜飛船：萬聖節歷險記」

日期：9月29日 – 11月2日

入場時段：10:30am｜1pm｜3:45pm｜6:30pm

地點：啟德體育園 JOYPOLIS SPORTS HONG KONG（地圖按此）

