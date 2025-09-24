樺加沙｜十號風球現正生效
萬聖節2025｜香港JOYPOLIS SPORTS推萬聖節歷險記！挑戰三大關卡/彩繪體驗/DJ派對/門票優惠買1送1
一年一度萬聖節即將來臨，意味着一系列神秘又刺激的冒險活動將相繼登場！今年日本首間海外旗艦店JOYPOLIS SPORTS HONG KONG帶來「時空南瓜飛船：萬聖節歷險記」主題活動，召集全港大人細路化身時空守護者，穿梭古今未來三大時空，挑戰三大關卡，封印時空裂縫，並打印專屬照片留念，現經Klook預約可享買一送一優惠，即刻往下睇睇活動詳情！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
設三大關卡 穿梭古今未來三大時空
JOYPOLIS SPORTS HONG KONG的「時空南瓜飛船：萬聖節歷險記」將於9月29日至11月2日期間舉行，屆時挑戰者化身時空守護者穿梭古今未來三大時空，於逾3萬平方呎空間挑戰三大關卡拯救宇宙，包括過去時空的「忍者道場」變身見習小忍者，以敏捷身手挑戰「忍者任務：勇闖行動」，以專注力以及智慧破解任務；現在時空的「超音鼠競技場」將進入「音速田徑競技場」，依「時空巡邏員」的指引，以速度及協調力完成挑戰；未來時空的「太空冒險世界」則闖入未來星際領域，挑戰「世一馬王傳奇」任務，修補時空裂縫拯救宇宙。完成三大挑戰及收集「開心能量印章」後，即可封印時空裂縫，並登上「時空南瓜飛船」降落地——餓虎藏龍餐廳，在餐廳內的AI相機即時打印專屬照片留念，為冒險之旅留下難以忘懷的精彩瞬間！
穿萬聖節服飾買飛享85折
為了增加節日氣氛，活動期間穿著萬聖節服飾於現場購票，更可以85折購買入場門票；指定日子更設有嘩鬼顏面彩繪體驗、DJ派對，以及小朋友特別版DJ派對，而4樓「餓虎藏龍餐廳」推出「萬聖時空冒險套餐」，出示手帶再有88折，讓大家全方位浸沉於萬聖節節日氣氛之中。
JP超動感全票買1送1、人均$160起
如今透過Klook預訂JP超動感全票可享買一送一優惠，折後每位只需$160，即可大玩G/F至3/F遊戲2小時！如與小朋友同行又想試埋「萬聖時空冒險套餐」，一大一細為$747，人均$373.5。
【買一送一】JP超動感全票（2小時）
價錢：$320/2人，人均$160
【1大1小】JP 超動感全票（2小時） + 萬聖時空冒險套餐
價錢：$747
（原價$878），人均$373.5
「時空南瓜飛船：萬聖節歷險記」
日期：9月29日 – 11月2日
入場時段：10:30am｜1pm｜3:45pm｜6:30pm
地點：啟德體育園 JOYPOLIS SPORTS HONG KONG（地圖按此）
更多相關文章：
Halloween好去處｜大帽山屍樂園沉浸式鬼屋劇場殺！過萬呎真實旅舍探險、殭屍邪教主題玩足150分鐘 門票價錢包專車接送
直擊迪士尼Halloween！因颱風米娜撲空全新「惡人反轉大街派對」、「森林河流之旅」 秋裝Duffy與好友可愛度爆燈｜萬聖節2025
Halloween好去處｜KUROMI首間怪異影院驚喜登場！3米高KUROMI+逾300款限定精品+玻璃彩繪發光傘早鳥優惠
灣仔海濱Halloween音樂嘉年華！張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki等流輪表演 設萬聖攤位、市集
萬聖節好去處｜澳門新濠影滙鬼屋「心寒影滙2」9月中登場！7部恐怖電影為題、每人$144
廣東歌發燒友必去！Canto Disco酒店狂歡派對 $300起玩足3小時／包3杯飲品／歎美食套餐
迪士尼20周年節目預告｜許廷鏗、馮允謙、周殷廷聖誕登城堡舞台獻唱！2026馬年是誰當新年主角？即睇門票優惠
巨型Labubu、多啦A夢、KAWS Elmo、滑嘟嘟維港海上大巡遊！海傍設市集雲集多個國際IP 即睇購票詳情
巨型恐龍JOGUMAN中秋限定現身AIRSIDE！6米高BRACHIO、自拍機、期間限定精品店｜中秋好去處
中秋好去處（持續更新）！大澳舢舨夜遊體驗/過百盞燈籠大道/非遺手工藝工作坊
其他人也在看
電視廣播入稟向3名前僱員索償 禁止洩漏集團機密資料
電視廣播(0511.HK)(無綫)入稟區域法院向3名前僱員索償，指該3人去年初涉嫌取用公司機密文件。公司同時要求法庭頒令，禁止3人濫用、洩漏、揭露或利用集團任何機密資料。AASTOCKS ・ 59 分鐘前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 天前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 1 天前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 9 小時前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局
曾經係TVB男一人選嘅王喜，拍過《烈火雄心》、《雷霆第一關》等劇集，後於2011年離巢。近年王喜於英國、台灣等地居住，不時拍片分享生活點滴，但係佢今朝發嘅最新帖文就以《遺言一大版》為題，令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 1 天前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 1 天前
全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收
【彭博】— 飛機訂單一張接著一張，通常是巴黎、杜拜或新加坡航展上的景象。但本周，華盛頓和紐約卻可能意外見證大交易的發生。Bloomberg ・ 17 小時前
樺加沙打風｜TVB新聞播消防防風措施忠告 網民激讚靚仔 原來係吳偉豪大哥
超強颱風樺加沙風力進一步增強，昨日（23日）早上天文台仍未改發八號西北烈風或暴風信號之際，無綫新聞台播出消防署給予市民嘅患告，一名助理消防區長（公眾安全及傳訊）作代表，呼籲市民將貴重物、家電遠離窗戶位置，以免玻璃爆裂或漏水時對財物造成損傷，又建議喺屋企個窗到貼膠紙，加固之餘避免喺爆裂情況下，造成大量碎片，減輕居民受傷。唔少網民關注風暴消息嘅同時，留意到該消防員嘅靚仔樣。原來，該助理消防區長就係曾參加《中年好聲音》吳大強嘅兒子，亦係處境劇《愛‧回家之開心速遞》「朱凌凌」吳偉豪嘅大哥吳偉諾。Yahoo 娛樂圈 ・ 32 分鐘前
樺加沙侷港人本地消費 菜50元一斤、酒店一晚4.4萬創「颱風經濟」
樺加沙逼近香港，油麥菜炒至50元一斤，酒店一晚索價四萬，搶購潮造就短暫的「颱風經濟」。Yahoo財經 ・ 1 天前
台灣紅棉｜陳淑莊台灣餐廳「紅棉」 登台灣美食榜「500盤」第二位！
紅棉登台灣美食榜「500盤」第二位！前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）一年前在台灣自立門戶開設「紅棉」私房菜，今年「紅棉」餐廳就成功在台灣美食榜「500盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎嘅五星級大酒店嘅晶華軒！Yahoo Food ・ 20 小時前
出手叫停｜傳中證監叫停券商開展香港RWA業務 或憂資產代幣化發展太快
路透社引述知情人士報道指，中證監已建議部份本土券商，暫停在香港開展實體資產（ RWA ）代幣化業務，這表明中央對離岸數字資產市場的蓬勃狂熱已心生警惕，並開始出手進行風險管控。BossMind ・ 18 小時前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞
何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
麥家琪high爆登台 貼身裙盡顯身型玲瓏曲線
1993年以17歲之齡參加香港小姐競選嘅麥家琪，因被爆曾於15歲時拍裸照而無緣晉級。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
熱潮急煞！傳中國要中資券商停辦香港RWA業務
《路透》周一 (22 日) 援引兩位知情人士消息報導，中國證券監管機構已非正式要求部分本地券商暫停在香港展開「實體資產」(RWA)代幣化業務，顯示北京對於這股快速升溫的數位資產熱潮抱持審慎態度。鉅亨網 ・ 1 天前
胡‧說樓市｜滙豐推2.73厘定息！對賭加息點揀好？拆解三大細節位
因應近日銀行同業拆息 (HIBOR) 波動，本港龍頭銀行滙豐推出極具吸引力的定息按揭計劃，無論選擇首三年或五年定息期，息率一律鎖定於2.73厘，較現時普遍H按計劃需要使用的鎖息上限3.5厘為低 。這個計劃是否代表業主可以慳更多？《胡 ‧ 說樓市》為你全面拆解。Yahoo 地產 ・ 1 天前
曾志偉與內地導演智慧較量 否認TVB沒落 霸氣強調今年有錢賺
無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉近日為內地熱播綜藝節目《王牌對王牌》擔任嘉賓，於節目其中一個環節中與內地導演唐國強展開一場智慧較量，各不相讓。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
政府工2025丨多部門請主任職系人員頂薪達6.1萬 統計處訪問員、流動圖書館助理員月薪逾2萬 5科合格可申請
一年一度的公務員聯合招聘考試（JRE）就快到，多個政府部門亦招聘相關職級的職位，例如商務及經濟發展局的二級助理貿易主任、勞工處的二級助理勞工事務主任及數字政策辦公室二級管理參議主任，月薪均由$33,405，重點是頂薪達$61,865！沒有專上學歴的人士亦有其他空缺參考，包括政府統計處的訪問員及康樂及文化事務署的流動圖書館助理員，月薪均超過2萬元。即睇申請詳情及截止申請日期！YAHOO著數 ・ 19 小時前