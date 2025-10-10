萬聖節2025｜迪士尼惡人集結！全新惡人反轉大街派對+必買暗黑裝扮

中秋過後便是萬聖節，一眾「惡人」已迫不及待出來反轉迪士尼！由即日起至11月2日，香港迪士尼樂園的「Disney Halloween Time」人氣回歸！迪士尼惡人們強勢登場，勢必掀起一場狂歡派對。

巨型米奇南瓜頭現身美國小鎮大街。

庫伊拉及一眾大反派會在樂園隨時出現。

全新「惡人反轉大街派對」

今個萬聖節，黑魔后聯同11位「惡名遠播」的迪士尼惡人及其手下—包括紅心皇后、灰姑娘後母杜明尼夫人及其兩位女兒安蒂與狄茜、加斯頓等，在巨型藤蔓與煙霧之中大搖大擺踩入美國小鎮大街，以一場史無前例的派對名留「惡」史。

廣告 廣告

黑魔后聯同11位迪士尼惡人現身全新「惡人反轉大街派對」。（官方提供）

《愛麗絲夢遊仙境》紅心皇后出名脾氣差，大家小心！（官方提供）

此外，「惡人舞動迪士尼」亦回歸探險世界的原野劇場。（官方提供）

森林河流之旅的全新夜間航程

森林河流之旅新的夜航行程加入了詭魅元素，以船長親述的一段神秘故事揭開序幕，配合時遠時近的怪異聲響與忽明忽暗的燈光，探險船將駛向未知水域，沿途或會出現毫無預警的狀況。各位準備出發夜航的大小朋友要格外小心！

森林河流之旅全新夜航行程加入了詭魅元素！（官方提供）

阿Jack怪誕大餐 與阿Jack、Sally見面

今年河景餐廳再度推出「阿Jack怪誕大餐」，大家可在用餐時與阿Jack、Sally及Oogie Boogie互動和打卡。每道菜之間，別忘了向怪誕城攝影師擺出最型格詭趣的造型。晚宴期間，賓客可近距離與阿Jack、莎莉與Oogie Boogie互動，盡情投入怪誕城的故事之中。

大家可與阿Jack和Sally互動和打卡。

Oogie Boogie非常搞鬼！

大家可在用餐時與角色們互動。

必買！萬聖節打扮裝飾

一年一度萬聖節亦是大人小朋友精心打扮的日子，迪士尼自然不會錯過機會，推出不少全新萬聖節裝飾、衣物及商品。即場入手主題裝飾、即時化身萬聖節角色，融入暗黑氣氛！

全新萬聖節主題服飾。

小鬼肩膀毛公仔/ HK$139

小鬼頭箍/ HK$139

米奇與好友萬聖節主題頭箍/ HK$169

阿Jack、Oogie Boogie公仔/ 各HK$99、頭箍/ HK$70

小鬼頭箍/ HK$229

Duffy與好友萬聖節主題頭箍/ HK$249

2025年「萬聖派對」糖果袋/ 凡購物可用HK$49換購一個（內有6粒棉花糖）

Duffy與好友已換上全新萬聖節服裝，並於擺滿應節裝飾的Duffy與好友遊玩屋與小朋友打卡影相。

萬聖節傳統少不了Trick-or-Treat，小朋友可走訪不同主題園區的流動趣玩站，包括位於明日世界的鐵甲奇俠及蜘蛛俠主題趣玩站，幻想世界的米奇與好友主題趣玩站，反斗奇兵大本營中的三眼仔及彈弓狗主題趣玩站，及迷離莊園大冒險家餐廳外百厭阿拔的主題趣玩站，向演藝人員索取萬聖節糖果。

「迪士尼萬聖節彩蛋樂」限時活動，HK$60可抽扭蛋一個。

大人小朋友可以試試運氣，看看可否抽到心水角色。

小朋友玩得開心，滿載而歸。

灰姑娘後母杜明尼夫人及其兩位女兒現身於城堡前。

不同組合的角色會在園區各位置出現。

香港迪士尼樂園「Disney Halloween Time」香港居民尊享「雙重暢玩」優惠

想感受節日氣氛？香港居民專享「雙重暢玩」優惠，由即日起至12月16日，只需HK$879元，即可入園暢玩兩次，並額外享美食及購物優惠。

想追蹤更多最新最好的親子資訊？請瀏覽我們 親子頭條專頁