萬象前海攻略2025：5大打卡位、米芝蓮美食、交通懶人包，前海一日遊必去！

萬象前海

深圳地鐵越開越多線，香港人北上發掘新大陸真係話咁易！如果你已經行慣羅湖同福田，想搵啲新鮮感，咁就要即刻mark低位於前海嘅【萬象前海 The MixC Qianhai】喇！

呢個商場一開幕就憑住佢獨特嘅「生活美學」定位，火速成為深圳潮人嘅最新蒲點。佢唔單止係一個普通嘅Shopping Mall，仲將大量藝術裝置同展覽融入其中，直頭係一個「行得嘅美術館」！今次，就跟住 Trip.com 嘅懶人包，搭地鐵5號線直達呢個充滿未來感嘅新地標，嚟一場集掃貨、食好西同藝術打卡於一身嘅輕奢之旅啦！

出發前必搶！Trip.com 獨家着數 🚀

點解【萬象前海】咁值得去？

位於南山區桂灣四路169號嘅【萬象前海】，係目前前海最大型嘅綜合商場。由日本設計大師片山正通親自操刀，將成個空間打造成集高級感、熱鬧同藝術feel於一身嘅地方。室內用咗好多彩色燈光同靚裝潢，俾你一種「喺藝術館行街」嘅感覺；室外嘅玻璃天幕更加係打卡必到之處，形成一個超靚嘅「微風峽谷」！好多網友都話，呢度似藝術館多過商場，周圍都係影相位，點影都靚！

萬象前海

Trip.com有4條關於萬象前海的真實評價，平均評分4.5/5.0。以下為精選評價：

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

這個位於深圳前海的萬象前海購物中心，在深圳5號線桂灣站，是一個可以吃喝玩樂的地方，萬象前海有一個特色，便是與傳統商業空間的運作不同，將商業空間打造美學空間的消費模式，與大眾一起在藝術中生活。通過音樂、藝術與文化三條主線讓生活美學元素融為一體。所以適合不同年齡層都到來消費。而且亦是一個打卡好地方。

萬象前海

交通懶人包：點樣去最方便？

去萬象前海交通網絡超方便，無論你點過關，總有方法輕鬆去到！

🚇 地鐵 (最推薦！)：

搭深圳地鐵 5號線 去 【桂灣站】 ，由 E出口 一出就直達商場B1層，唔使日曬雨淋，最方便快捷！

🚗 自駕遊：

自駕人士可以直接導航去「桂灣四路169號萬象前海購物中心」。商場有大型停車場，泊車好方便。

🚌 跨境巴士：

想點對點唔使轉車？可以搭【環島中港通】等跨境巴士，有啲路線會直接停喺萬象前海東廣場站點，落車就係商場門口，超方便！

🚄 高鐵轉乘：

搭高鐵去到 深圳北站，唔使轉線，直接喺站內轉乘 地鐵5號線 就可以一程車去到【桂灣站】，車程大約35分鐘。

呃Like必影！5大仙氣打卡位📸

萬象前海本身就係一件藝術品，周圍都係影相位！我哋精選咗5個必影打卡點，準備好你部手機/相機未？

1. 微風峽谷 (The Canyon)

呢度絕對係萬象前海嘅封面照！半露天設計，用咗大量流線型木材同玻璃天幕，陽光灑落嚟超靚！兩邊有精緻嘅cafe同精品店，無論係企高影落去，定係由下影上去都超震撼！好多展覽同快閃活動都會喺度搞㗎！

「微風峽谷」邊睇表演邊食飯！萬象前海！

位置： L1 戶外街區





2. 時光隧道Feel藝術燈光

連接地鐵站嘅B1層走廊都唔馬虎！充滿未來感嘅工業風設計，加上Cyberpunk feel嘅燈光，成條走廊好似時光隧道咁，影出嚟啲相型格十足！

位置： B1層 地鐵桂灣站連廊





3. 彩虹Magic Elevator

商場中間嘅呢部電梯，燈光會不斷變色，由藍變紫再變黃，好似一個巨型動態藝術裝置！搭電梯嗰陣以變幻嘅光影做背景，影出嚟啲相超有feel，Post上IG肯定勁多Like！

打卡深圳萬象前海【深圳最美商場】

位置： L1 - L4 中庭





4. 冰雪之境 (冬季限定！)

每年冬天（大約11月尾到2月），商場中庭都會變身成夢幻嘅冰雪世界！有雪屋、長滑梯、巨型聖誕樹，仲會定時飄雪，喺南方都可以感受到北歐童話氣氛，情侶同親子必到！

萬象前海「冰雪之境」-最美聖誕活動，仿佛置身於真正冰雪世界

位置： L1 商場中庭





5. 親子放電遊樂區

帶住小朋友都唔使驚悶！商場2樓有個專為親子家庭而設嘅室內遊樂場，有齊波波池、滑梯、攀爬架，俾小朋友盡情放電，家長就可以喺旁邊嘆下，順便影低仔女開心玩嘅樣！

深圳的大型綜合商場

位置： L2 室內遊樂場

食家必訪！米芝蓮級美食地圖 🍽️

【萬象前海】的餐飲配置堪稱一絕，以「高端」、「精緻」和「社交」為核心理念，精心引進了多家榮獲米芝蓮、黑珍珠等權威美食榜單推薦的頂級餐廳，為每一位食客提供無與倫比的味蕾盛宴和頂級用餐體驗。無論是商務宴請、家庭聚餐還是朋友小酌，【萬象前海】都能滿足您對美食的所有想像。

炳勝私廚（萬象前海店）

來自廣州嘅米芝蓮粵菜，香港人都熟悉嘅高級味道！裝修華麗，主打正宗又帶點創新嘅廣府菜。必食招牌 秘製黑叉燒 同 脆皮乳鴿，水準超高！

炳勝私廚

位置： L3（L324 號）

營業時間：11:00-14:00；17:00-22:00





水岸十里·江海時鮮（萬象前海店）

主打精緻嘅江浙菜，環境充滿江南詩意。必試 松鼠桂魚 同 蟹粉小籠包，賣相靚味道又好。

水岸十里·江海時鮮

位置： L3（L327 號）

營業時間：11:00-14:00；17:00-21:30





宣和一味·佛跳牆行館（萬象前海店）

專食高級福建菜，招牌「佛跳牆」用料十足，湯頭濃郁，鍾意滋補湯水嘅朋友唔可以錯過！

宣和一味·佛跳牆行館

位置： L3（L346 號）

營業時間：11:30-14:00；17:30-21:30





老乾杯（萬象前海店）

食燒肉嘅極致享受！主打高級澳洲和牛，有專人喺你面前幫你燒，確保每啖都係最完美嘅口感，唔使自己郁手，歎就得！

老乾杯

位置： L3（L316 號）

營業時間：11:30-15:00；17:30-23:00





芸山季·雲南野生菌火鍋（萬象前海店）

想食得健康啲？試下呢間特色雲南菌菇火鍋啦！湯底用多種野生菌同雞熬製，超鮮甜又養生！

芸山季·雲南野生菌火鍋

位置： L2（L258 號）

營業時間：11:00-22:00

潮爸潮媽 & 型格男女必行！特色品牌推介 🛍️

呢度嘅品牌都係精挑細選，主打設計師品牌同生活美學，行街都充滿驚喜！

潮爆童裝： 萬象前海有好多設計師童裝品牌，例如嚟自北歐嘅 MarMar Copenhagen，設計簡約有質感；又有風格前衛嘅 NUNUNU，打破傳統童裝悶蛋印象，潮爸潮媽必睇！

設計師集合店： 追求個人風格嘅你，一定要行下 一尚門 呢類集合店，入面有好多國內外設計師嘅作品，款式獨特，唔怕同人撞衫！

高級西裝定制： 商務人士可以去 URLAZH 呢類品牌，提供一對一嘅西裝定制服務，由布料到鈕扣都可以自己揀，打造完美稱身嘅戰衣。





玩到攰？周邊高質酒店推介 🏨

【萬象前海】周邊的酒店配套設施可謂十分完善，從高檔奢華的五星級酒店到溫馨舒適的經濟型選擇應有盡有，能輕鬆滿足不同旅遊預算和住宿偏好的需求，讓您在【萬象前海】的旅程更加舒心。

深圳南山深鐵前海君璞書院(Genpla Hotel, Shenzhen Qianhai)

深圳南山深鐵前海君璞書院(Genpla Hotel, Shenzhen Qianhai)

評分：9.6/10.0

賣點：行幾分鐘就到商場，價錢實惠，設計簡約時尚，慳錢又想方便嘅首選！

地址：桂灣四路99號, 南山區, 深圳





深圳南山前海亞朵S酒店(Atour S Hotel ShenZhen NanShan QianHai)

深圳南山前海亞朵S酒店(Atour S Hotel ShenZhen NanShan QianHai)

評分：9.6/10.0

賣點：精品酒店風格，設計新穎，服務同設施都有質素保證，適合追求少少享受嘅旅客。

地址：前海路1428號南崗商務大廈, 南山區, 深圳, 518052

香格里拉深圳前海JEN酒店(JEN Shenzhen Qianhai By Shangri-La)

香格里拉深圳前海JEN酒店(JEN Shenzhen Qianhai By Shangri-La)

評分：9.4/10.0

賣點：國際五星級酒店，就喺商場隔籬！設施頂級，有無敵景觀泳池同高級餐廳，預算充足想歎世界嘅不二之選！

地址：前海深港合作區前灣一路399號, 南山區, 深圳

萬象前海 | 常見問題

1. 萬象前海喺邊？

深圳市南山區桂灣四路169號。

2. 商場幾點開門？

一般係星期日到四 10:00-22:00；星期五、六同假期會延長到 22:30。不過個別餐廳舖頭時間唔同，最好去之前再check下。

3. 除咗搭地鐵仲有咩方法去？

如果由深圳灣口岸出發，除咗搭地鐵，搭的士或者M507快線巴士都好方便。

4. 萬象前海附近有冇其他嘢玩？

有！行幾分鐘就到 前海石公園 同 前海山姆會員店，搭幾個字車仲可以去到有摩天輪嘅 歡樂港灣，可以一次過玩晒！

