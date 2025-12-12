精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
萬象前海攻略2025：5大打卡位、米芝蓮美食、交通懶人包，前海一日遊必去！
深圳地鐵越開越多線，香港人北上發掘新大陸真係話咁易！如果你已經行慣羅湖同福田，想搵啲新鮮感，咁就要即刻mark低位於前海嘅【萬象前海 The MixC Qianhai】喇！
呢個商場一開幕就憑住佢獨特嘅「生活美學」定位，火速成為深圳潮人嘅最新蒲點。佢唔單止係一個普通嘅Shopping Mall，仲將大量藝術裝置同展覽融入其中，直頭係一個「行得嘅美術館」！今次，就跟住 Trip.com 嘅懶人包，搭地鐵5號線直達呢個充滿未來感嘅新地標，嚟一場集掃貨、食好西同藝術打卡於一身嘅輕奢之旅啦！
出發前必搶！Trip.com 獨家着數 🚀
香港高鐵訂票優惠！🔥
深圳世界之窗🔥主題樂園夜景絕美！即日可用，隨時取消，HK$126.59起！
深圳野生動物園 🐘 4A級親子景點，即買即用，低至HK$219起！
深圳錦綉中華民俗村 🌆 半日遊｜即買即用｜HK$65.9起！
深圳一日遊🔥楊梅坑騎行+古城探秘+海鮮盛宴！僅HK$183，即時確認！
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
點解【萬象前海】咁值得去？
位於南山區桂灣四路169號嘅【萬象前海】，係目前前海最大型嘅綜合商場。由日本設計大師片山正通親自操刀，將成個空間打造成集高級感、熱鬧同藝術feel於一身嘅地方。室內用咗好多彩色燈光同靚裝潢，俾你一種「喺藝術館行街」嘅感覺；室外嘅玻璃天幕更加係打卡必到之處，形成一個超靚嘅「微風峽谷」！好多網友都話，呢度似藝術館多過商場，周圍都係影相位，點影都靚！
Trip.com有4條關於萬象前海的真實評價，平均評分4.5/5.0。以下為精選評價：
Trip.com用戶 (5.0/5.0)
這個位於深圳前海的萬象前海購物中心，在深圳5號線桂灣站，是一個可以吃喝玩樂的地方，萬象前海有一個特色，便是與傳統商業空間的運作不同，將商業空間打造美學空間的消費模式，與大眾一起在藝術中生活。通過音樂、藝術與文化三條主線讓生活美學元素融為一體。所以適合不同年齡層都到來消費。而且亦是一個打卡好地方。
交通懶人包：點樣去最方便？
去萬象前海交通網絡超方便，無論你點過關，總有方法輕鬆去到！
🚇 地鐵 (最推薦！)：
搭深圳地鐵 5號線 去 【桂灣站】，由 E出口 一出就直達商場B1層，唔使日曬雨淋，最方便快捷！
🚗 自駕遊：
自駕人士可以直接導航去「桂灣四路169號萬象前海購物中心」。商場有大型停車場，泊車好方便。
🚌 跨境巴士：
想點對點唔使轉車？可以搭【環島中港通】等跨境巴士，有啲路線會直接停喺萬象前海東廣場站點，落車就係商場門口，超方便！
🚄 高鐵轉乘：
搭高鐵去到 深圳北站，唔使轉線，直接喺站內轉乘 地鐵5號線 就可以一程車去到【桂灣站】，車程大約35分鐘。
Trip.com 內地高鐵優惠券：立即享有 3% 折扣！
🔥 獨家福利！Trip.com新用戶透過平台訂購內地火車票、高鐵票，即可尊享3%優惠！讓您的【萬象前海】之旅從預訂開始就更省錢、更划算！🔥
🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥
用 Trip.com不僅如此，Trip.com還為您獨家解鎖旅行着數優惠券組合！例如，高鐵快閃券包只需HK$29.9，即可購得價值HK$65的優惠券，讓您的高鐵出行省上加省，輕鬆暢遊【萬象前海】！訂票即慳！🚄💸
呃Like必影！5大仙氣打卡位📸
萬象前海本身就係一件藝術品，周圍都係影相位！我哋精選咗5個必影打卡點，準備好你部手機/相機未？
1. 微風峽谷 (The Canyon)
呢度絕對係萬象前海嘅封面照！半露天設計，用咗大量流線型木材同玻璃天幕，陽光灑落嚟超靚！兩邊有精緻嘅cafe同精品店，無論係企高影落去，定係由下影上去都超震撼！好多展覽同快閃活動都會喺度搞㗎！
位置： L1 戶外街區
2. 時光隧道Feel藝術燈光
連接地鐵站嘅B1層走廊都唔馬虎！充滿未來感嘅工業風設計，加上Cyberpunk feel嘅燈光，成條走廊好似時光隧道咁，影出嚟啲相型格十足！
位置： B1層 地鐵桂灣站連廊
3. 彩虹Magic Elevator
商場中間嘅呢部電梯，燈光會不斷變色，由藍變紫再變黃，好似一個巨型動態藝術裝置！搭電梯嗰陣以變幻嘅光影做背景，影出嚟啲相超有feel，Post上IG肯定勁多Like！
位置： L1 - L4 中庭
4. 冰雪之境 (冬季限定！)
每年冬天（大約11月尾到2月），商場中庭都會變身成夢幻嘅冰雪世界！有雪屋、長滑梯、巨型聖誕樹，仲會定時飄雪，喺南方都可以感受到北歐童話氣氛，情侶同親子必到！
位置： L1 商場中庭
5. 親子放電遊樂區
帶住小朋友都唔使驚悶！商場2樓有個專為親子家庭而設嘅室內遊樂場，有齊波波池、滑梯、攀爬架，俾小朋友盡情放電，家長就可以喺旁邊嘆下，順便影低仔女開心玩嘅樣！
位置： L2 室內遊樂場
食家必訪！米芝蓮級美食地圖 🍽️
【萬象前海】的餐飲配置堪稱一絕，以「高端」、「精緻」和「社交」為核心理念，精心引進了多家榮獲米芝蓮、黑珍珠等權威美食榜單推薦的頂級餐廳，為每一位食客提供無與倫比的味蕾盛宴和頂級用餐體驗。無論是商務宴請、家庭聚餐還是朋友小酌，【萬象前海】都能滿足您對美食的所有想像。
炳勝私廚（萬象前海店）
來自廣州嘅米芝蓮粵菜，香港人都熟悉嘅高級味道！裝修華麗，主打正宗又帶點創新嘅廣府菜。必食招牌 秘製黑叉燒 同 脆皮乳鴿，水準超高！
位置：L3（L324 號）
營業時間：11:00-14:00；17:00-22:00
水岸十里·江海時鮮（萬象前海店）
主打精緻嘅江浙菜，環境充滿江南詩意。必試 松鼠桂魚 同 蟹粉小籠包，賣相靚味道又好。
位置：L3（L327 號）
營業時間：11:00-14:00；17:00-21:30
宣和一味·佛跳牆行館（萬象前海店）
專食高級福建菜，招牌「佛跳牆」用料十足，湯頭濃郁，鍾意滋補湯水嘅朋友唔可以錯過！
位置：L3（L346 號）
營業時間：11:30-14:00；17:30-21:30
老乾杯（萬象前海店）
食燒肉嘅極致享受！主打高級澳洲和牛，有專人喺你面前幫你燒，確保每啖都係最完美嘅口感，唔使自己郁手，歎就得！
位置：L3（L316 號）
營業時間：11:30-15:00；17:30-23:00
芸山季·雲南野生菌火鍋（萬象前海店）
想食得健康啲？試下呢間特色雲南菌菇火鍋啦！湯底用多種野生菌同雞熬製，超鮮甜又養生！
位置：L2（L258 號）
營業時間：11:00-22:00
潮爸潮媽 & 型格男女必行！特色品牌推介 🛍️
呢度嘅品牌都係精挑細選，主打設計師品牌同生活美學，行街都充滿驚喜！
潮爆童裝： 萬象前海有好多設計師童裝品牌，例如嚟自北歐嘅 MarMar Copenhagen，設計簡約有質感；又有風格前衛嘅 NUNUNU，打破傳統童裝悶蛋印象，潮爸潮媽必睇！
設計師集合店： 追求個人風格嘅你，一定要行下 一尚門 呢類集合店，入面有好多國內外設計師嘅作品，款式獨特，唔怕同人撞衫！
高級西裝定制： 商務人士可以去 URLAZH 呢類品牌，提供一對一嘅西裝定制服務，由布料到鈕扣都可以自己揀，打造完美稱身嘅戰衣。
玩到攰？周邊高質酒店推介 🏨
【萬象前海】周邊的酒店配套設施可謂十分完善，從高檔奢華的五星級酒店到溫馨舒適的經濟型選擇應有盡有，能輕鬆滿足不同旅遊預算和住宿偏好的需求，讓您在【萬象前海】的旅程更加舒心。
1. 深圳南山深鐵前海君璞書院(Genpla Hotel, Shenzhen Qianhai)
評分：9.6/10.0
賣點：行幾分鐘就到商場，價錢實惠，設計簡約時尚，慳錢又想方便嘅首選！
地址：桂灣四路99號, 南山區, 深圳
2. 深圳南山前海亞朵S酒店(Atour S Hotel ShenZhen NanShan QianHai)
評分：9.6/10.0
賣點：精品酒店風格，設計新穎，服務同設施都有質素保證，適合追求少少享受嘅旅客。
地址：前海路1428號南崗商務大廈, 南山區, 深圳, 518052
3. 香格里拉深圳前海JEN酒店(JEN Shenzhen Qianhai By Shangri-La)
評分：9.4/10.0
賣點：國際五星級酒店，就喺商場隔籬！設施頂級，有無敵景觀泳池同高級餐廳，預算充足想歎世界嘅不二之選！
地址：前海深港合作區前灣一路399號, 南山區, 深圳
萬象前海 | 常見問題
1. 萬象前海喺邊？
深圳市南山區桂灣四路169號。
2. 商場幾點開門？
一般係星期日到四 10:00-22:00；星期五、六同假期會延長到 22:30。不過個別餐廳舖頭時間唔同，最好去之前再check下。
3. 除咗搭地鐵仲有咩方法去？
如果由深圳灣口岸出發，除咗搭地鐵，搭的士或者M507快線巴士都好方便。
4. 萬象前海附近有冇其他嘢玩？
有！行幾分鐘就到 前海石公園 同 前海山姆會員店，搭幾個字車仲可以去到有摩天輪嘅 歡樂港灣，可以一次過玩晒！
更多深圳商場攻略
萬象天地 2025 港人必去深圳南山商場！超多商舖、 5 大打卡位！巨型充氣抱抱象「Bubblecoat Elephant」、深圳巨人展
深圳灣萬象城 2025 高檔商場出沒！大美術館快閃、小馬派對、前檐書店
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
方力申興奮宣布愛女Isla出世 爆太太葉萱最新生育大計「生住三個先」
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈Maple懷孕消息。去到今日方力申喺社交網站興奮公佈喜訊，Maple喺預產期前已提早誕下愛女Isla，母女平安。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
日本青森地震海嘯再度來襲！未來可能出現更大規模地震 遊日人士需保持高度警覺
香港時間2025年12月12日早上10時44分，日本東北地區再度遭遇強烈地震襲擊。這場震央位於青森縣東面外海的地震，震級達到6.7級，日本氣象廳隨即對青森縣、岩手縣、宮城縣和北海道太平洋沿岸地區發出海嘯警報，指可能出現一米高的海嘯，各位遊日人士必須提高警覺。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
麥明詩生日曬幸福家庭照 囝囝萌爆黑超Look亮相
麥明詩在今年初升呢做媽媽，轉眼間囝囝已經九個月大，Louisa不時在社交網絡分享囝囝的照片，活潑好動的他樣子萌爆，深得網民歡心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
陳若思首做姊妹晒花絮照驚見MIRROR成員 Jerermy被指撞樣五索大方回應網民討論
陳若思（Amber）近日首度做姊妹，並於IG分享當日的照片，從照片中可見，姊妹團的其中一員為MIRROR成員李駿傑（Jerermy），再次引發網民談論他與五索的外貌。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
朱智賢聘工人姐姐照顧毛孩卻以疲倦為由拒絕放狗 ：你哋會點處理？
前港姐朱智賢（Ashley）最近聘請了工人姐姐，並於面試時表明照顧狗隻是其主要工作，不過對方卻以疲倦為由拒絕放狗兼態度差劣，Ashley忍不住於社交平台詢問網民意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！
青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。Japhub日本集合 ・ 1 天前
媒體直擊！WSJ：內蒙古草原藏著中國AI王牌 將改寫全球格局
最新調查揭示：中國以全球最大電網與「東數西算」策略佈局，在電力這一 AI 核心命脈建立起碾壓性優勢。以遼闊牧場聞名的內蒙古土地正化身為「草原雲谷」，承載著中國爭奪 AI 主導權的秘密武器。鉅亨網 ・ 4 小時前
「最強小三」五索分享奢華頭等艙體驗 歎魚子醬兼有專人煎蛋煲飯
現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與坐擁百億身家嘅66歲大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生嘅生活點滴，被外界形容為「最強小三」 。五索同馬生愛得高調，二人早前飛往美國慶祝交往10周年。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
【萬寧】yuu會員獨享多款產品優惠（即日起至18/12、25/12、1/1）
無論係想用積分換購產品，定係想掃平貨，只要你係yuu會員就可享會員優惠價，帶走一系列精選貨品！用埋恒生enJoy卡簽賬，每買$1仲可以賺到3分yuu積分，買嘢兼儲分，買得多賺得多！立即睇下有咩獨家會員優惠貨品啦！YAHOO著數 ・ 2 小時前
產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！
她在神戶長大，小學二年級遇到阪神大地震，從小就對人心特別敏感，本來目標是當醫生，沒想到高中被星探盯上，直接變SEVENTEEN專屬模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 天前
中環歷山大廈女子於廁所分娩 母嬰送院情況穩定｜Yahoo
中環歷山大廈一名 37 歲女子在商場廁所內分娩。嬰兒一度昏迷，母嬰二人同送瑪麗醫院，現時二人情況穩定。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
【萬寧】換購優惠 限時驚喜大放送 加購價更低至$15！（即日起至18/12）
萬寧換購優惠強勢再現！今期精選人氣產品勁抵換購，買得越多越著數！快啲去萬寧門市或官網搶購，唔好等到心頭好賣晒先後悔！即睇精選推介： 加$29換 Colgate高露潔抗敏感全方位防護牙膏 120克 加$15換Vaseline凡士林經典特護保濕潤唇膏（浪漫初櫻香味）7克 加$24.9換普拉媽媽小熊派對禮盒 120克 行街買嘢就緊係開心啦，不過買到超筍價抵貨就更滿足！萬寧超值換購優惠再次推出，今次優惠貨品更低至$15，只係希望大家買得開心，人人受惠！不過抵價貨品數量有限，想要就快啲過嚟萬寧分店或官網搶購啦！YAHOO著數 ・ 3 小時前
大寶冰室迷因效應背後：沒有墜入「預製菜」魔咒是延續熱潮關鍵
元朗大寶冰室肉餅飯，突然因社交平台Threads留言吹捧而爆紅，背後的「情緒消費」與「迷因效應」，為近年市場常見現象。然而在這次熱烈的消費情緒背後，不禁要問為何被吹捧的不是被揭用預製菜的冰室，大寶冰室到底有什麼核心餐飲業價值，能夠成為潮文對象的基本條件？綜合連日來食客反應，小店、即叫即製、家庭式經營，均是大寶能夠把握熱潮的關鍵Yahoo財經 ・ 5 小時前
63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照 凍齡美貌秘訣曝光
63歲關之琳近日在韓國被粉絲偶遇，當場大方摘下口罩合照，沒有明星架子，隨和態度意外成為討論焦點。照片中她髮量濃密、氣色明亮，皮膚緊緻幾乎看不到細紋，眉眼仍有過去「十三姨」的神韻，身形挺拔輕盈，被不少人直呼狀態宛如40多歲。姊妹淘 ・ 1 天前
瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明 林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假
【Now新聞台】瑪嘉烈醫院擴建工程負責監測工程震動的分判商懷疑呈交偽造證明，醫管局報警跟進，醫療衞生界議員林哲玄指情況並不理想。立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「10年建院計劃都差不多完成，才找到(問題)是不理想，可以揭示出一個很嚴重的問題，我們香港的建築業已爛得不能再爛，層層都可以造假、層層壓榨。香港的勞工請不到便請黑工，之後糧又不出，又拖欠薪金，加上近日的災情都不無關係。我相信上任之後，所有立法會的會員都會相當緊張，一定要改革。」 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
馬國明今日為亡父舉殯 湯洛雯細心攙扶照顧奶奶
馬國明父親近日離世，今天早上（11日）馬國明為爸爸舉殯。有傳媒拍得照片，見到喪禮低調進行。大殮儀式於今晨完成後，靈柩移送到歌連臣角火葬場進行火化。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
150人爭沙田新居屋 愉德苑457呎325.4萬成交 入伙兩年即成銀主盤引熱搶
新居屋出現銀主盤且以抽籤形式放售，吸引大批準買家。入伙僅兩年的沙田愉德苑，昨日（10日）由萊坊香港以抽籤方式出售一個銀主單位，收到約150份申請，最終以原價325.4萬元沽出，呎價約7,120元。28Hse.com ・ 1 天前
荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途
全球僅得 1,500 至 7,000 隻的夏候鳥仙八色鶇月初出沒於荔枝角公園，引來攝影愛好者圍拍。至上周四（4 日），愛護動物協會接獲通報，懷疑有人利用食物誘拍仙八色鶇，遂派員了解，發現牠右側翅膀受傷。至今日(10 日），漁護署派員救走仙八色鶇，並送往嘉道理農場暨植物園檢查及治理。經檢查後發現翼尖骨折，影響遷徙能力，園方會研究合適方案，作教育展覽用途。Yahoo新聞 ・ 1 天前
網民大推合味道最好食係呢隻口味？ 多年以來從未被超越惹熱議！
最近有網民於連登出帖，大讚合味道「香辣海鮮味」，直接將其封神，指多年來無其他口味能超越，其辣粉超好味！帖文一出，立即引起網友熱議，不少網友認同樓主，且舉出有能力與之一拼的其他口味；不過亦有人慨嘆合味道杯麵的味道已大不如前，紛紛懷緬各款已消失的口味，引起其他人共鳴，立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 6 小時前
【優品360】聖誕大優惠！多款熱賣商品優惠低至5折（即日起至25/12）
叮叮噹，又到聖誕！「優品360˚」繼續為大家送上至抵優惠，由即日起至12月25日展開「聖誕大優惠」第二擊！多款精選零食、美酒飲品、糧油雜貨等人氣產品優惠低至半價，俾大家盡情選購心頭好！ 除了延續大受歡迎的「買$100送$15」優惠，即時下載優品360˚ APP並登記成為CLUB 360˚ FANS會員，仲可專享限時「聖誕優惠券包」。齊齊投入聖誕折上折優惠，盡情掃貨！YAHOO著數 ・ 1 天前