萬那杜官員：中國將捐贈逾千萬元警用裝備

（法新社雪梨23日電） 中國正積極擴大在太平洋地區的影響力，萬那杜媒體今天報導，萬那杜內政部長納普阿特表示，中國將捐贈價值逾40萬美元（約新台幣1211萬元）的警用裝備給這個太平洋島國。

「萬那杜每日郵報」（Vanuatu Daily Post）報導，納普阿特（Andrew Solomon Napuat）表示，北京將捐贈機車、無人機及其他裝備給萬那杜警隊，總價值超過40萬美元。

根據萬那杜每日郵報，納普阿特並提到，兩國也正在洽談一項警務協議，這份協議將「更有效協調及管理與各方夥伴在警務部門不同領域的合作」。

納普阿特上週訪問中國首都北京，並與中國公安部長王小洪會晤，隨後做出上述宣布。

納普阿特還說，萬那杜當前要務是應對氣候變遷、跨國犯罪及一般警務工作。他表示：「氣候變遷是萬那杜最大安全威脅。」

萬那杜已分別與澳洲、紐西蘭、法國、英國簽署類似的警務協議。

不過，與中國的協議預料將引發澳洲關切。澳洲一直尋求抗衡中國在太平洋的影響力，而澳洲本月未能與萬那杜簽署一項深化雙方關係的重要協議。

萬那杜總理納帕特（Jotham Napat）憂心，與澳洲的協議中，部分用語可能使萬那杜向其他國家爭取「關鍵基礎建設」資金時受到限制。各界普遍認為這是在向中國示意。

在整個南太平洋地區，苦於氣候變遷的國家正努力在西方與中國之間取得平衡，希望向雙方爭取亟需的資金，同時維護得來不易的自主性。

中國近幾年協助萬那杜鋪設道路、興建政府大樓，甚至打造了全新的總統府。