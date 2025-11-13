萬里長城最強懶人包2025：一世人點都要去一次！避世/打卡/探險點玩法？一篇搞掂！

最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
成日聽人講「不到長城非好漢」，你係咪都心郁郁想親身去行一次？萬里長城唔單止係世界建築奇蹟，仲係 UNESCO 世界文化遺產，就好似一條巨龍咁，橫跨中国北方，全長超過2萬公里！諗起都覺得誇張！
唔知點 plan 行程？交通好似好複雜？唔使驚！Trip.com 幫你一站式搞掂哂機票、酒店、門票同本地團，等你可以輕輕鬆鬆，話都冇咁易就出發去呢個傳奇級嘅歷史地標打卡！
✈️ Step 1: 搞掂機票！
想去北京話都冇咁易！香港飛北京，HK Express 成日都有平機票，絕對係窮遊慳錢首選。Check 過最新票價，單程機票最平 HK$666 就有交易，來回都只係千鬆啲（低至HK$1,163）！咁嘅價錢，週末快閃都抵啦！
🤑 Step 2: 出發前攞盡 Jetso！
北上酒店優惠 新用戶即享 8% 折扣！🔥優惠碼： TRIPBEST8
北京慕田峪長城巴士🚌｜7:00-12:00多班次任選，含擺渡+導遊解說，5小時深度遊覽！HKD$81.89起✨
颐和园5A景點 🌿 游船觀光+歷史建築，現省64%！僅HK$76起🔥
北京環球影城🔥即日可用！低至HK$423起，立省7%💸夜景超靚✨
八達嶺長城🔥 4.7高評價！3-4小時探秘歷史建築，即買即用✨ HKD$38.22起
🔥App內search【TripHK2025】, 新會員訂酒店可享高達20%優惠
長城點揀好？五大熱門段落大比拼！
萬里長城咁長，究竟去邊段好？唔使愁，等我帮你分析下五大最多人去嘅長城，睇下邊段最啱你！
1. 八達嶺長城：新手必到嘅「封面相」
適合人群： 第一次去、一家大細、想體驗最經典長城嘅你
講起萬里長城，大家腦海入面浮現嘅畫面九成都係八達嶺！佢係保存得最完整、最有氣勢嘅一段，城牆又高又闊，烽火台一個接一個， perfect池演繹咗咩叫「雄偉」。呢度自古就係軍事重地，行上去真係 feel 到嗰種歷史嘅厚重感。企喺城牆上面望住連綿不絕嘅山脈，你就会明點解話「不到长城非好汉」！
點去？
巴士：德勝門搭 877 路巴士直達（约 70 分鐘）。
鐵路：市郊鐵路 S2 線（由黃土店站出發）。
Call車：市區出發約 ¥300 人仔。
2. 慕田峪長城：避開人潮嘅「打卡天堂」
適合人群： 想靜靜地行、影靚相、怕人多嘅你
如果你覺得八達嶺人山人海，咁慕田峪就啱哂你！呢度嘅人流通常少一半，行得舒服好多，亦都係外國遊客嘅最愛。慕田峪嘅風景靚到dum一聲，而且保留咗好多原始敵樓，其中嘅「正關台」更加係長城三大關隘之一。最特別嘅係佢獨有嘅「雙面垛口」設計，攻守兼備，古代人真係好有智慧！
點去？
巴士：東直門旅遊專線（週末及假期限定）。
專線巴士：前門有慕田峪專線巴士直達。
3. 司馬台長城：挑战者限定嘅「原始探險」
適合人群： 行山友、探險家、追求最 Raw 體驗嘅你
想玩啲刺激嘅？司馬台長城以「險」同「原始」出名，係唯一保留明代原貌、兼且開放夜遊嘅一段！佢仲被譽为「全球不容錯過25處風景」之一，堅係世界級！行喺未經修葺嘅古老城牆上，絕對係獨一無二嘅體驗。最正嘅係可以買埋古北水鎮嘅联票，搭纜車上山，夜晚睇埋灯光show，冬天有雪景仲靚，浪漫到暈！
點去？
巴士：東直門搭古北水鎮專線。
自駕：沿京承高速行約 2 個鐘。
高鐵：搭到密雲站再转接駁車。
4. 金山嶺長城：龍友最愛嘅「攝影秘境」
適合人群： 攝影發燒友、追求滄桑美感嘅文青
金山嶺絕對係攝影愛好者嘅私房景點！呢度山勢起伏，景觀層次超豐富。好多未經大規模修復嘅斷垣残壁，散發住一種原始又蒼桑嘅歷史感，無論係日出定日落，光影变化都靚到不得了，隨手一影都係大片！嚟呢度，你可以静静咁捕捉大自然同古蹟结合嘅震撼美，保证你流連忘返。
點去？
巴士：北京望京西站有城際巴士。
轉車：去到密雲縣再转 65 路支線。
5. 嘉峪關長城：去到盡！萬里長城嘅西邊起點
如果你时间充裕，想玩得再深入啲，不妨飛去甘肅，睇下萬里長城最西邊嘅起點——嘉峪關！佢係古代絲綢之路嘅交通要塞，成个關城建築群超級宏偉，充满咗濃厚嘅邊塞風情，企喺度仿佛可以穿越时空，感受當年金戈鐵馬嘅氣魄！
點去？
可以喺嘉峪關火車站搭專線巴士前往。
出發前必睇！長城實用小貼士 💡
最佳時間： 春天（4-5月）山花盛開，啱哂打卡；秋天（9-10月）漫山紅葉，龍友最愛！夏天去記住做足防曬，冬天部分路段可能会因積雪关闭，出發前要check清楚。
衣着建議： 一定要着防滑嘅鞋！ 長城好多石阶又斜又冇围栏，安全第一！
无障碍設施： 老人家或者行動不便嘅朋友要注意，只有八達嶺同慕田峪有缆车上落， plan 行程時要留意喇。
準備好未？即刻上 Trip.com plan 你嘅長城之旅，親身去感受呢份震撼啦！
北京旅遊必備
【暢玩4小時】八達嶺長城一日遊【可選單獨包車◆小團上門接送】，低至HK$116(101553人已購)
北京含天壇聯票+圓明園聯票+頤和園【送雪櫃貼•覽清華外景】，低至HK$131(16398人已購)
北京恭王府半日遊－10人團／20人團／散客團／多種團型可選，低至HK$96(24412人已購)
