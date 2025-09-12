一代傳媒文化人胡菊人溫哥華辭世 享年92歲
萬麗海景酒店「Food Studio」重新定義香港自助餐體驗
當傳統自助餐遇上藝術工作室理念，會激發出怎樣的餐飲創新？香港萬麗海景酒店全新推出的「Food Studio」，正以「互動式餐飲品藝館」概念，顛覆港人對自助餐的既有印象。有別於傳統自助餐「重量」的模式，Food Studio更強調「任嚐珍饈」的精緻體驗。 這裡不僅是供應無限量食品，而是讓客人盡情品嚐多款香港人喜愛但鮮見於自助餐的甄選食材，包括海膽、魚子醬、新鮮龍蝦及和牛等頂級食材。
頂級食材陣容 必試招牌料理
Food Studio的必試推介，包括：海膽魚子醬紫菜塔可、精選非籠飼雞蛋的魚子醬魔鬼蛋、海膽意大利飯配油封番茄、即蒸新鮮龍蝦等；和牛系列同樣令人矚目，包括烤和牛牛板腱、和牛薄切配吞拿魚蛋黃醬及酸豆、四川香辣和牛配香脆蓮藕、麻辣和牛三角肉等，絕對夠回本！
另外，冰鎮海鮮陣容豐盛，包括：龍蝦、麵包蟹、帶子、鱈場蟹腳、翡翠螺、青口等新鮮海產。 此外，還有自家製醃三文魚配醃三文魚籽及香草油醋汁、香烤原隻澳洲羊腿、香焗三文魚與香脆乳豬等國際風味佳餚。
甜品方面同樣令人垂涎，多款精緻甜點包括巴斯克芝士蛋糕、Valrhona紅桑子朱古力蛋糕、抹茶及士多啤梨林明頓蛋糕、檸檬蛋白撻、開心果泡芙、拿破崙蛋糕、芒果布甸、瑪德蓮蛋糕及朱古力撻等。 餐廳更會按季節不定期推出時令及節日主題甜點。
餐飲工作坊、主題 Studio Nights
「Food Studio」更會定期舉辦餐飲工作坊、主題 Studio Nights、葡萄酒晚宴等活動，讓餐廳成為一個具互動性與生活品味的社交空間，希望每次回訪，均為客人帶來不一樣的餐飲體驗。而且為慶祝餐廳隆重開幕，「Food Studio」現正推出75折開幕優惠，由2025年9月1 日起於酒店官方網上商店 預訂，即可享用折扣。優惠適用至11月27日期間的午市及晚市自助餐。
Food Studio – 香港萬麗海景酒店
地址：香港灣仔港灣道 1 號香港萬麗海景酒店閣樓
電話：2802 8888
