落力谷戲！柯震東「鬥大細」不及春風 壽星王淨除鞋玩遊戲搏到盡

【on.cc東網專訊】由台灣男星柯震東與台灣女星王淨主演的電影《功夫》將於春節檔在台灣上映，最近眾主演齊齊現身見面會，宣傳新片。適逢前日（7日）是王淨28歲生日，現場還驚喜獻上巨型壽桃為她慶生，氣氛熱鬧。

當日主演們分隊展開趣味小遊戲，第一輪「鬥大細」由柯震東對上春風比吹氣球，歌手出身的春風展現驚人氣長，短短幾秒就把氣球吹到極限，氣勢瞬間輾壓柯震東。而最後一輪游戲「鬥最遠」則由王淨上場玩跳遠，作為壽星的她勝負欲爆棚，索性除鞋上陣，令對手甘拜下風。比賽完結後，身為地主的玖壹壹驚喜送上巨型壽桃，全場唱生日歌為王淨慶生。

