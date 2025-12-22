落戶河套科技企業：因看好香港國際化的特質

【Now新聞台】有落戶河套的科技企業指，看中了香港國際化的特質，相信產品能更容易出售至海外，因此選擇落戶。

科技公司董事長孟李艾俐：「港深創科園其實給我們提供非常便利的生產環境，我覺得從香港走出去其實很容易、很方便就做到。我們現在的訂單可能很快就要開始向外出口了，我有了香港製造的品牌，我覺得也挺自豪的，這是我們來的主要原因。」

科技公司負責人王鵬程：「我套用一句中國的古話，叫作『天時地利人和』。何謂天時？世界正在能源轉型中，而我們已經在打造粵港澳全球的科技創新高地，同時香港也在打造全球創科中心，這跟海辰的國際化戰略、跟香港的發展藍圖，是高度匹配、高度契合的。」

