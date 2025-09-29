落馬洲地盤男工行18層樓梯猝逝 家屬認屍哭斷腸

【on.cc東網專訊】上周五(26日)早上10時許，落馬洲古洞北第19區一期的公營房屋項目地盤，一名姓何(45歲)男工人返抵地盤準備開工時感不適，當他準備離開地盤時突然暈倒，地盤人員即時召喚救護車將工友送院，惜搶救後終告不治。

至今日(29日)死者多名親友由工會人員協助下，抵達富山殮房辦理認屍手續，逗留至早上近11時完成。死者妻子痛哭表示，何男才到工地上班第二日，由地面步上9樓時已表示不適，但沒水供他喝，直到步至18樓時便出事。自己是全職家庭主婦，家中有兩名80歲父母及3名小孩需要照顧，而何男是家庭經濟支柱，未知日後生活如何度過。她又指，何男於去年在內地醫院曾作身體檢查，證實健康無恙。假若事前知道丈夫有身有不適，就不會讓他外出上班，至今仍未相信好好的一個人怎會就這樣猝逝。

陪同家屬的工會人員表示，死者妻子及17歲的大兒子本月才取得香港身份證來港團聚，現家屬感到非常徬徨，殮葬方面仍未知如何處理。而死者公司代表今日有到場，表示會提供協助，但實際情況則有待商討。房署代表今日未有到場，但事發當日有前往醫院探望家屬。工會人員又表示希望社會關注事件，讓事件獲得公平公正地跟進。

