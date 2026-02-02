落馬洲洲頭村屋懷疑虐待動物案 揭雪櫃藏二十貓一倉鼠屍體 警拘二十八歲男子

【動物專訊】落馬洲洲頭村發生恐怖懷疑虐待動物案，一間村屋的雪櫃內竟發現20隻貓及1隻倉鼠死亡，屍體放在膠袋內，另屋內還有9隻貓生還，惟身體狀況十分虛弱，屋內環境衛生亦十分惡劣。警方拘捕28歲龍姓男子，懷疑涉殘酷對待動物。

據了解，事發地點位於洲頭村14號村屋，報案人是業主，於2020年將單位租予龍姓男子，業主在昨日發現單位傳出惡臭，於是報警。警方到場時發現有20隻貓及1隻倉鼠死亡，放在膠袋內並存放於雪櫃。

漁護署及愛協督察到場跟進，初步檢查所有動物屍體並無可疑表傷，須作進一步化驗及檢查。警方作進一步搜查，發現屋內有9隻貓生還，但身體狀況非常虛弱。由於上址環境惡劣，9隻貓交由愛協照顧。

漁護署會進一步化驗及解剖確認動物死因。警方以「殘酷虐待動物」拘捕龍姓男子，案件由邊境刑事值日隊第二隊跟進。

