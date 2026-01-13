落馬洲濕地錄逾280種鳥類增逾25% 港鐵指會盡量減低附近工程影響(車軒珩報道)

【Now新聞台】由港鐵管理的落馬洲濕地，2007年至今錄得逾280種鳥類出沒，增加25%，未來會盡量減低附近工程對濕地影響，並試驗有限度開放濕地。

處處聞啼鳥，位於落馬洲站旁這片佔地32公頃濕地，是不少候鳥棲息之地。近年這片濕地附近有多項發展，包括正在興建的北環綫及北部都會區等，港鐵指會盡量減低對濕地影響。

港鐵公司車務工程服務及創科總管陳慶強：「推進每個新的鐵路，都會與不同持份者溝通。我們盡量在推進項目時候盡量減低對環境的影響，推進每個項目，希望能可持續發展以及進一步幫我們做好濕地管理。」

港鐵管理濕地至今錄得280多種鳥類出沒，較2007年增加25%，每年投放超過500萬元管理及改善濕地，2023年起與港大合作提高管理濕地的可持續性，達至濕地自給自足，包括建立濕地植物及魚苗培育基地，設立9個水缸培育魚苗及蝦苗及建立水養殖系統，培養魚苗及濕地植物；另外設置3款生態浮島，種植不同農作物及濕地植物，亦為鳥類及其他動物作棲息地，亦有加入養殖淡水蚌，希望以自然方式調節水質。

陳慶強：「我們都初見成效，包括在生態浮島看到更加多野外生物棲息。我們管理濕地有一段時間，我們近年一直主動聯絡專家，希望他們提供專業意見，三個方向提升我們管理濕地的可持續性及提升濕地價值，甚至希望公眾人士更加了解濕地管理，提升參與。」

為增加公眾參與度，港鐵邀請了5間中學超過50名初中生在濕地培育濕地植物，亦邀請綠色團體及專家參觀，試驗有限度開放濕地的可行性。

港鐵在此亦設立這些濕地資訊展板，介紹包括生態浮島等保育設施，讓參觀人士可以看這些展板，了解更多資訊。

預計今年會完成測試，之後會分析收集的數據及經驗，以制定合適開放濕地的方案，進一步提升濕地管理。

