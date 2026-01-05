595061865_1425332265616377_6793005256184729327_n.jpg

新民黨主席葉劉淑儀卸任立法會議員職務之後，唔知係咪因為輕鬆咗，講嘢都開放啲呀！噚日佢就公開講約會對象後生10年唔足夠，最少需要後生30年！

噚日有一個外籍男網民喺社交平台Threads分享自己嘅獨照，用英文請大家誠實作答，問作為一個女性，願唔願意同一個比自己後生10年嘅男人約會。估唔到帖文吸引到葉劉注意，75歲嘅佢用英文留言反問，「只係後生10年？唔夠好，最少後生30年！」

葉劉公開指約會對象年輕10年不足夠，最少需年輕30年！(Threads截圖)

好多網民留意到葉劉留言，話：「姐姐this is not交友app」；「姐姐係咪用錯acc(帳戶)？」「姐姐你永遠唔會令我失望」；「姐姐原來鍾意呢type(類型)，各位兄弟努力喇！！」「第一條threads就係flirt(調戲)個鬼佬」。

網民擔心葉劉成詐騙目標

不過，亦有網民留醒葉劉小心「KK園」，因為今次涉及嘅似乎係假帳號，帖文都係分享自己希望搵成熟女士交往，估計係搵緊「網上情緣」詐騙目標。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/葉劉公開指約會對象年輕10年不足夠-最少需年輕30年-ray-online/633370?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral