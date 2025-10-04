中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
葉劉分享美照賀中秋 賣關子指會一連四日分享節日帖文｜Ray Online
中秋佳節即將嚟到，梗係唔少得食月餅啦！新民黨主席葉劉淑儀都好關心大家食咗月餅未，仲照舊分享靚相，為大家送上祝福。
指會一連四日分享節日帖文
葉劉今年中秋節再分享靚相，見到佢著住旗袍、攞住月餅，喺大圓月佈景板前面影相，圖上面寫住「您食咗月餅未？」葉劉喺Facebook寫話今年中秋佳節前夕適逢周末，市面節日氣氛濃厚，雖然正懸掛三號風球，但天色尚可，希望之後持續有好天氣，無阻各位朋友同家人共聚，享受美好時光。葉劉仲賣關子，話會一連四日分享節日帖文，同大家共賀中秋。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/葉劉分享美照賀中秋-賣關子指會一連四日分享節日帖文-ray-online/605756?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
