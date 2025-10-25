新民黨公布參選名單 葉劉淑儀黎棟國容海恩不連任
葉劉淑儀棄選︱縱橫政壇半世紀 推銷23條「放長雙眼」論引譁然終下台 兩選特首入閘失敗 附金句節錄︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀（葉劉）宣佈不再參選立法會，標誌著她自2008年起約17年的議會生涯告一段落。出生於1950年的葉劉淑儀現年75歲，從加入政府任公務員，到議事堂止步，至今縱橫政壇半世紀，橫跨港英政府、六任特首。她政途上最大爭議就是擔任保安局局長期間處理23條立法，黯然下台，成為其政治生涯的轉捩點。然而她在低谷中「華麗轉身」，經直選晉身立法會，再加入行政會議，更創立新民黨收徒弟，延續其政治影響力。她欲更上一層樓，試圖問鼎特首寶座，惜未獲青睞，兩度參選都提名不足，入閘失敗。
首位女性入境處處長
葉劉淑儀於1975年加入政府，起初仕途暢順，於1996年成為首位女性人民入境事務處處長，並於 1998年升任保安局局長。其公職生涯最關鍵的轉捩點，是2002年至2003年推動《基本法》第 23條本地立法。
「葉局長無呃你，放長雙眼睇啦，各位！」2002年推銷23條
葉劉淑儀作為時任保安局局長，負責23條推銷立法工作，其「放長雙眼」論引起坊間譁然，她在諮詢期間就民主制度及人權自由等問題所發表的言論，未能消除公眾疑慮。在2003年 7月1日爆發的大規模示威後，立法工作最終擱置，葉劉淑儀亦於同年7月16日宣布辭任保安局局長一職。
下台後赴美進修 直選晉身立法會
卸任後葉劉淑儀赴美進修，其後不時提及自己「師承」美國史丹福大學民主理論大師戴雅門（Larry Diamond）。她於2006年返港及創立匯賢智庫，於2007年參加立法會港島區補選，敗給前政務司司長陳方安生。不過葉劉於2008年成功透過地區直選進入立法會，並於2011年創立新民黨。
斥傘運學生領袖「搏見報」
成為立法會議員後，葉劉淑儀的發言及行為在議會內外亦引發多宗爭議。2014年雨傘運動期間，她曾公開質疑參與運動的學生領袖、學聯成員藉APEC見北京官員，直接向中央政府反映要求撤回人大常委的政改決定是為「搏見報」，企圖將其行動動機「個人化」。
參與「等埋發叔」 政改方案被歷史性否決
至2015年立法會審議政改方案期間，葉劉參與建制派在表決前集體離場的「等埋發叔」行動，最終政改方案被否決。同年自由黨立法會議員張宇人有意競逐立法會內會主席，葉劉淑儀就指需聽取政府意見才決定是否支持，時任民主黨主席劉慧卿直言事先問政府的做法屬「混帳」，立法會會淪為政府傀儡，而非擔當監察政府的角色。
提及菲傭「引誘男僱主」 陷歧視風波
葉劉亦曾陷入言論歧視風波。2015年她稱外籍家庭傭工是社會問題的根源之一，並提及菲傭可能「引誘男僱主」、「為外籍男士提供性服務」等。該言論隨即受到多個人權及外傭團體嚴厲譴責，指其涉及種族歧視，葉劉淑儀最終發聲明稱「絕無半點歧視」、「旨在反映社會實況」，「對配圖引起公眾對其文章內容的誤解」表示歉意。
議事廳抗議區諾軒宣誓 高呼「燒基本法可恥」
至2018年3月，區諾軒勝出香港島區補選宣誓就任時，葉劉淑儀與另一位新民黨議員容海恩，在議事廳內高呼「燒基本法可恥」，隨即離場抗議，拒絕見證曾燒毀《基本法》道具的區諾軒宣誓。葉劉淑儀事後批評區諾軒言行不一，質疑其誠信。
疫情期間不滿醫護發起罷工「小心抽著火水」
在2020年初疫情爆發時，她公開批評醫護人員因要求政府全面「封關」而發起的罷工行動「不恰當」，稱醫護「抽水唔係呢個時間抽，小心抽著火水」引起醫護界強烈不滿。同年，在立法會會議上葉劉淑儀亦要求其他議員停止使用「武漢肺炎」一詞。同年立法會在辯論民主派提出52項《財政預算案》修正案，包括削減官員薪酬及警隊開支時，她反對有關修正案，又並稱香港從不存在「三權分立」，批評此說是泛民製造以欺騙市民的謊話。
兩度參選特首未能入閘 任行政會議召集人
葉劉淑儀曾於2012年及2017年兩度參與行政長官選舉，均因未能取得足夠提名票而退選。2017年她接受《眾新聞》訪問時，曾批評當時參選的林鄭月娥向內地乞丐派500元為「屎橋」，批評相關團隊缺乏經驗，「可能有人教佢」。雖然未能成為特首，不過葉劉自2012年起一直獲委任為行政會議非官守成員，並於2022年起擔任行政會議召集人，仍持續位居特區政府決策核心。
「十年又十年，終於走到 23 條立法這一步。」2024年立法會通過23條
23條終通過 告別議會：唔好當永別
至於擔任保安局局長未能完成的《23條》「歷史任務」，葉劉淑儀最終在擔任立法會議員期間完成。2022年她接受內地傳媒訪問時，為03年23條爭議做總結：「我們輸了傳媒戰，輸了心理戰，被人乘虛而入。一些媒體炮製了很多假消息，將官員講的話歪曲，令不少市民感到恐懼，把這條條例妖魔化。」2024年3月，立法會通過《維護國家安全條例》，而葉劉淑儀作為時任立法會議員及行政會議召集人，亦有全程參與並推動法案的審議及通過。其時她接受中新網訪問時嘆謂：「十年又十年，終於走到 23 條立法這一步。」隨着本屆立法會近尾聲，葉劉淑儀在最後一次大會與新民黨成員大合照，當時她回應傳媒提問時稱：「唔好當永別，我哋會時時返嚟」。
葉劉淑儀金句摘錄：
2002年 有關中國是否有民主：「希特拉都係民主選舉上台，但佢殺咗700萬猶太人，一人一票係唔係真係可以確保人權？」
2002年 出席中文大學23條論壇：「葉局長無呃你，放長雙眼睇啦，各位！」
2003年 回應「掃把頭」稱謂： 「如果我連髮型都捍衛不到，又點樣捍衛香港嘅治安？」
2003年 有關七一遊行：「市民當日放假，有啲人當係一種活動咁去參加。所以，唔好以為上街就係一定反對23條，或視為對政府一種施壓工具！」
2015年 有關外傭問題：「我尚在保安局任局長時，曾收到一群家住愉景灣的外籍婦女們投訴政府當局縱容菲籍女傭勾引其外籍丈夫……外媒報道本地僱主不當行為外，是否亦應多加留意大量女傭在港淪為外籍男士的性資源問題？」
2015年 有關屢有新民黨成員加入政府工作：「好多（年輕人）當我係跑道。」
2016年 第二度參選特首，被問與對手曾俊華的分別：「我讀經濟多過佢喎。我真係商科學院，喺Stanford（史丹福大學）四年，聽咗好多理論，佢（曾俊華）係讀建築的，有分別。」
2020年 有關三權分立：「如果睇事實，香港從來都無三權分立㗎！回歸前嘅文件英皇制誥同皇室訓令都無講三權分立……我覺得唔淨只行政長官要澄清，你哋每一位官員，包括政制局長都要經常講，從來都無三權分立！呢啲係英國人臨走時候洗腦搞出嚟嘅矛招㗎啫！」
2020年 有關醫護要求封關：「抽水唔係呢個時間抽，小心抽著火水。」
2021年 回應會否再選特首時，稱言之尚早，但強調特首要有「大無畏」精神：「廿幾年經驗，你看到的。如果你畏首畏尾，黑衣人又驚，建制派又驚，地產商又驚，那麼你甚麼都做不到。」
2024年 立法會通過23條：「十年又十年，終於走到 23 條立法這一步。」
