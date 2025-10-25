葉劉淑儀棄選︱縱橫政壇半世紀 推銷23條「放長雙眼」論引譁然終下台 兩選特首入閘失敗 附金句節錄︱Yahoo

2003年葉劉淑儀推動《基本法》23條立法，對於被謔「掃把頭」，她即爆金句：「如果我連髮型都捍衛不到，又點樣捍衛香港嘅治安？」。 (Photo by Martin Chan/South China Morning Post via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀（葉劉）宣佈不再參選立法會，標誌著她自2008年起約17年的議會生涯告一段落。出生於1950年的葉劉淑儀現年75歲，從加入政府任公務員，到議事堂止步，至今縱橫政壇半世紀，橫跨港英政府、六任特首。她政途上最大爭議就是擔任保安局局長期間處理23條立法，黯然下台，成為其政治生涯的轉捩點。然而她在低谷中「華麗轉身」，經直選晉身立法會，再加入行政會議，更創立新民黨收徒弟，延續其政治影響力。她欲更上一層樓，試圖問鼎特首寶座，惜未獲青睞，兩度參選都提名不足，入閘失敗。

首位女性入境處處長

葉劉淑儀於1975年加入政府，起初仕途暢順，於1996年成為首位女性人民入境事務處處長，並於 1998年升任保安局局長。其公職生涯最關鍵的轉捩點，是2002年至2003年推動《基本法》第 23條本地立法。

廣告 廣告

「葉局長無呃你，放長雙眼睇啦，各位！」2002年推銷23條

葉劉淑儀作為時任保安局局長，負責23條推銷立法工作，其「放長雙眼」論引起坊間譁然，她在諮詢期間就民主制度及人權自由等問題所發表的言論，未能消除公眾疑慮。在2003年 7月1日爆發的大規模示威後，立法工作最終擱置，葉劉淑儀亦於同年7月16日宣布辭任保安局局長一職。

2003年7.1大遊行後，立法會原定7月9日審議23條草案，大批市民當天聚集立法會外，有人製作示威道具諷刺葉劉淑儀等官員。(Photo by K. Y. Cheng/South China Morning Post via Getty Images)

下台後赴美進修 直選晉身立法會

卸任後葉劉淑儀赴美進修，其後不時提及自己「師承」美國史丹福大學民主理論大師戴雅門（Larry Diamond）。她於2006年返港及創立匯賢智庫，於2007年參加立法會港島區補選，敗給前政務司司長陳方安生。不過葉劉於2008年成功透過地區直選進入立法會，並於2011年創立新民黨。

於2007年參加立法會港島區補選的葉劉淑儀，最終以敗於前政務司司長陳方安生。 (Photo by May Tse/South China Morning Post via Getty Images)

2011年，葉劉淑儀創立新民黨。 (Photo by May Tse/South China Morning Post via Getty Images)

斥傘運學生領袖「搏見報」

成為立法會議員後，葉劉淑儀的發言及行為在議會內外亦引發多宗爭議。2014年雨傘運動期間，她曾公開質疑參與運動的學生領袖、學聯成員藉APEC見北京官員，直接向中央政府反映要求撤回人大常委的政改決定是為「搏見報」，企圖將其行動動機「個人化」。

參與「等埋發叔」 政改方案被歷史性否決

至2015年立法會審議政改方案期間，葉劉參與建制派在表決前集體離場的「等埋發叔」行動，最終政改方案被否決。同年自由黨立法會議員張宇人有意競逐立法會內會主席，葉劉淑儀就指需聽取政府意見才決定是否支持，時任民主黨主席劉慧卿直言事先問政府的做法屬「混帳」，立法會會淪為政府傀儡，而非擔當監察政府的角色。

提及菲傭「引誘男僱主」 陷歧視風波

葉劉亦曾陷入言論歧視風波。2015年她稱外籍家庭傭工是社會問題的根源之一，並提及菲傭可能「引誘男僱主」、「為外籍男士提供性服務」等。該言論隨即受到多個人權及外傭團體嚴厲譴責，指其涉及種族歧視，葉劉淑儀最終發聲明稱「絕無半點歧視」、「旨在反映社會實況」，「對配圖引起公眾對其文章內容的誤解」表示歉意。

葉劉淑儀晉身立法會打過多場選戰，一直穩守港島區直選議員之位，2016年更以港島區「票后」以姿成功連任。(Photo by PETER PARKS/AFP via Getty Images)

議事廳抗議區諾軒宣誓 高呼「燒基本法可恥」

至2018年3月，區諾軒勝出香港島區補選宣誓就任時，葉劉淑儀與另一位新民黨議員容海恩，在議事廳內高呼「燒基本法可恥」，隨即離場抗議，拒絕見證曾燒毀《基本法》道具的區諾軒宣誓。葉劉淑儀事後批評區諾軒言行不一，質疑其誠信。

疫情期間不滿醫護發起罷工「小心抽著火水」

在2020年初疫情爆發時，她公開批評醫護人員因要求政府全面「封關」而發起的罷工行動「不恰當」，稱醫護「抽水唔係呢個時間抽，小心抽著火水」引起醫護界強烈不滿。同年，在立法會會議上葉劉淑儀亦要求其他議員停止使用「武漢肺炎」一詞。同年立法會在辯論民主派提出52項《財政預算案》修正案，包括削減官員薪酬及警隊開支時，她反對有關修正案，又並稱香港從不存在「三權分立」，批評此說是泛民製造以欺騙市民的謊話。

兩度參選特首未能入閘 任行政會議召集人

葉劉淑儀曾於2012年及2017年兩度參與行政長官選舉，均因未能取得足夠提名票而退選。2017年她接受《眾新聞》訪問時，曾批評當時參選的林鄭月娥向內地乞丐派500元為「屎橋」，批評相關團隊缺乏經驗，「可能有人教佢」。雖然未能成為特首，不過葉劉自2012年起一直獲委任為行政會議非官守成員，並於2022年起擔任行政會議召集人，仍持續位居特區政府決策核心。

2017年，葉劉淑儀第二度參選特首，最終因提名票不足退選。​​ (Photo by K. Y. Cheng/South China Morning Post via Getty Images)

葉劉淑儀參選行政長官時見自由黨，周梁淑怡引述葉劉稱：「梁振英會害人，我唔會害人」，其後葉劉否認曾說過此話。 (Photo by Sam Tsang/South China Morning Post via Getty Images)

「十年又十年，終於走到 23 條立法這一步。」2024年立法會通過23條

23條終通過 告別議會：唔好當永別

至於擔任保安局局長未能完成的《23條》「歷史任務」，葉劉淑儀最終在擔任立法會議員期間完成。2022年她接受內地傳媒訪問時，為03年23條爭議做總結：「我們輸了傳媒戰，輸了心理戰，被人乘虛而入。一些媒體炮製了很多假消息，將官員講的話歪曲，令不少市民感到恐懼，把這條條例妖魔化。」2024年3月，立法會通過《維護國家安全條例》，而葉劉淑儀作為時任立法會議員及行政會議召集人，亦有全程參與並推動法案的審議及通過。其時她接受中新網訪問時嘆謂：「十年又十年，終於走到 23 條立法這一步。」隨着本屆立法會近尾聲，葉劉淑儀在最後一次大會與新民黨成員大合照，當時她回應傳媒提問時稱：「唔好當永別，我哋會時時返嚟」。

葉劉淑儀宣佈將不再尋求連任新一屆立法會議員。 (Photo by ISAAC LAWRENCE/AFP via Getty Images)

葉劉淑儀金句摘錄：