葉劉淑儀稱適時宣布是否參選立會籲勿擾 林健鋒指總商會有不少年輕人才(羅家晴報道)

【Now新聞台】多名年過70歲的立法會議員相繼宣布不會參選新一屆立法會，新民黨主席葉劉淑儀表示會適時公布決定；全國港澳研究會副會長譚耀宗稱尊重議員決定，樂見立法會有更多新人參選。

還有不夠兩星期，就是新一屆立法會選舉提名期，有7名年過70歲的立法會議員仍未表態是否競逐連任，包括71歲的經民聯主席盧偉國以及75歲的新民黨主席葉劉淑儀。

立法會議員(港島西)葉劉淑儀：「(除了年齡外，會考慮甚麼因素？葉太何時有參選決定？)我們適當時候會宣布，新民黨適當時候會宣布，請各位不要騷擾我。(你自己個人有何決定？)」

立法會議員(工程界)盧偉國：「(想問會否參選？)先開會。」

12名年過70歲的議員，當中已經有5位宣布不會參選下屆立法會；其中經民聯林健鋒稱未來會積極到海外招商引資，協助本港經濟發展，而總商會亦有不少年青人才。

立法會議員(商界第一)林健鋒：「我始終認為年青人是我們的未來，青出於藍勝於藍。(行會、旅發局等會否繼續？因為有傳70歲已是一條界線。)我們不需要將70歲放在嘴唇邊，例如香港有很多不同組織，大家都沒有談及這件事，最重要是我認為一個適合人選去處理一些不同工作。」

全國港澳研究會副會長譚耀宗認為當社會回復平靜後，是合適時間接棒給年輕人。

全國港澳研究會副會長譚耀宗：「議會特別現在都正常，大家都理性很務實進行議會的工作，我又認為是安心。如果你說我有這個年紀，有長時間的服務，亦看到大局可以了，都樂於給機會年輕人。我自己樂意見到每一次換屆都有些新人新面孔出來，變了議會才有活力、生命力以及凝聚力，可以傳承下去。」

除了較年長的議員外，亦有做了一屆的議員不繼續參選，包括香港新方向張欣宇。

立法會議員(新界北)張欣宇：「家中在這段時間遇到很難行的路，沒有其他考慮因素。(與議會生態有否關係？)沒有關係的。」

第八屆立法會選舉會在12月7日投票，至今有9名議員已經宣布不會參選。

