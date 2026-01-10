260110(左至右)張秀雲、葉劉淑儀、陳淑薇

新民黨主席葉劉淑儀在今日（10日）出席電台節目訪問，對新一屆立法會議員提出建議，她指未來議會要配合同時亦要監督政府，指只迎合政府會對長遠有不良影響。

新一屆的立法會議員已經上任，行政會議召集人兼新民黨的主席葉劉淑儀今日出席商業電台的訪問中，指出未來立法會是既要配合，亦要監督政府。她指只迎合政府會對長遠發展有不良影響，她又指立法會要配合政府「不斷追上改變的格局」，又稱如果如以往混亂就甚麼都做不到。

葉劉又表示，在過去多年議會工作，最難忘是參與一地兩檢及城市規劃的工作，並稱是想盡辦法希望在混亂中獲得通過。對於新一份的財政預算，葉劉指內地近年積極推動創新科技，但是政府提出的北部都會區發展緩慢。她又提出政府應發展「太空經濟」，協助發展低空經濟以外的更多產業。她指「太空經濟」聽起來好像很遙遠，不過航天科技是大國博奕的一環，香港應主動連繫國家發展策略。她又透露，特首政策組下周二將舉辦太空經濟論壇。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1002053/葉劉淑儀籲新議會要配位及監督政府-提倡發展太空經濟?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral