葉劉淑儀親解退選潮失態一幕 直認心慌：容乜易亡黨｜港交所年內新股融資額全球第一｜黃明志吸毒案被判無罪當庭釋放｜12 月 22 日・Yahoo 晚報

晚安！今天係 12 月 22 日（星期一）。本港受東北季候風影響，今晚至明日大致多雲，明早有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，氣溫約 19 至 22 度，離岸及高地晚間間中吹強風；明日最高紫外線指數約 4，屬中等。展望星期三日間溫暖，聖誕節轉吹北風轉涼，其後最低氣溫或降至約 14 度，週末早晚清涼、天晴乾燥、日夜溫差較大。

【今日重點新聞】

2025年度人物專訪｜葉劉淑儀回顧政途起伏 親解退選潮失態一幕 直認心慌：容乜易亡黨｜Yahoo

【Yahoo 新聞】新民黨主席葉劉淑儀接受專訪，回應今屆立法會會期尾聲一幕「唔好阻住我開會，行開！」的失態片段，指當時最擔心新民黨發展，形容自己「心慌慌」，甚至憂慮「容乜易亡黨」。她亦提到，自己今年 10 月已宣布不再競逐議席，結束約 17 年議員生涯，並交棒予陳家珮。回顧從政路，葉太談及曾兩度參選特首未能入閘，稱挫折「瞓一覺就無嘢」，又指由保安局局長到民選議員，參選初心是「贏回民意」，並滿意自己在議會的表現與轉變。

葉太分享遇挫敗只需睡一覺便可調節心情，重新開始。

上環 10 億日圓劫案｜匪徒 30 秒搶四個喼 出動牛肉刀指嚇 警拘 15 人涉串謀行劫 竊款下落仍不明｜Yahoo

【Yahoo 新聞】上周四（ 18 日）上環永樂街一宗劫案，兩名日本公司職員攜同 10 億日圓（約 4,940 萬港元）、共 4 個行李箱準備兌換期間，遭人以車攔截並有匪徒持「牛肉刀」指嚇，約 30 秒內搶走所有行李箱後逃離，事主無受傷。警方表示，涉案人士事前埋伏、分工清晰，得手後曾轉移贓物至另一輛七人車，兩部車其後分別在蘇杭街及新界被棄置。警方至今拘捕 15 人涉「串謀行劫」，其中 6 男 1 女已被落案起訴，贓款下落仍在追查中。

中大逸夫書院學生會停運 聲明指校方將不承認地位 感嘆無法堅守學生自治堡壘｜Yahoo

【Yahoo 新聞】中文大學逸夫書院學生會在社交平台發聲明，指早前獲院方通知，得悉校方將不承認書院學生會地位，遂宣布學生會即日起停止運作。聲明回顧學生會 36 年來強調學生自治、員生共治與書院聯邦精神，並稱近年面對社會動盪與學生會處境，曾努力與校方溝通，冀在尚存空間中捍衛學術自由與學生自治，但最終形容「將無法堅守下去」。報道亦提及，中大近年要求各書院學生會按《社團條例》註冊成合法社團，現時只有善衡及晨興書院學生會已獨立註冊。

【今日重點財經新聞】

交還公屋爆罰款$3,513風波？ 房署要求還原「千年文物」水龍頭 網民鬧爆：玩嘢啦！搶錢！

【易發睇樓團】有公屋住戶在網上發文指即將交還大圍顯耀邨單位，房署職員檢查時指單位水龍頭曾更換，要求還原原款，否則需賠償 3,513 元。樓主到五金舖查詢後獲告知相關款式難以尋找，遂在群組求助。事件引起網民熱議，有人質疑「一個水龍頭 3,000 幾元」不合理，亦有人指收回公屋後一般會翻新，認為要求還原多此一舉；亦有網民建議到深水埗鴨寮街或舊式五金舖「尋寶」，甚至協助在內地網購平台找相近款。樓主其後更新指已在母親家中找到同款水龍頭，事件告一段落。

港交所：年內新股融資額全球第一 日均成交額創新高

【AASTOCKS】港交所回顧今年表現，指截至 12 月 19 日共有 106 家公司在港上市，融資總額約 2,746 億元，並有 4 家公司躋身 2025 年全球十大新股之列；上市公司透過再融資籌集約 660 億美元（約 5,135 億港元）。市場交投方面，現貨市場首 11 個月平均每日成交額約 2,307 億元，按年升 43%；衍生產品市場截至 11 月 30 日，期貨及期權平均每日成交合約張數約 169 萬張，按年升 8%。港交所亦提到國際聯繫與產品發展方向，包括新增認可證券交易所、海外辦事處及推動定息及貨幣產品等。

李嘉誠正在重塑其商業帝國 在時代變遷中推動代際轉型

【彭博】報道指李嘉誠及家族正推動一系列可能改變長和資產組合的交易，包括探討將零售業務推進至少 20 億美元（約 156 億港元）*的 IPO、考慮全球電信業務上市或部分出售，以及洽售涉及 43 個港口的資產，交易或帶來逾 190 億美元（約 1,478 億港元）現金。報道引述消息指，家族希望透過出售及分拆資產釋放估值，縮小股價相對淨資產值折扣，並在地緣政治與監管環境更敏感的背景下，為集團下一步發展建立更靈活的資本與策略空間。

【今日重點娛樂新聞】

黃明志吸毒案結果出爐 尿檢呈陰性被判無罪當庭釋放

【Yahoo 娛樂圈】馬來西亞歌手黃明志早前涉吸毒案出現逆轉，報道指他本月 18 日最新尿檢結果顯示原先被指的 4 種毒品反應全數為陰性；到 22 日法院裁定無罪，黃明志當庭釋放並退還保釋金。其經理人林郁傑證實檢方已撤回案件，並指在調查結果出來前一直尊重程序，現可交代所知情況。黃明志在律師陪同下現身，面對傳媒未有多作回應，僅禮貌提醒注意安全後離開。

加拿大華人DJ鬧爆電台歌曲榜公正性 試過因上榜歌太難聽想辭職

【Yahoo 娛樂圈】報道指，加拿大中文電台負責報榜的 DJ 李稼軒在社交平台發文，直言自己「冇權決定」每周節目播歌與上榜與否，並提到曾因某些上榜歌曲「太難聽」而萌生辭職念頭，亦對榜單出現不符合聽眾期待的歌曲感到無奈。文章同時提到，本地樂壇頒獎禮相關榜單與名單公布後，網上一直有關「公正性」的爭議與討論，事件延伸至電台播放與排行制度的透明度問題。

62歲李連杰手術住院 利智一舉動被指「無情」惹婚變揣測

【Yahoo 娛樂圈】報道指 62 歲李連杰今年 8 月曾因頸部良性腫瘤接受手術並公開病床照，術後逐步康復。近日社交平台流傳爆料，指他住院期間利智每日僅探視 15 分鐘，引來「無情」批評，甚至出現婚變揣測。不過亦有人指出若屬加護病房，探病時間或受限制，並認為術後照顧由護理人員負責屬正常；其後又有自稱知情人士稱當時並非加護病房，說法不一引發網民爭論。報道亦回顧二人婚姻與家庭背景，指兩人結婚 26 年並育有兩名女兒。