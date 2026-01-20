葉劉淑儀重提遭麒麟撞飛：我寧願撞鬼 爆林鄭曾窒敬酒公務員：你好得閒咩依家｜有片｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】新民黨主席葉劉淑儀近年活躍社交媒體，網民互相轉贈葉劉的節慶造型照更成為了香港網絡的「特別習俗」。商台今日（20 日）舉行 66 周年午宴，葉劉就獲頒「我最喜愛政治人物」獎，她在台上想起多年經歷，評價自己確實「有啲著數」，因為做不到行政長官，不需要承擔太大責任；她在發言間更突然「爆料」，表示有公務員同事曾經向前特首林鄭月娥敬酒，竟獲對方回覆「你好得閒咩依家，敬咩酒呀？」

「撞到飛起，仲要畀人話我唔識企位。」

葉劉淑儀在午宴期間獲商台首席智囊陳志雲邀請上台，兩人遂講起當年被麒麟撞到的往事，葉劉就指如果要跟撞鬼相比，「我寧願撞鬼」，又指當年被「撞到飛起，仲要畀人話我唔識企位。」

陳志雲稱不做特首是祝福 台下傳掌聲

陳志雲之後問，到底被麒麟撞是否真的「衰三年」，葉劉回應指，有位車公廟的命理師傅是如此說，「可能佢都啱」，之後陳就回想葉劉曾在 2017 年宣布參選特首但無功而還，但之後很快就回應「我話佢一啲都唔靈喇。妳入唔到閘，其實係一種祝福嚟㗎，大家話係咪呀？」之後台下傳出掌聲。

責任大做決策未必人人歡迎

葉劉淑儀提到，做不到特首，工作上確實沒那麼辛苦，陳志雲就搭話指「妳仲好受歡迎，頭先見到妳嗰陣，幾多人爭住同妳 selfie。」葉劉謂確實是「有啲著數」，「因為你要孭咁重位置，你有 responsibility，有咗責任的話有時候做嘅事就唔係人人歡迎。」

如碰見林鄭會打招呼

陳志雲之後再問葉劉淑儀，如果見到林鄭月娥，到底會否跟對方交流，葉劉就回應會跟對方打招呼，未幾葉劉又「爆料」：「我聽講有個（公務員）同事，同事有次見到佢（林鄭）同佢敬酒，佢就話『你好得閒咩依家，敬咩酒呀？』，有 AO（政務主任）咁話我聽。」

新節目受訪稱參選特首決定愚蠢

另外，隨着《光明頂》節目結束，商台由昨晚（19 日）起於原有時段播放新節目《又係時候同一天講再見》，首集由陳志雲邀請葉劉淑儀受訪。葉劉在節目中表示，過往參選特首是「foolish（愚蠢）」，又坦言「唔信邪」，未得中央支持就去拉票，結果徒勞無功。她又說，雖然落敗是「面懵」，但同時令她獲得外界的同情，「咁又捱過咗囉，無嘢㗎。」