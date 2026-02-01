葉劉淑儀：宏福苑大火調查需時 九個月後追責意義不大

葉劉淑儀(資料圖片)

大埔宏福苑大火引起社會關注，外界質疑有否官員需要承擔責任。新民黨主席葉劉淑儀接受電視節目訪問時，引述行政長官李家超指，若在獨立委員會調查未完成前，隨便要求官員問責並不公道，相信待調查完結後，特首才會作出決定。不過，葉劉淑儀指出，委員會調查需時九個月，屆時今屆政府任期所餘無多，亦接近下屆特首選舉，她反問「到時再問責又有何意義？」並強調若屆時撤換官員，亦需另覓人選接替，相信特首會適當處理。

至於政府早前爆出購買冒牌食水事件，物流署前署長陳嘉信被撤回銀紫荊星章。葉劉淑儀直言，不滿意陳嘉信「不知情就無疏忽」的說法，認為署長不應只坐在辦公室等待下屬報告，而應主動檢討下屬工作，並了解招標過程是否需要更新。她強調，撤回勳章對陳嘉信而言已是一種懲罰，形容極少有退休的署長級官員遭遇此待遇，相信對他已是沉重打擊。

