葉劉淑儀：立法會要配合亦要監督政府 只迎合不利長遠發展

【Now新聞台】新一屆立法會下周三即將舉行第一次大會，行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀指現屆議員近期需要處理財政預算案及大埔宏福苑大火的後續安排，要配合亦要監督政府。

行政會議召集人葉劉淑儀：「要配合，但亦要有監督。基本法說得很清楚的，若立法會完全是不監督，只是迎合而不是配合，我認為是對政府長遠發展不好，可能一些社會的隱患不知道。我想沒有一位，現在全都是愛國者，沒有那位會特意想『軟對抗』，沒有可能的。」

#要聞