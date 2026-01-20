葉劉獲同事尊敬 下屬指：「想買樓，搵葉劉」｜Ray Online

葉劉淑儀成為商台新節目《又係時候同一天講再見》首位嘉賓，(商台影片截圖)

商業電台論政節目《光明頂》停播，由商台首席智囊陳志雲同前立法會議員江玉歡各自主持嘅新節目《又係時候同一天講再見》代替。行政會議召集人葉劉淑儀成為首位嘉賓，佢回顧早年兩次參選特首選舉係Foolish(愚蠢)嘅決定。

葉劉淑儀曾參選2012同2017年特首選舉，兩次都攞唔到足夠提名票。佢接受陳志雲訪問嗰陣形容當時「唔信邪」，爭取唔到中央支持，仍然去拉票「博吓」。最終徒勞無功，葉劉認為係自己攞嚟辛苦，仲連累同事一齊辛苦，連個女都問佢做嚟做乜。

被問到冇辦法「入閘」係咪遺憾，葉劉形容係接受現實。而每次參選都係寶貴嘅經驗，例如學識點樣應對傳媒，每次參選都令佢知名度更高。至於未來會唔會繼續從事行政會議工作，葉劉話視乎邊個係行政長官，亦要視乎自己健康情況。

下屬指：「想買樓，搵葉劉」

作為領導，葉劉覺得一個好嘅領導要撐下屬，「唔好卸膊，我最鄙視人哋有鑊叫人孭」。陳志雲提到葉劉好受下屬支持，葉劉話：「你知有句說話叫『想買樓，搵葉劉』」。因為佢肯畀資源，下屬可以「上位」，令佢得到同事尊敬。

