葉劉透露今年聖誕無「福利圖」 鍾情買衫笑言：「可以選零售界」｜Ray Online

葉劉淑儀往年推出的聖誕賀圖

新民黨主席葉劉淑儀大時大節都會分享「福利圖」，不過上個月發生大埔宏福苑大火，今年聖誕唔適合推出賀圖。

葉劉接受傳媒專訪，話社會創傷未痊癒，唔想太喜慶，所以今年聖誕唔會推出賀圖。而且啱啱先結束繁忙嘅立法會選舉工作，葉劉透露籌備緊喺農曆新年推出賀圖。好多網民都好關心葉劉點樣保養皮膚，佢話最重要係做足防曬。仲有推介大家用好啲嘅護膚品，不過就唔方便介紹牌子啦！至於運動，葉劉除咗鍾意行山，仲定期跟健身教練做重量訓練運動，保持肌肉量。佢仲話前排助選，每日行幾千步，一定要拉筋鬆返。

不喜歡「成身名牌」

扮靚方面，葉劉覺得自己以前都唔係好識襯衫，依家嘅心得係要配合場合著衫。佢話身上嘅靚衫唔一定係名牌，反而覺得有啲人鍾意成身名牌，唔係好有品味，佢有啲衫就係喺「Zara」買嘅。被問到鍾意買衫定手袋多啲，葉劉話兩樣都鍾意！原來佢仲成日同批發及零售界議員邵家輝講，直情覺得自己可以選零售界！



