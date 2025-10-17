天文台預告下周轉涼 若雨勢密可跌至 20 度
葉劉開會後不斷抹面 黨友否認落淚｜Ray Online
立法會選舉12月7號舉行，盛傳有「七十大限」，外界關注75歲嘅新民黨主席葉劉淑儀係咪冇得參選。葉劉今日喺立法會內務委員會會議結束後，冇即時離開，而係多次抹面，引起揣測。
陳家珮否認葉劉落淚
今個立法會會期最後一次內會會議今日舉行，在場記者留意到葉劉喺會議結束之後，喺位企咗一陣，期間仲不斷抹面，令人懷疑係落淚，黨友陳家珮同黎棟國企喺側邊等待。而行過嘅選委界議員江玉歡有上前同葉劉講兩句，仲搭葉劉膊頭，跟住同73歲嘅黎棟國握手。葉劉一行人之後同立法會秘書處職員握手之後，先離開會議室。陳家珮事後向傳媒否認葉劉落淚，話大家只係傾偈。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/葉劉開會後不斷抹面-黨友否認落淚-ray-online/609617?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
