葉劉姐姐進軍西環？「我老公娶咗葉劉關注組」聯乘甜品店！送「美腿常駐」揮春＋馬事如儀氣泡梳打
要說到立法會最受歡迎議員，必數「港大美女」葉劉淑儀！最近更有Fans為姐姐舉辦應援，即睇Yahoo Food報導：
新年想求「美腿常駐」？Facebook群組「我老公娶咗葉劉導致婚姻破裂關注組」近期驚喜聯乘西環人氣甜品店「想甜嚐甜」，推出期間限定的「港大美女」葉劉淑儀新春應援企劃！由即日起至2月21日，各位姐姐粉不但可以品嚐特調飲品跟雪糕，更可獲得極具收藏價值的姐姐造型揮春，絕對令拜年增添無限趣味！
西環甜品店化身應援站
這次應援活動選址於鄰近港大美女舊校香港大學，位於西環堅尼地城的「想甜嚐甜」店，應援甜點包括限定馬事如儀氣泡梳打，以及魚如得水荔枝乳酪雪糕。兩款應援甜點都貼上葉劉旗袍造型貼紙，兩款的旗袍造型還要不一樣，可以說是超級應節！
限時兩週！買應援飲品送「美腿常駐」趣味揮春
除了味覺享受，怎少得周邊精品，在活動期間（即日起至21日），只要在西環分店堂食或外賣指定馬事如儀氣泡梳打，即可免費獲贈兩張姐姐應援揮春，一款寫上「美腿常駐」，另一款則是「大鵬展翅」，兩款同樣有姐姐的相片，如果活動可以請來姐姐做一日店長，相信絕對是馬年最強應援活動！
港大美女新春應援活動
日期：即日起至2月21日
時間：03:30pm-12:00am
地點：西環堅尼地城士美菲路15號C（地圖按此）
圖片來源：Facebook@我老公娶咗葉劉導致婚姻破裂關注組、Instagram@想甜嚐甜
