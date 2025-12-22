葉劉淑儀出席立法會最後一次大會(周令知攝/資料圖片)

新一屆立法會即將履新，成功「交棒」的行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《經濟日報》訪問時談及行政立法關係，指現時立法會議員非常配合政府，但認為議員應有制衡角色，希望官員坦然接受議員提問，不要視為拖政府後腿，「若甚麼都不問，純粹做舉手機器，可能官員會覺得日子容易過一些，但官員的警覺性會倒退，有時候會忽略了社會的隱患」。

新民黨議席減半 不怕被排擠

現年75歲的葉劉淑儀說本來打算最多做多一屆，惟「接班人」陳家珮已準備好，對17年議會生涯沒遺憾，未來會繼續進行智庫及青年工作。對於新民黨在新一屆立法會議席減半，葉劉淑儀指不怕在議會被排擠，新民黨會加強地區工作，已就兩年後的區議會選舉與四年後的立法會選舉，作策略籌備。

一國兩制不變形 特區要多向中央提建議

葉劉又形容，完善選舉制度是政治實驗，目前只實行了四年，應先運作兩、三屆，評估立法會的表現，認為未來四年不是政改的時機。她認為要維持「一國兩制」絕不容易，自己理想的「一國兩制」，一方面要背靠祖國，另一方面保持香港活力和高度自治；維持不變形、不走樣的關鍵是特區要多向中央提出建議，因應自己的定位、優勢，以切合香港身份提出建議，不只是接受內地指示。但葉劉同意一國兩制充滿矛盾，「要維持中央全面管治權，又要維持香港高度自治；要協助內地經濟發展需貢獻，惟又會衝擊本港的經濟如北上及建立半小時生活圈；香港是國家對外開放窗口，但亦容易受外部勢力影響煽動。」

承諾卸任後續上載「福利圖」

另外，葉劉承諾卸任後會繼續上載「福利圖」，被問到近年有年輕人成為「粉絲群組」追蹤者，街上亦很多年輕人找她拍照，她引述粉絲支持的原因：「因為你有趣，玩得，肯接受和發掘新的東西。」她指現在15、16歲年輕人不知甚麼叫「掃把頭」，只是認識新的葉劉淑儀，「是姐姐來的，不是局長」，她又披露被漫畫醜化時曾一度想告對方，惟現在對批評或嘲諷已不會生氣，她承認與經過直選洗禮有關。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/葉劉-議員若只做-舉手機器-官員警覺倒退或忽略社會隱患-/630078?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral