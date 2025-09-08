葉子楣被陳志雲親手量度尺寸大師驚呼「有肉架！」曾因胸大被阿媽鬧「陀衰家」

曾被稱為「波霸」嘅葉子楣Amy，九十年代同脊醫男友呂錫照相戀後淡出幕前。2018年呂醫生離世後，葉子楣近年不時公開露面出席朋友聚會，早前陳志雲喺youtube節目訪問葉子楣，由家庭講到近年生活。

59歲嘅葉子楣依然保養得宜，更於訪問中自爆而家腰圍22吋，上圍36吋。身材keep得好，除咗因為葉子楣熱愛運動之餘，多少都同飲食有關。Amy話細個唔食肉，直情聞到有肉味都唔得，最多只係食魚同海鮮，而且清淡到連調味都唔落。葉子楣以豐滿見稱，佢謙稱係因為腰幼而睇落誇張，但係Amy話曾經因為胸大而被媽媽鬧「陀衰家」。「佢哋客家人好笑，覺得胸大嘅女人陀衰家……佢哋細個嗰時冇胸圍，我哋細個都要搵塊布包住纏住（胸），要平晒。佢話唔知做乜鬼，生咗你出嚟，仲喺度鬧我呀，佢哋思想係唔鍾意。」就連同在亞視合拍古裝劇嘅羅樂林，都同葉子楣講笑話「你唔啱做古裝喎，古裝啲女人唔會咁大胸」。

葉子楣喺90年代初極速走紅，身材好到當年有片商出價800萬要佢全裸演出，甚至有人向佢「問價」打算「照顧」，但Amy都不為所動。後來葉子楣喺一次聚會遇上呂醫生，Amy覺得呂醫生冇其他男士咁口花花，而呂醫生亦對佢展開追求，甚至喺葉子楣去台灣登台半年期間，每3日就送一紮花氹女神。葉子楣欣賞呂醫生緊張佢，但二人同居後男友試過喺屋企放偷聽器，當聽到Amy同朋友講笑話要識過第個男士之後，更因此而呷醋！

呂醫生2018年往日本出差時心臟病發逝世，訪問中葉子楣對愛人喺鏡頭前深情表白，「好多謝你陪咗我26年，雖然呢26年我收埋咗自己陪住你，但係都覺得好開心。因為你係我人生裏面，你係最愛我，你係好緊張我，你永遠喺我身邊，我好多謝你，I love you」，說時更一度哽咽。

陳志雲喺IG發布影片宣傳呢次訪問，片中志雲大師話唔信葉子楣得22吋腰圍，Amy就即席用雙手扣住腰肢，果然好纖幼。葉子楣仲話自己大腿都係一對手掌就「攬」得住，陳志雲於是親自落手量度Amy，果然係雙掌就圈得晒，志雲大師似乎極之震撼，驚呼「嘩，真係好瘦好細好幼，但係有肉架！」，然後陳志雲發現自己小腿拍得住Amy大腿咁粗，成個過程相當好笑。

