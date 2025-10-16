葉念琛出PO欲尋睇《獨家試愛》試片「翻版阿嬌」：冇佢唔會有之後嘅「阿寶」

導演葉念琛曾創作出唔少經典作品，例如《十分愛》、《獨家試愛》及《 紀念日》，係唔少80及90後嘅集體回憶。今年係葉導執導第20年，噚日佢喺社交網站出PO尋找一位20年前喺《獨家試愛》試片現場落淚嘅女學生，呢位似阿嬌嘅女學生長頭髮嬌小，仲話如果冇佢，可能「葉念琛式愛情電影」唔會存在。

葉念琛喺社交網站上載一張寫有「我相信，有緣再見」嘅圖片，並發千字文，首先佢解釋每部戲女主角都叫阿寶嘅原因：「對我嚟講，阿寶唔係一個人名，而係我對大部分香港女仔嘅投射，佢哋外表可能有點刁蠻、語氣可能有點尖酸，但其實喺骨子裡非常堅毅。喺屋企會照顧父母同兄弟姊妹，返工會將一切工作做好，拍拖時更加會願意陪伴對方一齊捱窮，香港女仔喺心目中係好有義氣，真實嘅佢哋，強大到可以獨自撐起一個家﹑一條team，甚至係一間公司！」

之後，葉念琛回憶當時公司有人批評《獨家試愛》結局太灰，影響藝人形象，要求佢刪減，不過葉念琛堅持保留，並搵一班大學生睇試片，去證明自己係啱。去到試片最後一幕，方力申趁鄧麗欣沖涼，偷偷地發訊息俾另一個女仔，當時男同學表示唔真實及唔好睇，不過女同學就表示係現實。之後，現場突然有個坐喺角落嘅女仔喺度喊，及表示身同感受，導致葉導至今依然記得及話如果冇佢，可能「葉念琛式愛情電影」唔會存在：「我到宜家都好記得當年個位長頭髮，嬌的的，有啲似阿嬌嘅女同學望住我個眼神，夾雜住傷心同意外，意外點解部戲好似拍緊自己嘅感情生活一樣？一樣咁真！一樣咁痛！佢雖然比部戲夭中咗佢一個舊傷口，但最後都多謝我拍咗部令佢有共鳴嘅戲！為咗唔辜負呢位女同學嘅眼淚，我知道這個結局一定要保留，唔可以攞走！眨吓眼20年，我有時諗返轉頭如果冇咗呢位女同學，就唔會有《獨家試愛》嘅結局，亦唔會有之後葉念琛風格嘅愛情電影，更加唔會有之後嘅「阿寶」。」

去到今年，葉念琛創作舞台劇《鱷魚之吻》，除咗係想將阿寶嘅故事搬上舞台之外，原來佢仲想尋人，好想搵返嗰位女同學，並同佢講多謝。

《獨家試愛》海報

《獨家試愛》劇照

《獨家試愛》劇照

