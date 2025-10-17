港隊主教練韋斯活周六披甲 「陳七」做紅魔後備
葉珂自爆一副隱形眼鏡戴足8日 網友唔Buy：吹牛也太離譜
【on.cc東網專訊】內地男星黃曉明舊愛網紅葉珂，憑爆出戀情一舉成名的她，雖然最終分手收場，而近期為賺錢養B的她更決定復出直播，不時拍片分享生活點滴。
日前赴英國倫敦旅遊的葉珂，透露第一天睡前取下隱形眼鏡時，便隨手把鏡片丟在地氈上。未料隔天起床準備出門時，換上新的隱形眼鏡卻覺得視線模糊，再拆另一副仍一樣，仔細查看後才發現新買的一整盒都是600度，完全不符她的度數。由於當下沒有備用鏡片，葉珂索性檢起前晚丟在地上的日拋隱形眼鏡，用藥水泡一泡後重新戴上，結果一路戴了整整8天都沒取下，連睡覺也沒摘，並語氣輕鬆自嘲：「我簡直是眼堅強，我的天呀，眼睛真的很累，這個還要戴到甚麼時候呀？戴到我明天回國吧。」
事實上長時間佩戴隱形眼鏡會導致角膜缺氧、乾澀、發炎，甚至可能造成角膜潰爛與視力受損；更何況鏡片曾接觸地氈，細菌感染風險極高，對此引來不少網友留言：「掉地氈上還戴八天？她知道自己在說甚麼嗎？」、「當地沒有賣隱形眼鏡啊？」、「連戴8天眼睛沒紅血絲？吹牛也太離譜」、「扯，這樣早就瞎了吧！」
