葉舒華任家鄉觀光大使 宣傳影片曝光

12月11日迎來59歲生日的黎明，由九十年代初出道，當時高大、帥氣又冷酷的外表，就讓他瞬間成為萬人迷。在步入婚姻之前，幾乎他的緋聞女友都是香港小姐和模特兒級數的漂亮佳人。1993年黎明拍攝《原振俠》後和李嘉欣交往；在1997年，他被拍到和大美人金喜善約會；1998年拍攝《玻璃之城》後，就有傳他和舒淇開始戀愛。在和樂基兒的四年婚姻結束後，被問及對感情的想法，他拋下經典的一句：「拍拖就如同撞鬼，都很講緣分！」

Yahoo Style HK ・ 7 小時前