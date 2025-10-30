葉蒨文曾展望晒日本甜蜜旅行照 被眼利網民發現分床瞓 二人回應：中國人不能越界

葉蒨文曾展望晒日本甜蜜旅行照 被眼利網民發現分床瞓 二人回應訂房安排

葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）因TVB真人騷節目《女神配對計劃》成為情侶，更以情侶檔接Job搵真銀。葉蒨文曾經喺《女神配對計劃》中提及前度曾承諾帶佢去日本旅行，但一齊咗六年半都未實行到，坦言再拍拖嘅話會好想同男友去一次日本。GM於是藉葉蒨文33歲生日預支蜜月。喺大阪、京都4日3夜期間，二人連日喺社交平台大曬旅行照片，包括甜蜜合照及男女朋友視角照，GM將葉蒨文嘅遺憾一一實現，帶佢去咗主題樂園、著和服及夾公仔，唔少粉絲都被佢哋嘅恩愛放閃照閃盲。不過，葉蒨文其中一張床照就令網民議論紛紛。

葉蒨文分享一張喺酒店房一邊睇電視一邊等食杯麵嘅照片，有眼利網民發現葉蒨文和GM係住雙床房。面對網民嘅關注，葉蒨文親自回應留言表示：「男女授受不親」。葉蒨文和GM喺日本返港後即以情侶檔出席TVB節目巡禮宣傳《女神配對計劃2》，二人喺接受媒體訪問時提到呢次日本旅行感情有所增進，葉蒨文大讚GM喺出發前做晒Research，好可靠。對於住雙床房安排，GM笑言同住一房最慳錢，與葉蒨文有分床瞓，認為係傳統中國人不能越界。

雖然葉蒨文與GM呢Pair好甜蜜，但近日有唔少網民皆認為二人太高調，開始覺得有啲煩，又有網民對二人嘅分床言論覺得好扮嘢，直言情侶拍拖就算同床都好正常，點解要講到「男女授受不親」咁，更何況之前二人已經Post過去深圳Staycation嘅影片，從當時嘅影片中看到，GM推開門後，其雙人床放著一個禮物盒，GM打開盒就係葉蒨文嘟嘴索吻，將自己當成生日禮物送畀GM。

