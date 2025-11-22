44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
葉蒨文處女出席除夕倒數活動唱3首歌 揚言搵定奶粉錢
【on.cc東網專訊】憑戀綜《女神配對計劃》彈起的葉蒨文，人氣急升工作接不停，今年更參與首個除夕倒數活動，將會連唱3首歌，她表示近來多接唱歌工作，自從參與過屯門綜藝晚會，被讚是被演員耽誤的歌手，自言現在唱歌變得大膽些。一直有學唱歌的她，希望歌藝再有進步。
有男友曾展望在身邊合唱會更淡定？她說分別不大，自己只專注自己想做得好，認為最緊要有足夠時間準備，不介意單人或情侶演出，愈多工作愈好，笑言：「儲錢準備投資，（投資甚麽？）投資奶粉錢。」她表示最近接觸的工作種類廣泛，為投資公司做主持，讓她吸取不少投資知識，近來主力主持和唱歌工作，表示差不多冇拍劇逾年，恨拍劇的她，笑言也想《愛．回家之開心速遞》。
