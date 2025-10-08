葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持

葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋；加上甜美外貌與姣好身材得到大批網民支持。早前因戀愛真人騷《女神配對計劃》與GM曾展望成為情侶，兼再度人氣急升。不過近日有網民喺葉蒨文社交網站帖文上留言，質疑佢講嘢「唔知幾時真幾時假」，結果引嚟本尊親自回應。

近日有網民喺葉蒨文社交網站帖文上留言：「佢話佢單親，但之前另一個訪問有講過自己同男朋友分手父母唔鍾意，都唔知幾時真幾時假。」結果引嚟本尊親自回應：「後父都係父，唔使質疑我講嘢啦，搵唔到漏洞㗎，因為我講嘅都係真話。」

廣告 廣告

喺大約一星期後，該網民再出擊回覆：「咁觀眾點會無啦啦知你有後父？不知者不罪覺得奇怪唔使話人搵你漏洞呀？」幾星期後葉蒨文再回覆該網民：「你如果喺你自己IG講我唔理你，你入嚟我嘅專頁並在我的專訪下提出：唔知幾時真幾時假，提出對一個人人格真誠嘅質疑，我已經非常客氣咁回應，希望唔好影響呢個專訪嘅質感。我明白而家網絡有啲人嘅心態都係鍾意講乜就講乜，多少有點不負責任，但我都係堅持對人應該有返適當的尊重同禮貌。」

點知呢位網民繼續追擊葉蒨文：「即係咁，人紅咗都唔好咁自大，我留言係俾ESQUIREHK嘅，仲有我唔覺得你嘅回覆有幾禮貌，做明星做到你咁冇氣量真係睇你靠戀情紅得幾耐。」而葉蒨文亦有繼續回覆：「首先，this is a collab post Obviously, and it’s on MY page too. 第二，自大同理直氣壯係兩樣嘢，我由以前到而家處事都一樣不卑不亢，就算參加戀愛綜藝之前我見到有啲過分嘅網民我都會照樣分享我嘅睇法 wish you all the best!」

雖然二人嘅對話已經結束，不過呢位網民較早前就將對話公開，並發長文批評葉蒨文：「古有好勝gigi 今有好勝sophie，事緣係有一排報導賣得好勁話佢係單親成長，咁作為一個路人，真係冇特別去考究點解佢單親同埋佢阿媽有冇再嫁俾第二個男人，結果有一日又有報導sell佢嘅感情，話同拍咗拖六年嘅男朋友分手父母都好反對，於是就有我第一個留言，然後不卑不亢嘅sophie不甘心被我”搵到漏洞”所以親自回覆，其實當時我已經解釋咗唔會無啦啦知佢有後父，一直以為就咁完咗，點知本尊喺一個月後又覆咗我，當時已經覺得好搞笑 既然佢咁想同我互動 我又覆返佢啦，如是者又以為佢已經唔會再理，點知今日半夜三更又起身摷返嚟回應我，與其所有留言都要覆都要拗贏 浪費時間同啲鍵盤網民(me)明辨是非，不如用啲時間鑽研下啲演技？？成件事勁無聊 純粹想分享下佢啲文字版嘅綠茶Xtone。」唔少網民紛紛留言力撐葉蒨文。

葉蒨文

葉蒨文

葉蒨文

葉蒨文

葉蒨文

葉蒨文

葉蒨文

葉蒨文

葉蒨文

葉蒨文

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！