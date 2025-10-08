「生蛇針」未納政府接種計劃 盧寵茂：正分析成本效益
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋；加上甜美外貌與姣好身材得到大批網民支持。早前因戀愛真人騷《女神配對計劃》與GM曾展望成為情侶，兼再度人氣急升。不過近日有網民喺葉蒨文社交網站帖文上留言，質疑佢講嘢「唔知幾時真幾時假」，結果引嚟本尊親自回應。
近日有網民喺葉蒨文社交網站帖文上留言：「佢話佢單親，但之前另一個訪問有講過自己同男朋友分手父母唔鍾意，都唔知幾時真幾時假。」結果引嚟本尊親自回應：「後父都係父，唔使質疑我講嘢啦，搵唔到漏洞㗎，因為我講嘅都係真話。」
喺大約一星期後，該網民再出擊回覆：「咁觀眾點會無啦啦知你有後父？不知者不罪覺得奇怪唔使話人搵你漏洞呀？」幾星期後葉蒨文再回覆該網民：「你如果喺你自己IG講我唔理你，你入嚟我嘅專頁並在我的專訪下提出：唔知幾時真幾時假，提出對一個人人格真誠嘅質疑，我已經非常客氣咁回應，希望唔好影響呢個專訪嘅質感。我明白而家網絡有啲人嘅心態都係鍾意講乜就講乜，多少有點不負責任，但我都係堅持對人應該有返適當的尊重同禮貌。」
點知呢位網民繼續追擊葉蒨文：「即係咁，人紅咗都唔好咁自大，我留言係俾ESQUIREHK嘅，仲有我唔覺得你嘅回覆有幾禮貌，做明星做到你咁冇氣量真係睇你靠戀情紅得幾耐。」而葉蒨文亦有繼續回覆：「首先，this is a collab post Obviously, and it’s on MY page too. 第二，自大同理直氣壯係兩樣嘢，我由以前到而家處事都一樣不卑不亢，就算參加戀愛綜藝之前我見到有啲過分嘅網民我都會照樣分享我嘅睇法 wish you all the best!」
雖然二人嘅對話已經結束，不過呢位網民較早前就將對話公開，並發長文批評葉蒨文：「古有好勝gigi 今有好勝sophie，事緣係有一排報導賣得好勁話佢係單親成長，咁作為一個路人，真係冇特別去考究點解佢單親同埋佢阿媽有冇再嫁俾第二個男人，結果有一日又有報導sell佢嘅感情，話同拍咗拖六年嘅男朋友分手父母都好反對，於是就有我第一個留言，然後不卑不亢嘅sophie不甘心被我”搵到漏洞”所以親自回覆，其實當時我已經解釋咗唔會無啦啦知佢有後父，一直以為就咁完咗，點知本尊喺一個月後又覆咗我，當時已經覺得好搞笑 既然佢咁想同我互動 我又覆返佢啦，如是者又以為佢已經唔會再理，點知今日半夜三更又起身摷返嚟回應我，與其所有留言都要覆都要拗贏 浪費時間同啲鍵盤網民(me)明辨是非，不如用啲時間鑽研下啲演技？？成件事勁無聊 純粹想分享下佢啲文字版嘅綠茶Xtone。」唔少網民紛紛留言力撐葉蒨文。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
莊思敏再嫁今日峇里島行禮 老公為高級督察
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S 前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏今日傳來喜訊，於峇厘島舉行婚禮，老公為高級督察黃耀彬。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
李思捷承認有拍拖十年以上女友 對婚姻有共識︰爭嗰張紙啫
曾被網民選為「十大最討厭藝人」之一嘅李思捷，過去曾受多項負面新聞纏身，當中唔少都係緋聞，對象由味之天使「春卷」王寶葆、馮鎵瀠（Naomi）到大佢一截嘅陳雅倫都榜上有名。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔
[NOWnews今日新聞]鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
胡定欣與醫生男友陳建華結婚 網民憶《城寨英雄》CP 引陳展鵬現身留言
前日（6日）藉中秋佳節，胡定欣無預警下於社交平台分享多張唯美婚照，宣布已與男友於10月3日結婚，更寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
網上熱話｜港男衣著有樣睇？黑衫襯灰短褲 一物件成標誌
不同地方的人士，衣著各有風格，港人都不例外。日前有人在社交平台上載一張照片，只見巴士上坐着4名男子，巧合的是，4人的衣著竟都差不多，都是黑色T恤、灰色短褲和白襪波鞋，耳朵上戴着無線耳機，驟眼一望就如制服。am730 ・ 1 天前
梁競徽用返舊名梁烈唯企C位 同高鈞賢黃嘉樂組男團 網民留言：其實幾鍾意睇……
早排幾位前TVB男藝人吳卓羲、郭晉安、歐陽震華、王浩信埋高鈞賢，一齊參與內地網上直播節目《今晚好犀利》，其中一個環節係5位男星跳舞，仲係跳hit過好一陣子嘅《晚安大小姐》，由於各人舞步唔齊甚至根本唔知跳乜，成個畫面都有濃濃嘅尷尬感。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘
豪宅租務持續活躍，市場消息指，九龍站豪宅區9月錄得約81宗租務成交，雖較8月約100宗回落約兩成，但租金維持穩定。彩豐行老闆楊振源持有的天璽單位剛以月租7.2萬元成功租出，折合呎租約70元，屬市價水平，租金回報約2厘。該單位實用面積約1,035平方呎，屬三房間隔。單位業主為彩豐行創辦人楊振源（Benny），於2017年以約4,438萬元購入該單位。閱讀更多：港姐袁嘉敏移英一年半回流香港 進駐鴨脷洲無敵海景納米樓？港姐曹敏莉凱旋門相連戶租出每月袋8萬 一家五口居半山大宅生活富貴有報導指，楊振源與拍拖八年的女友、2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），曾於該單位同住。二人於2021年搬往沙田九肚山澐灃的洋房後，該天璽單位同年已放盤出租，當時月租亦約7.2萬元；直至上月轉新租客，租金仍維持與四年前相若水平，反映該區豪宅租值相對穩定。現時28Hse有多個天璽單位放租中，其中實用面積1,035平方呎、與上述單位相同的戶型，叫價每月7,4800元至80,000元，呎租72.3元至77.3元。楊振源於1995年與母親創立本地護膚品牌彩豐行，於樓上舖起家，主打香港製造、較國際品牌便宜的產品。公司營業額由28Hse.com ・ 11 小時前
打風｜追風逐浪被批罔顧安全 近期 4 人被捕 鄧炳強：警積極跟進其他個案｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港期間，有市民與子女追風逐浪，最終墮海需救援。保安局局長鄧炳強回覆立法會時，再次指出政府強烈譴責在颱風期間追風逐浪，批評是罔顧安全及極度自私的行為。鄧炳強指，近期警方已拘捕 4 人，有關人士涉嫌疏忽照顧兒童，及違反《泳灘規例》，警方亦會積極跟進其他相關個案，適時發布相關執法及行動，以表明對同類行為的「零容忍」態度。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
加拿大30條白鯨擬運往珠海長隆 加政府拒批 樂園稱無力照護或施「安樂死」｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】加拿大安大略省（Ontario）知名海洋主題樂園「海洋世界」（Marineland）近日引發輿論爭議，園方早前申請把30頭白鯨（beluga whales）出口予中國珠海長隆海洋王國，聯邦政府以擔心白鯨會用於「娛樂大眾」拒批；園方其後向政府申請資助，稱因陷入財困已無力提供足夠照護，否則會將該批白鯨人道毀滅，惟撥款申請亦遭否決。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 1 天前
影／看影片學的！她徒手抓蟒蛇救貓
[NOWnews今日新聞]泰國一名女子凌晨被自家貓咪的叫聲驚醒，睜開眼發現貓咪盯著窗邊某處不停叫，她心想可能又是常來家裡睡覺的流浪小貓在玩鬧。走近一看，原本放在門邊的洗衣籃掉到地上，那個位置平常確實是...今日新聞 ・ 11 小時前
酒店轉青年宿舍 或是業主沽貨離場先兆......
十一假期訪港旅客達128萬元，即吸引酒店業主趁好消息出貨。據報富豪酒店集團已委託測量師行放售九龍城富豪東方酒店，市場估值15億元。巧合的是，這間酒店與紀惠放售的銅鑼灣精品酒店，均轉型為青年宿舍。酒店業主這一著，會否係賣貨離場先兆？Yahoo 地產 ・ 8 小時前
台山商會中學男教師涉非禮脫罪 官裁女學生自願被摸 改名返校任教 再涉帶學生飲酒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】台山商會中學一名男教師 13 年前帶學生到餐廳喝酒，並在卡拉OK房摸女學生大腿及掃背，被控非禮。當時裁判官相信被告曾摸事主大腿，但認為事主自願被摸，因此罪名不成立。案發後男教師離職並改名，卻於2020 年重返同校任教，現為助理校長。《Yahoo新聞》接獲消息指，該助理校長上學年帶英國交流團時，被指與另一名男教師偕女學生私下用膳，其間疑飲酒、帶對方購買香水、返港時在航機上安排坐鄰座。據知有家長已去信教育局投訴交流團安排，獲覆稱已向學校了解並跟進。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
59歲關淑怡驚傳急病入ICU 兒子關俊賢返港探望
90年代歌后關淑怡神隱多時，但今日有報導指Shirley因病入院，其子關俊賢聞訊後立即返港探望，情況令人擔憂。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
因使用廁所問題與食客起爭執 李偲嫣兒子以菜刀傷人 認罪判囚2年2月
已故「正義聯盟」主席李偲嫣的兒子劉仲朗，涉於兩年前在紅磡一間餐廳，因使用廁所問題與食客發生爭執，其後以 30 厘米長的菜刀傷及食客胞弟的左臂。劉被控有意圖而傷人後，一度缺席聆訊，他周三（8 日）於區域法院承認「有意圖而傷人」及「沒有按照法庭的指定歸押」罪。法庭線 ・ 9 小時前
黃仁勳驚訝AMD向OpenAI出讓10%股份
英偉達(NVDA.US)行政總裁黃仁勳周三表示，對AMD(AMD.US)願意向OpenAI出讓公司約10%股份感到驚訝。 黃仁勳稱，做法很有創意，也頗為意外，特別是考慮到他們對下一代產品的興奮，很驚訝他們會在產品尚未推出前，就願意交出公司10%的股份。 同時，黃仁勳指出，隨着人工智能模型從回應簡單問題發展至進行更複雜的推理，運算需求今年急升，特別是過去六個月增幅顯著。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵
開業逾30年的「漢和韓國料理」主打韓式燒肉放題，曾因食物質素參差，以往一度被網民評為「劣食」餐廳之一，惟近日卻憑其高CP值成功翻生。近日，有網民於連登討論區發帖，以「漢和咁都返（翻）到生」為題，並貼出外藉YouTuber到訪「漢和」的片段。帖文一出，隨即引起網民熱議，不少人都表示「漢和」確實翻生有理。Yahoo Food ・ 1 天前