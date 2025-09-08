葉蒨文被翻舊照兼質疑整容 上載18歲素顏青春照還擊：黑粉請借一借

葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋；加上甜美外貌與姣好身材得到大批網民支持。近日因戀愛真人騷《女神配對計劃》再度人氣急升。不過有人翻出佢參選港姐時嘅照片，並質疑佢整過容。而佢就喺社交網站出PO，上載18歲素顏青春舊照還擊。

葉蒨文喺社交網站上載舊照澄清，留言：「唔好意思，嗰陣時三年冇剪頭髮，披頭散髮，冇化底妝，仲要畫咗條Kam眉同眼線，第一輪面試都算係大熱嚟㗎，有圖有真相。附送多張18歲冇化妝嘅樣比大家，我其實真係唔覺得依家五官都認唔到我，少少誇張喎，黑粉們。仲要話喎開眼頭先好笑，你知唔知開刀嗰啲眼頭唔會好似我咁，笑嘅時候眼頭肌肉彎彎地向下㗎？同埋拍攝近鏡時，我連眼頭都有眼睫毛㗎，即係有毛囊啊！你覺得邊個咁得閒割完對眼植返啲毛囊去個眼頭度？你講啲嘢仲Kam過我當時嗰個髮型。黑粉請借一借，笑死。」

之後，Sophie再發文安慰粉絲：「所以我想喺度同我嘅粉絲講，呢段時間要你哋操心了，唔使理呢啲人，唔好太生氣，同埋我唔想你哋同佢哋嘅，我見到你哋有啲好激動都心痛嘅，同埋相信佢哋啲心態你哋都明白，咁無謂同佢哋變得一樣，我哋繼續做好自己，成為更好嘅人就好了。再者，換一個角度諗，佢哋係覺得我變好咗先咁講啫，咁好老實講，人生都係求進步同埋想變得越嚟越好，所以我都會越變越靚，亦都會越變越好，你哋唔使咁生氣，嬲呢就傷身啦，咁同埋多咗輿論都係一種宣傳啦，知道你哋錫我啦。」

葉蒨文

葉蒨文小紅書

2016年30位入圍佳麗會見傳媒

2016香港小姐競選 - 今日愛上自己

影片截圖

