64歲葉蒨文保養狀態極好無喘氣跳唱〈APT.〉！演唱會上穿透視裝背心、對白髮沒焦慮：和阿Lam看上去像雙胞胎

早前，葉蒨文（莎莉）和林子祥宣布在隔了27年後，再次以夫妻檔的姿態舉辦一連五場的演唱會。但似乎對比夫妻檔的賣點，葉蒨文的好狀態更加備受矚目，當中她不但活力十足地唱跳〈APT.〉，甚至穿上透視裝背心。狀態之佳，令人對64歲的她的保養法，確是好奇，也必須要學起來。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

葉蒨文和林子祥不時一同出席活動。

全球爆紅、Rosé的〈APT.〉有很多人翻唱過，但葉蒨文這個版本也足以令人為之難忘，不但走了整個台，甚至有踢腿的動作，畢竟她今年也64歲了。在Encore環節，莎莉脫去長外套，露出黑色透視背心，連丈夫也笑言很久沒見過。

廣告 廣告

二人關係甜蜜，不時分享生活日常。

透視背心下透出窈窕身型，不過份纖瘦，看起來非常健康。葉蒨文非常喜歡做運動，無論是早上起床，還是護膚時，都會把握時間拉筋，她認為多拉筋，能令人整體變得更靈活。另外，她也會參與不同運動，羽毛球、拉丁舞、高爾夫球等她都喜歡，她對羽毛球的熱愛程度，讓她曾在世界清晨盃羽毛球賽的獲得VIP組亞軍，甚至也是華人羽毛球推廣大使。

葉蒨文是個羽毛球好手。

在飲食方面，葉蒨文的飲食以清淡為主，也很關注健康，於是隨身都會帶著維他命。但因為丈夫愛吃甜食，雪櫃常備Gelato，她也努力為對方找尋降膽固醇的方法，包括吃亞麻籽。於是兩夫婦不時都會吃一人一匙亞麻籽，一同維持健康。

Changpeng Zhao, chief executive officer of Finance, speaks remotely at the Web3 Festival in Hong Kong, China, on Wednesday, April 12, 2023. Photographer: Anthony Kwan/Bloomberg

葉蒨文和林子祥的年齡差距十四年，這次一同舉辦演唱會，二人同樣頭髮斑白，有人說是夫妻同款的髮色。葉蒨文也似乎無意把頭髮染黑，對於白髮和皺紋，她一點都不在意：「Lam很喜歡我這樣，現在我可以和他作伴，我們看上去像雙胞胎。」連白髮也會被喜歡，想必是沒有太多容貌焦慮的人，自然能欣然面對衰老的定律，從容地、優雅地慢慢老去。

一頭白髮，完全不是葉蒨文在意的事情。

陳法拉「氣質滿瀉」亮相倫敦電影節！兩孩靚媽穿起超美拖尾裙晚裝，明艷照人的保養秘密全靠運動與飲控

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

明星保養：

萬綺雯「長腿女神」保養有道迎來55歲生日，網民大讚近照比當年的馬小玲更添女人魅力

許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值

52歲全度妍「韓國最辣美魔女」，好體態迷倒孔劉直呼理想型！凍齡保養秘方：熱愛行山及Pilates訓練核心