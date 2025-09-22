著名雕塑家Anish Kapoor設計，歷時22年的那不勒斯地鐵站正式啟用

經歷22年設計製作，由英國印度裔雕塑家Anish Kapoor操刀的那不勒斯Monte Sant'Angelo地鐵站今日正式啟用。

遠看宛如大型雕塑裝置，近看才發現原來是地鐵站入口。這正是Anish Kapoor當初的設計理念——它首先是一件藝術品，其次才是建築設施。

Photo credit: Photograph by Amedeo Benestante. © Anish Kapoor. All rights reserved, DACS - SIAE, 2023

這座始建於2003年、今日正式投入使用的地鐵站，採用兩種截然不同的入口設計。主入口採用錐形考頓鋼(Corten Steel)結構，會隨時間自然氧化形成鏽蝕質感，造型彷彿從廣場中自然生長出來，呼應地下通道的概念。

廣告 廣告

Photo credit: Photograph by Amedeo Benestante. © Anish Kapoor. All rights reserved, DACS - SIAE, 2023

Photo credit: Photograph by Amedeo Benestante. © Anish Kapoor. All rights reserved, DACS - SIAE, 2023

另一邊入口則採用光滑的管狀鋼環，與考頓鋼形成強烈對比。兩個入口均通向刻意保持粗糙質感的地下空間，裸露的隧道牆面摒棄了傳統車站的裝飾美學。

Photo credit: Photograph by Amedeo Benestante. © Anish Kapoor. All rights reserved, DACS - SIAE, 2023

此一項目是那不勒斯藝術地鐵企劃的最新力作，系統性地將國際藝術家融入城市交通基礎設施。Kapoor的設計理念與他的其他大型公共作品一脈相承，如位於美國芝加哥的「Cloud Gate」，透過恢宏體積改變人們對空間的感知。

Photo credit: Photograph by Amedeo Benestante. © Anish Kapoor. All rights reserved, DACS - SIAE, 2023

這位以巨型雕塑和裝置藝術聞名全球的藝術家，曾創作倫敦奧林匹克公園的ArcelorMittal軌道塔，並在佛羅倫薩Palazzo Strozzi和凡爾賽宮舉辦重要個展。他標誌性的工業材料運用和反射表面設計，確立了他在當代藝術界舉足輕重的地位。

Photo courtesy of Amedeo Benestante; © Anish Kapoor

想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】