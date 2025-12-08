宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
著數優惠｜一文睇清「兒童書展」會場購物賞12大禮遇 消費滿指定金額送香港迪士尼樂園門票
今屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」（兒童書展）將於12月12至14日於亞博舉行。是次展覽購物禮遇同樣精彩，「會場購物賞」達12項禮遇，下文即睇詳情！
免費領取「兒童書展」門票：按此
一連3日的「兒童書展」將設12個「會場購物賞」，入場人士消費滿指定金額，即可換領不同禮品。其中消費滿HK$500可換領「會場禮品包」。而消費滿HK$10,000，更可換領香港迪士尼樂園門票2張。所有禮品先到先得，送完即止！
「會場禮品包」送多款實用生活用品
入場人士消費滿HK$500可換領「會場禮品包」，內含多款實用生活用品、保健品及食品。包括：保利雲呢拿味牛奶飲品110毫升4盒（連貼紙）、得果定Cool潤喉硬糖（金桔檸檬味/薄荷味）、皓潔詩S-18原萃洗衣珠、Super Sports Park門票HK$50現金券、西海健腸乳酸菌魚肝油軟糖3粒裝、SWISSE兒童免疫健康軟糖60粒或頭髮、皮膚及指甲血橙精華飲500毫升（隨機）、白蘭氏黑鑽護眼果凍25克（2條裝）、DoDoME温和舒適濕廁紙10片、久光退熱貼-嬰幼兒6片裝、Pentel綠/橙色筆及英皇珠寶禮券。
免費領取「兒童書展」門票：按此
會場購物賞換領資訊
會場購物賞1：會場禮品包
消費累積滿HK$500，可換領「會場禮品包」乙份；每日限量250份。
會場購物賞2：大善石斛袪濕快60粒裝
消費累積滿HK$1,500，可換領大善石斛袪濕快60粒裝；每日限量3份。
會場購物賞3：小丸子積木
消費累積滿HK$2,000，小丸子積木；每日限量3份。
會場購物賞4：Biostime合生元兒童鼻敏益生菌
消費累積滿HK$3,000，可換領Biostime合生元兒童鼻敏益生菌（28包）；每日限量2份。
會場購物賞5：Super Sports Park 3個月會籍
累積消費滿HK$4,000，可換領Super Sports Park 3個月會籍；每日限量1份。
會場購物賞6：DR-Max精緻學習書櫃
累積消費滿HK$5,000，可換領DR-Max精緻學習書櫃；每日限量1份。
會場購物賞7：SAMSUNG GALAXY Tab
累積消費滿HK$6,000，可換領SAMSUNG GALAXY Tab A11 (WIFI) (X133) - Gray (4GB RAM + 64GB)；每日限量3份。
會場購物賞8：Philips空氣炸鍋
消費累積滿HK$8,000，可換領Philips 3000系列天窗透視健康空氣炸鍋6.2公升 NA332/09升；每日限量1份。
會場購物賞9：香港迪士尼樂園門票
消費累積滿HK$10,000，可換領香港迪士尼樂園門票2張；每日限量2份。
會場購物賞10：Swisse Beauty美基循環NMN120粒
消費累積滿HK$20,000，可換領Swisse Beauty美基循環NMN（120粒）；每日限量2份。
會場購物賞11：Philips吸塵洗地機
累積消費滿HK$40,000，可換領Philips Vacuum & Wash 全效吸塵洗地機 XW6264/11；每日限量1份。
會場購物賞12：Philips全自動意式咖啡機
累積消費滿HK$60,000，可換領Philips LatteGo Plus雙溫萃取全自動意式咖啡機EP3341/89；每日限量1份。
第十屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」
日期：2025年12月12-14日（星期五至日）
時間：上午10時 - 晚上8時
地點：亞洲國際博覽館 5,7,9號展覽廳
票價：標準門票成人$100、兒童$50
免費領取門票：按此
官方網站：https://www.childrensbookfair.com.hk/
想追蹤更多最新最好的親子資訊？請瀏覽我們 親子頭條專頁
其他人也在看
【百佳】精選產品買2送1 山水鮮豆漿平均$4/盒（即日起至11/12）
百佳多款精選產品買2送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有山水鮮豆漿236毫升3件折實價 $4/盒、高雲黑毛豬午餐肉200克3件折實價 $20/罐、卡樂B蝦條40克3件折實價$5.34/包！YAHOO著數 ・ 1 天前
雙12優惠2025｜百佳限時大派$50優惠券！網購限定商品88折、大量產品只需$12
雙12購物節即將來臨！百佳推出一系列超值雙12優惠活動，讓大家在年尾以超抵價錢選購聚會派對食物飲品、日常所需等。以下Yahoo購物專員為大家整理百佳雙12的優惠重點及優惠碼，當中包括「限時激賞」最高享有88折、門市限定消費滿$120送總值$50優惠券、$12專區、$120專區等，最抵買之選是買一件李錦記「舊庄特級蠔油優惠裝」即送出前一丁、家樂牌純鮮清雞湯、地捫茄汁！優惠時間有限，大家把握時機掃貨吧！Yahoo Food ・ 1 小時前
美心MX激抵超人氣美食75折、PizzaExpress穿著間條衣物可享7折｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 6 小時前
雙12優惠2025｜惠康及Market Place網購店取全單88折！開搶$100電子優惠券、低至4折新人價
雙12購物季又來到了～惠康及Market Place網店即日起除了提供乾貨及生活用品外，更開放蔬菜生果、肉類及冷凍食品給大家選購，每日早上10點前下單，最快即日可到門市自取！此外，即日起至18日的雙12購物節期間，也有大量優惠釋出，包括網購店取購物即享全單88折、限時開搶$100電子優惠券、低至4折新人價優惠等，讓大家慳得更多！Yahoo Food ・ 7 小時前
【屈臣氏】精選健康產品優惠 LIFE NUTRITION產品買6送4（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列健康產品，全線LIFE NUTRITION樂怡善產品買6送4、健肝素120粒裝 $1,240/2件(送ESSENTIALE健肝素10粒)、BLACKMORES無腥味魚油迷你膠囊200粒/高濃度深海魚油健腦配方 60粒買1送1、梅屋順便茶梅強效版12粒 $109/件、全線佛慈產品2件85折、精選極研產品買2送1、純之益血即通 60粒 $449/2件、友營堂木酢健之貼60片 $239/件！YAHOO著數 ・ 8 小時前
Amazon優惠｜Samsung EVO Select microSD 卡歷史低價，HK$260 購 512GB 可享滿額免運
手邊缺 microSD 卡的朋友看過來！Samsung 去年推出的 EVO Select 卡 Black Friday 後仍在 Amazon 上促銷。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
Amazon優惠｜Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶
正在找一款全能的高階戶外智能手錶？Garmin 旗下的 Fenix 8 系列正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。Fenix 8 AMOLED 和 Fenix 8 Solar 目前的價格分別降到了 US$750 起和 US$850 起，對應 HK$5,840 和 HK$6,620，而且都是免運費直送香港喔。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
Amazon優惠｜Samsung P9 Express 512GB 勁減，HK$580 免運入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2
Samsung 月初剛為 Nintendo Switch 2 推出的 P9 Express microSD Express 卡首次在 Amazon 上出現可觀折扣，目前只要花 US$75 即可購入 512GB 型號。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
消委會電燒烤爐｜億世家$500完勝$2,499貴價品牌 中國製「呢個品牌」非正常運作3分鐘會著火（附高分名單）
消委會電燒烤爐大檢測！家用電燒烤爐方便易用，成為新興家電，消委會545期測試市面11款電燒烤爐，發現當中隱藏不少安全問題，發現7款樣本未能通過部分安全測試，其中一款甚至在測試中著火！測試當中亦發現一款$500的電燒烤爐整體效能比$2,499貴價品牌更佳，絕對是「蔗渣價錢燒鵝味道」！Yahoo Food ・ 3 小時前
何依婷女兒學行叫媽媽 意外曝光豪宅內景 豪住3千萬紅磡樓王
何依婷（Regina）於2023年與圈外男友Cedric結婚，自去年12月宣布懷孕5個月後減產，專心養胎。今年4月，何依婷分享誕下B女Rosella喜訊，升呢做靚媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
中日關係緊張 金融時報：美國沉默 日本急得跳腳
英國《金融時報》上周六（7 日）援引多名現任和前任美日兩國官員的說法，稱在日本首相高市早苗發表涉台言論激怒中國後，日本對美國的支持力度不足感到沮喪，並敦促美方給予高市更多公開支持。鉅亨網 ・ 10 小時前
許紹雄女兒許惠菁撰文念亡父：好掛住你 上月閉門辦禮斥有人泄細節 新加坡男星：沒料到會令家屬感到傷害
藝人許紹雄（Benz雄）於今年10月28日因腎癌引發器官衰竭離世，享年75歲，其喪禮於上月中在大圍寶福紀念館閉門進行，但仍設有公祭讓市民弔唁，亦有安排傳媒入內致祭及簡短拍攝，但其後儀式沒有公開，不少圈中人拭淚送別。當日喪禮完結後，許紹雄女兒許惠菁會見記者，懷著哀傷心情去感謝大眾關心，以及觀眾對其爸爸的愛戴，又指會以爸爸為做榜樣，她會照顧好家人。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
襪子代溝是什麼？Gen Z絕不會穿「船襪」一穿即秒暴露年齡！即看如何以長襪短襪分辨是否年輕
你有聽過「襪子代溝（Sockgate）」嗎？原來你穿的襪子長度已經在偷偷洩漏你的年齡秘密，甚至引發了世代之間的小小爭議，有一款襪子更被Z世代認為是「老土」代表。為什麼一件日常單品也能引發如此熱議？即看看你的襪子有沒有跟上時代吧！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
立法會選舉結果｜民建聯直選失近 25 萬票 陳克勤宏福票站最高票 李慧琼得票跌近半 黃俊碩墮馬｜Yahoo
立法會選舉 2025 已經結束。民建聯在地方選區、功能界別，以及選舉委員會，分別獲 10 席，2 席和 8 席，繼續成為議會內最大黨。不過，民建聯在今次選舉亦有「失準」表現：會計界黃俊碩連任失敗；兩個地方選區的候選人次名當選，而且只險勝最多票數的落選者幾百票。另外，由於本屆地方選區候選人增加，民建聯票源多區都有流失，其中九龍中李慧琼跌票近一半，至於受大埔宏福苑五級火影響的新界東北陳克勤亦跌逾 2 萬票。不過票站數據顯示，受火災影響選民的所屬票站，陳克勤仍然是得票最多的候選人。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
黃日華驚爆息影 太太離世失頭號粉絲 自覺難重回巔峰：寧留好印象給觀眾
64歲黃日華於八十年代簽約TVB出道，入行45年演出過無數經典作品，其中《射鵰英雄傳》的郭靖及《天龍八部》的喬峰最為人熟知Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光 造型可愛討人歡心
【on.cc東網專訊】藝人張寶兒與老公袁偉豪日前順利迎來第二胎「袁氹氹」，升級成幸福的一家四口，昨日是兒子袁氹氹滿月，張寶兒在社交平台晒出多張滿月照，其中拍攝了三輯有趣的造型照，分別有全白純潔、書本眼鏡以及具香港特色的菠蘿包造型，每張都十分可愛，張寶兒寫道：「今東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選 贏對手馬軼超逾百票 會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，90 席當中佔 30 席的功能界別結果已經公布。最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
香港立法會選舉的投票率創紀錄次低
Bloomberg 【彭博】-- 香港本次立法會選舉的投票率創紀錄次低，此前不久香港發生的數十年來最嚴重火災引發了公眾憤怒。香港400萬合資格選民從161名經政府審查、對中國忠誠度受到檢驗的候選人中選出90名立法會議員，任期四年。根據政府聲明，臨時投票率為31.2%的紀錄最低立法會選舉投票率。12月6日，民眾敬獻花圈悼念大埔宏福苑火災的遇難者。攝影：Paul Yeung/ 彭博截至周一早上7點30分，最終結果尚未公佈，但對候選人的審查幾乎可以肯定立法會將支持建制派。 原文標題HK Posts Second-Lowest Election Turnout on Record as City MournsMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 8 小時前
天氣｜冷鋒周末橫過華南 周六顯著轉涼 下周日最低僅15度
東北季候風會在未來數日持續影響華南，明日(7日)該區天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。而一道廣闊雲帶會在本週中期覆蓋廣東沿岸地區。天文台預測，明日氣溫介乎19至25度之間，新界再低一兩度，日間乾燥。am730 ・ 18 小時前
荷蘭經濟大臣稱接管安世半導體是有意為之 干預已奏效
中國半導體生產商聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體被接管事件，引發歐洲汽車供應鏈動盪，負責相關事件的荷蘭經濟大臣Vincent Karremans表示，此舉已奏效，他在行動前有意選擇不告知歐洲盟友或美中兩國政府。外電報道，Vincent Karremans在議會辯論中受到質詢，議員們對其處理安世半導體事件的方式提出質疑。他說，「通過這項命令，我阻止了歐洲在關鍵傳統芯片上依賴非歐洲供應商，就此而言，目標已實現。」他指出，如果干預計劃提前泄露，將加速該公司的轉移；「我請求理解，我們當時時間緊迫，協調存在風險。」儘管中荷兩國政府隨後均放寬了干預措施，該公司目前仍陷入內部紛爭。Vincent Karremans表示，他正專注於解決這些問題。Vincent Karremans於9月30日接管安世半導體，他稱此舉是為了防止聞泰創始人將公司機密和生產轉移至中國。10月4日，中國政府採取報復措施，禁止出口安世半導體的芯片，其中大部分在中國封裝，結果導致歐洲汽車製造商首當其沖遭遇供應衝擊。#安世半導體 (CW)infocast ・ 9 小時前