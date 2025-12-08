著數優惠｜一文睇清「兒童書展」會場購物賞12大禮遇 消費滿指定金額送香港迪士尼樂園門票

今屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」（兒童書展）將於12月12至14日於亞博舉行。是次展覽購物禮遇同樣精彩，「會場購物賞」達12項禮遇，下文即睇詳情！

免費領取「兒童書展」門票：按此

大會之「禮品換領處」可換領「會場購物賞」及「會場禮品包」。

一連3日的「兒童書展」將設12個「會場購物賞」，入場人士消費滿指定金額，即可換領不同禮品。其中消費滿HK$500可換領「會場禮品包」。而消費滿HK$10,000，更可換領香港迪士尼樂園門票2張。所有禮品先到先得，送完即止！

「會場禮品包」送多款實用生活用品

入場人士消費滿HK$500可換領「會場禮品包」，內含多款實用生活用品、保健品及食品。包括：保利雲呢拿味牛奶飲品110毫升4盒（連貼紙）、得果定Cool潤喉硬糖（金桔檸檬味/薄荷味）、皓潔詩S-18原萃洗衣珠、Super Sports Park門票HK$50現金券、西海健腸乳酸菌魚肝油軟糖3粒裝、SWISSE兒童免疫健康軟糖60粒或頭髮、皮膚及指甲血橙精華飲500毫升（隨機）、白蘭氏黑鑽護眼果凍25克（2條裝）、DoDoME温和舒適濕廁紙10片、久光退熱貼-嬰幼兒6片裝、Pentel綠/橙色筆及英皇珠寶禮券。

會場禮品包

會場購物賞換領資訊

會場購物賞1：會場禮品包

消費累積滿HK$500，可換領「會場禮品包」乙份；每日限量250份。

會場購物賞2：大善石斛袪濕快60粒裝

消費累積滿HK$1,500，可換領大善石斛袪濕快60粒裝；每日限量3份。

會場購物賞3：小丸子積木

消費累積滿HK$2,000，小丸子積木；每日限量3份。

會場購物賞4：Biostime合生元兒童鼻敏益生菌

消費累積滿HK$3,000，可換領Biostime合生元兒童鼻敏益生菌（28包）；每日限量2份。

會場購物賞5：Super Sports Park 3個月會籍

累積消費滿HK$4,000，可換領Super Sports Park 3個月會籍；每日限量1份。

會場購物賞6：DR-Max精緻學習書櫃

累積消費滿HK$5,000，可換領DR-Max精緻學習書櫃；每日限量1份。

會場購物賞7：SAMSUNG GALAXY Tab

累積消費滿HK$6,000，可換領SAMSUNG GALAXY Tab A11 (WIFI) (X133) - Gray (4GB RAM + 64GB)；每日限量3份。

會場購物賞8：Philips空氣炸鍋

消費累積滿HK$8,000，可換領Philips 3000系列天窗透視健康空氣炸鍋6.2公升 NA332/09升；每日限量1份。

會場購物賞9：香港迪士尼樂園門票

消費累積滿HK$10,000，可換領香港迪士尼樂園門票2張；每日限量2份。

會場購物賞10：Swisse Beauty美基循環NMN120粒

消費累積滿HK$20,000，可換領Swisse Beauty美基循環NMN（120粒）；每日限量2份。

會場購物賞11：Philips吸塵洗地機

累積消費滿HK$40,000，可換領Philips Vacuum & Wash 全效吸塵洗地機 XW6264/11；每日限量1份。

會場購物賞12：Philips全自動意式咖啡機

累積消費滿HK$60,000，可換領Philips LatteGo Plus雙溫萃取全自動意式咖啡機EP3341/89；每日限量1份。

會場禮品包

第十屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」

日期：2025年12月12-14日（星期五至日）

時間：上午10時 - 晚上8時

地點：亞洲國際博覽館 5,7,9號展覽廳

票價：標準門票成人$100、兒童$50

免費領取門票：按此

官方網站：https://www.childrensbookfair.com.hk/

