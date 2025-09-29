著數優惠｜一文睇清「兒童書展」會場購物賞13大禮遇 消費滿指定金額即送機票／小家電

今屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」（兒童書展）將於10月3至5日於亞博舉行。是次展覽購物禮遇同樣精彩，「會場購物賞」達13項禮遇，下文即睇詳情！

大會之「禮品換領處」可換領「會場購物賞」及「會場禮品包」。

一連3日的「兒童書展」將設13個「會場購物賞」，入場人士消費滿指定金額，即可換領不同禮品。其中消費滿HK$500可換領「會場禮品包」。而消費滿HK$50,000，更可換領香港航空來回香港曼谷/沖繩/東京機票2張。所有禮品先到先得，送完即止！

「會場禮品包」送多款實用生活用品

入場人士消費滿HK$500可換領「會場禮品包」，內含多款實用生活用品、保健品及食品。包括：保利雲呢拿味牛奶飲品110毫升4盒（連貼紙）、得果定Cool潤喉硬糖（金桔檸檬味/薄荷味）、皓潔詩S-18原萃洗衣珠、Super Sports Park 門票$50現金券、西海健腸乳酸菌魚肝油軟糖3粒裝、SWISSE兒童免疫健康軟糖60粒或頭髮、皮膚及指甲血橙精華飲 500毫升（隨機）、室內兒童遊樂場Chill Kids Club HK$1000優惠券、白蘭氏黑鑽護眼果凍25克（2條裝）、DoDoME 温和舒適濕廁紙10片及天地圖書HK$15現金券。

會場購物賞換領資訊

會場購物賞1：會場禮品包

消費累積滿HK$500，可換領「會場禮品包」乙份；每日限量300份。

會場購物賞2：大善石斛袪濕快60粒裝

消費累積滿HK$1,500，可換領大善石斛袪濕快60粒裝；每日限量8份。

會場購物賞3：OCEANUS機械人項鍊

消費累積滿HK$2,000，可換領OCEANUS機械人項鍊（隨機顏色-金色 / 銀色）；每日限量1份。

會場購物賞4：西海健之堂虎乳芝免疫配方

消費累積滿HK$2,500，可換領西海健之堂虎乳芝免疫配方（15包）；每日限量2份。

會場購物賞5：Biostime合生元兒童鼻敏益生菌

累積消費滿HK$3,000，可換領Biostime合生元兒童鼻敏益生菌（28包）；每日限量6份。

會場購物賞6：KQ細菌KILLER套裝

累積消費滿HK$4,000，可換領KQ細菌KILLER套裝；每日限量1份。

會場購物賞7：Super Sports Park門票

累積消費滿HK$4,500，可換領Super Sports Park（門票乙張）；每日限量3份。

會場購物賞8：DR-Max精緻學習書櫃

消費累積滿HK$5,000，可換領DR-Max精緻學習書櫃；每日限量3份。

會場購物賞9：Philips空氣炸鍋

消費累積滿HK$6,000，可換領Philips3000系列天窗透視健康空氣炸鍋6.2公升；每日限量1份。

會場購物賞10：Swisse Beauty美基循環NMN120粒

消費累積滿HK$8,000，可換領Swisse Beauty美基循環NMN（120粒）；每日限量2份。

會場購物賞11：Philips空氣清新機

累積消費滿HK$10,000，可換領Philips除甲醛空氣清新機AC0917/00；每日限量1份。

會場購物賞12：Hibachi嵌入式煤氣煮食爐

累積消費滿HK$30,000，可換領Hibachi HY-238TG嵌入式煤氣煮食爐（連基本安裝）；每日限量1份。

會場購物賞13：香港航空來回機票 (2張)

累積消費滿HK$50,000，可換領香港航空來回香港曼谷/沖繩/東京 機票 (2張)；每日限量1份。

第九屆「兒童書展 暨 超級親子用品展—兒童動漫卡通嘉年華」

日期：2025年10月3-5日

時間：上午10時至晚上8時

地點：亞洲國際博覽館5,7,9號展館

票價：標準門票 成人$100、兒童$50

官方網站：https://www.childrensbookfair.com.hk/

