葛林狂飆29分 太陽115比102擊敗快艇

（法新社洛杉磯6日電） 美國職籃NBA球員葛林（Jalen Green）今天首度披上鳳凰城太陽戰袍出賽，狂飆29分，助球隊以115比102擊敗戰力不足的洛杉磯快艇。

太陽在今夏的重磅交易中將杜蘭特（Kevin Durant）送到休士頓火箭，換得現年23歲的前選秀榜眼葛林。葛林在訓練營期間腿筋受傷，缺席太陽開季前8場比賽。

葛林今天迅速進入狀況，20投10中。他的6記三分球創下太陽球員首秀紀錄，全場出賽23分鐘繳出29分、3籃板、3助攻。太陽另一主力布克（Devin Booker）挹注24分。

廣告 廣告

葛林賽後場邊受訪時神情雀躍地表示：「歸隊感覺很好。我跟隊上每個人說我興奮到午覺根本睡不著，只想趕快回到場上。」

他還說：「這過程真的付出很多努力，感謝訓練團隊和所有一起練球的人，我很高興能重返球場。」

葛林表示，他會繼續努力恢復到最佳狀態，「我們還在努力，今天是很棒的一步…這是一座很棒的城市、一支很棒的球隊，希望未來能贏下更多比賽，打破更多紀錄」。

快艇在兩大得分主力雷納德（Kawhi Leonard）與哈登（James Harden）休陣情況下，最高分是祖巴奇（Ivica Zubac）23分，外加11籃板。雷納德因右腳踝扭傷高掛免戰牌，哈登則因個人因素缺席。