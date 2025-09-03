葛珮帆推動社會可持續發展 抓緊綠色轉型機遇

【on.cc東網專訊】隨著近年來全球環保意識不斷提高，環境保護已成為社會大眾最關注的議題之一。葛珮帆指保護環境是每個人的責任，為推動環保更是身體力行，她珍愛各種動物故茹素多年，亦一直關注各種環境保護與生態保育議題，作為立法會環境事務委員會前主席的她在議會內外亦致力推動多項環保政策及倡議，涵蓋綠色能源運輸、氫能發展、綠色金融、減碳減廢、保護動物等多個範疇。

為應對全球氣候變化，助力特區政府實現「雙碳」目標，葛珮帆提出多項新能源發展倡議，推動香港抓緊綠色轉型的機遇，如發展本地氫能經濟、進一步加大香港綠色低碳能源的比例等。身兼節能及環境關注聯盟創會會長的葛珮帆，多次向特區政府提出完善相關法例和基建配套，及推動氫能運輸和其他應用。鑑於內地新能源經濟發展迅速，葛珮帆多次前往考察，包括到新疆庫車考察光伏發電製氫項目、內蒙古鄂爾多斯考察包括光伏產業鏈、新型電力系統和氫能車輛燃料等多項新能源項目、到雲浮和佛山考察當地氫能產業發展，及到廣東多地考察氫能公交等等。內地氫能車以大型貨車及公交車為主，優點是充能速度比電動車快多倍，不需要處理鋰電池污染問題，車輛亦能做到全回收，比電動車更環保。她建議政府參考內地成功經驗，利用本港網絡盡早使用氫能作整體新能源及運輸佈局。

葛珮帆喜見特區政府積極推動香港綠色轉型，包括成立「氫能源跨部門工作小組」、通過《2025年氣體安全(修訂) 條例》、及發表《香港氫能發展策略》等。她提到政府於2024年底試行首批三輛氫能洗街車，以及她參與推動，由煤氣公司與香港科技園公司合作建設的首個公眾電動車自動氫能充電項目正式落地，香港向雙碳目標係邁進了一大步。

被問到近年政府推動新能源汽車的成效，葛珮帆指留意到很多市民及職業司機普遍面對充電設施配套不足、輪候時間長、設施位置偏遠等問題，嚴重影響換車意願。葛珮帆與業界多次向政府反映意見，又前往內地考察，認為可參考內地經驗，完善配套設施、增加高速充電樁數目及引入新技術。葛珮帆說「內地多市如佛山、深圳等已經應用最新超速充電技術，只需要5-10分鐘就能完成充電，司機停車充電「嘆杯嘢飲」就可以繼續駕駛，十分方便。」她亦提到深圳南山區的立體公交車庫，採用垂直自動升降設計，並設有充電設備，具有很高的土地利用率及運行效率，有效緩解用地緊張、公交車夜間停車難、充電難等問題。葛珮帆建議政府研究參考上述成功經驗，舒緩車輛充電的壓力及便利市民，以推動新能源運輸。

十分關注本港廢物處理問題的葛珮帆特別提到，本港堆填區近年來一直面臨飽和問題，她多次走訪內地參觀考察，了解到深圳早幾年已經做到零堆填，內地以最新技術興建的焚化爐-轉廢為能廢物處理設施已經做到零污染，甚至成為旅遊景點。她認為香港應發揮大灣區城市優勢，探索建設大灣區綠色環保、循環再造生態圈，與大灣區其他城市協作，共同投資、合作處理都市固體廢物問題，並著力發展可循環再造產業，服務整個大灣區，實現除綠色產業外，達到廢物處理和能源回收的雙贏局面，目標是達致真正的「轉廢為能」，實現「零廢堆填」，共同建設「無廢灣區」。

葛珮帆熱愛大自然，亦積極為動物發聲。為打擊盜獵走私珍貴及瀕危動物，她多次在議會跟進議題，為此她更親赴非洲，成功推動保護大象。她指近年本港出現不少虐待甚至虐殺動物的案件，以及越來越多人飼養「珍禽異獸」，卻因缺乏相關飼養知識而導致這些動物被不當對待的情況，故積極爭取修訂本港的《防止殘酷對待動物條例》、加入「謹慎責任」原則、及加重殘酷對待動物罪行的罰則，並呼籲大眾保護動物。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】