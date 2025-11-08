葛萊美獎入圍名單出爐 肯卓克拉瑪9項提名成大贏家

（法新社紐約7日電） 2026年葛萊美獎入圍名單今天出爐，今年2月一舉抱走5座獎項的饒舌歌手肯卓克拉瑪獲得9項提名，成為最大贏家。全球爆紅動畫電影「Kpop獵魔女團」熱門歌曲Golden也獲3項提名。

美國錄音學院（Recording Academy）今天公布第68屆葛萊美獎入圍名單，女歌手女神卡卡（Lady Gaga）以專輯「狂亂」（Mayhem）拿下7項提名，名列第2；波多黎各歌手壞痞兔（Bad Bunny）、美國流行歌手莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）與節奏藍調歌手李昂湯瑪斯（Leon Thomas）則各獲6項提名。

第68屆葛萊美獎頒獎典禮將於2026年2月1日在洛杉磯舉行。

38歲的肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）今年2月以Not Like Us橫掃葛萊美，勇奪5獎；隨後又登上全球矚目的超級盃中場秀舞台，演唱多首代表作，成為樂壇焦點。而新專輯GNX也獲得了第68屆葛萊美獎多項提名。

39歲的女神卡卡則以專輯Mayhem重返舞台，展現戲劇化風格與濃烈流行元素，入圍年度專輯、年度唱片與年度歌曲等獎項。

31歲的壞痞兔除入圍葛萊美獎外，下週還將角逐拉丁葛萊美獎（Latin Grammys）多項獎項，並確定明年2月登上超級盃中場秀。

全球爆紅的Netflix動畫電影「Kpop獵魔女團」（KPop Demon Hunters）熱門歌曲Golden獲得包括年度歌曲在內的3項提名。

而美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）這次未出現在入圍名單之列，主要是她的新專輯The Life of a Showgir10月才發行，因此錯過了8月30日的葛萊美獎報名截止日期。