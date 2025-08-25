葡萄牙發生史上最大森林火災 近千名消防員待命防火勢惡化

（法新社里斯本25日電） 近千名消防員今天仍在葡萄牙中部待命，以防止被當局稱為國家史上最大的森林火災再次惡化。

這場火災肆虐的面積是曼哈頓島（Manhattan）的10倍以上。

葡萄牙國家民防局發言人、指揮官費瑞拉（Telmo Ferreira）告訴法新社，這場持續11天、肆虐面積達6萬4451公頃的大火，直到昨天才得到控制。

根據自然與森林保護研究所（ICNF）的數據，這是葡萄牙有史以來最大的火災，超越2017年10月燒毀5萬3000公頃土地的森林大火。

官員表示，火災範圍涵蓋孔布拉（Coimbra）、瓜達（Guarda）和布朗庫堡（Castelo Branco）地區的7個市鎮，起火原因是雷擊。

費瑞拉表示，今天仍有近千名消防員和300輛車輛參與「監視行動」，但預計人數將逐漸減少。