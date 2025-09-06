葡萄牙經歷接近百年來最炎熱乾旱夏季

（法新社里斯本5日電） 南歐國家葡萄牙的國家氣象機構今天表示，當地今年經歷接近百年來最炎熱和最乾燥的夏季，氣溫比1991至2020年同期平均高出攝氏1.5度，且降雨量不到正常狀態的1/4。

根據葡萄牙海洋與大氣研究所（IPMA）發布的資料，葡國今年夏天平均最高氣溫達到攝氏30.78度，創下自1931年有紀錄以來的新高，更比往常高出攝氏2.09度。

此外，葡萄牙今夏乾旱程度也創下有紀錄以來新高，降雨量也僅達1991至2020年間同期正常值的24%。

葡萄牙今年夏季遭遇3波嚴重熱浪襲擊，最近一次是從7月29日到8月17日，持續達16天。

葡萄牙北部和中部8月爆發森林大火，合計焚燒了25萬4000公頃土地，除了造成4人死亡和數人受傷，也對當地環境造成嚴重破壞。