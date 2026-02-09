葡萄牙總統大選 中間偏左派候選人席古勝出

（法新社里斯本8日電） 葡萄牙今天舉行總統大選決選，中間偏左派候選人席古（Antonio Jose Seguro）以壓倒性優勢擊敗極右派對手溫杜拉（Andre Ventura）。

選舉結果迅速獲得歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）歡迎。

在超過99%的選票完成計票後，席古以66.8%的得票率勝過溫杜拉的33.2%，這意味著這位63歲的社會黨（Socialist）候選人將一如外界預期，接替保守派的現任總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）出任總統。

此次選舉活動因長達兩週的風暴與強風而中斷，惡劣天氣造成至少7人喪生，並引發預估達40億歐元（約新台幣1496億元）的損失。

風暴的干擾迫使約20個受災最嚴重的選區將投票延後一週，但對於葡萄牙國內外近1100萬合格選民中的絕大多數人而言，投票仍照常舉行。

席古表示：「今晚的贏家是葡萄牙人民與民主。」他並承諾將成為「所有葡萄牙人」的領袖。

溫杜拉承認敗選，同時也指出他的政黨取得了「史上最佳的選舉結果」。他告訴支持者：「我們在葡萄牙領導右派，我們很快將治理這個國家。」

歐盟執委會主席范德賴恩表示，葡萄牙展現了對「歐洲共同價值」的「強大」支持。

馬克宏對選舉結果表示歡迎，並稱希望強化兩國之間的關係。

43歲的極右派候選人溫杜拉曾批評政府對惡劣天氣的應對措施，並試圖延後整個選舉，但未能成功。

溫杜拉是葡萄牙史上第一位進入總統大選決選的極右派候選人。