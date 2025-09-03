葡萄牙里斯本知名地面纜車脫軌 釀15死18傷

（法新社里斯本3日電） 根據葡萄牙官員及媒體，葡萄牙首都里斯本（Lisbon）一處知名景點今天發生地面纜車脫軌事故，至少造成15人死亡、18人受傷。

法新社報導，發生事故的黃色地面纜車「榮耀升降機」（Gloria Funicular）是里斯本最知名地標之一，於當地時間下午6時15分在自由大道（Liberty Avenue）附近翻覆。

救援人員已證實，這起事故造成15人死亡、18人受傷。里斯本市長莫達斯（Carlos Moedas）表示：「這是我們城市前所未見的悲劇。」

緊急服務機構官員指出，已從殘骸中找到所有罹難者，其中包括外國人。葡萄牙當局已宣布明天為全國哀悼日。