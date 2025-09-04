近半港人有失眠困擾 臨床心理學家拆解常見謬誤
葡萄牙里斯本知名爬坡纜車脫軌撞毀 至少15死
（法新社里斯本3日電） 葡萄牙首都里斯本一處知名景點今天發生爬坡纜車脫軌撞毀事故，造成至少15人喪生，另有18人受傷。
里斯本市長莫達斯（Carlos Moedas）向記者表示：「這是我們城市悲慘的一天。里斯本正在哀悼，這是一場極其悲痛的事故。」葡萄牙政府宣布明天為全國哀悼日。
急救人員表示，所有受害者已從殘骸中救出，並補充說其中包括外籍人士。
發生事故的黃色爬坡纜車「榮耀升降機」（Gloria Funicular）是里斯本最知名地標之一。官方並未公布死者身分或國籍。
社群媒體流傳的圖片呈現事故發生後的場景，現場煙霧瀰漫，整輛車完撞擊牆面，損毀嚴重。另一輛纜車停在幾公尺外的軌道上，遊客和圍觀民眾驚訝不已。隨後畫面顯示，大量消防人員與醫療人員抵達現場。
葡萄牙電視頻道「SIC新聞台」引述一位目擊者表示，這輛可容納約40人的纜車在陡峭的街道上「全速」下行時，撞上一棟建築物。
里斯本大眾運輸營運商表示，他們已遵守「所有維護規範」。
