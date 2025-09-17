董軍晤古巴革命武裝力量部長 願加強戰略溝通

【on.cc東網專訊】中國國防部長董軍周二（16日）在北京，與來華出席第12屆北京香山論壇的古巴革命武裝力量部部長洛佩斯（Álvaro López Miera）舉行會談。

董軍表示，中國和古巴是社會主義國家團結合作、發展中國家真誠互助的典範。中方願與古方共同落實好兩黨兩國領導人重要共識，進一步加強高層戰略溝通，密切人員往來，深化務實合作，推動兩軍關係邁上新台階，攜手構建中古命運共同體。

洛佩斯則稱，古方高度讚賞、完全支持中方提出的四大全球倡議，將一如既往鞏固和加強兩國特殊友好關係，不斷提升兩國兩軍合作水平。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】